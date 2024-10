Dal Parmigiano Reggiano ai vini rossi per l'autunno: l'ottobre di Italia a Tavola

Nel numero di ottobre, Italia a Tavola celebra le eccellenze enogastronomiche italiane con un focus speciale su alcuni dei prodotti più iconici e ricercati del nostro Paese, senza dimenticare le nuove sfide del settore.

In copertina troviamo un approfondimento su un simbolo del patrimonio alimentare italiano: il Parmigiano Reggiano Dop. In occasione del 90esimo anniversario del consorzio, cinque chef di talento, tra cui Massimo Spigaroli e Luca Marchini, ci raccontano il loro amore per questo formaggio, esplorando la sua versatilità e le peculiarità che lo rendono unico nel mondo.

Tra i temi di grande interesse troviamo anche lo speciale sui vini rossi d'autunno , con un'analisi approfondita delle sfide legate alla sostenibilità e alla qualità. Si passa poi ad un viaggio tra le eccellenze della Toscana con protagonisti i grandi Sangiovese e Super Tuscan, e in Piemonte alla scoperta di Barolo, Barbaresco e Barbera.

Non poteva mancare una sezione dedicata all’eleganza del Pinot Nero, così come uno sguardo completo ai vitigni autoctoni da Nord a Sud d'Italia, con un'attenzione particolare al legame tra territorio e produzione vinicola.

Tra gli altri articoli da non perdere, troviamo un'analisi dei formaggi italiani di punta, come il Taleggio DOP e una celebrazione del Tartufo Urbani , emblema di tradizione e innovazione sostenibile. Per gli amanti dell'aceto balsamico, un approfondimento sull'Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop, tra masterclass e showcooking.

Non mancano articoli legati al mondo della ristorazione, tra cui suggerimenti su come abbattere i costi al ristorante senza rinunciare alla qualità e un focus sull'arte della tempura perfetta.

Chiudiamo con il piacere delle fiere autunnali, con l’attesa per la 59ª Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna, che promette di attrarre gourmet da ogni parte d’Italia.

