È Seta il migliore ristorante di Milano per La Pecora Nera 2025, uscita con la tredicesima edizione della guida enogastronomica che premia i migliori locali del capoluogo lombardo, dopo aver reso noti le proprie scelte per quanto riguarda Roma.

Seta è il miglior ristorante di Milano per La Pecora Nera

La Pecora Nera 2025, la presentazione a Milano

L’evento si è svolto nella suggestiva sede del Mercato di Campagna Amica di Porta Romana a Milano, dove sono stati premiati i locali che si sono maggiormente distinti nelle rispettive categorie. L’iniziativa ha visto la partecipazione di esponenti del mondo istituzionale e della ristorazione, che hanno sottolineato l’importanza di promuovere la sostenibilità e il rispetto dell’ambiente nel panorama gastronomico milanese. A sostegno della nuova edizione della guida, è intervenuto Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che ha sottolineato come la guida de La Pecora Nera rappresenti un "strumento utile per valorizzare le eccellenze enogastronomiche del territorio". Il Ministro ha evidenziato come la guida promuova non solo la qualità ma anche la sostenibilità, offrendo un’opportunità per scoprire realtà locali che rispettano l’ambiente e le tradizioni. Carmelo Troccoli, direttore della Fondazione Campagna Amica, ha ricordato l’importanza della collaborazione tra Campagna Amica e La Pecora Nera. Secondo Troccoli, questa partnership è fondamentale per sostenere i ristoranti che si impegnano a lavorare con una filiera corta e controllata, oltre a promuovere un modello alimentare sano e sostenibile, beneficiando così tanto i consumatori quanto gli operatori del settore.

La Pecora Nera, la guida 2025

La guida de La Pecora Nera 2025 presenta anche una novità visiva: il restyling grafico, con una nuova veste per il logo, che ora si presenta con un ricciolo di lana stilizzato, simbolo di essenzialità e autenticità. Anche la copertina della guida è stata rinnovata, affidata a un illustratore indipendente che ha voluto rappresentare l’identità di editori fuori dal coro, pronti ad accogliere collaborazioni con chi condivide la loro vocazione per la qualità e l’originalità.

La guida 2025 di Milano de La Pecora Nera

Un altro aspetto distintivo de La Pecora Nera è l’uso della tecnologia blockchain per garantire l’imparzialità delle recensioni. Le visite degli ispettori sono infatti anonime e tutte le recensioni sono registrate in blockchain, permettendo ai lettori di verificarle tramite un QR code o tramite l’app gratuita “Buon APPetito!”, disponibile per i sistemi operativi iOS e Android. Questo approccio innovativo rende La Pecora Nera l’unica guida al mondo che adotta questa tecnologia per certificare la veridicità delle recensioni.

Un’importante novità di questa edizione è l’introduzione del Premio Pecora Green, un riconoscimento pensato per premiare i locali che si distinguono per la loro attenzione alla sostenibilità. Simone Cargiani, Editore de La Pecora Nera, ha spiegato come questo premio sia una risposta alle crescenti esigenze di responsabilità ambientale, premiando i ristoranti che utilizzano ingredienti stagionali e locali e che si impegnano nella riduzione degli sprechi. La Pecora Green vuole essere un simbolo di un percorso responsabile nel rispetto dell’ambiente, andando a valorizzare chi sceglie pratiche sostenibili.

La Pecora Nera 2025, i numeri

La guida, che si articola in 210 pagine, esplora il meglio della ristorazione milanese, suddiviso in tre sezioni principali:

Tavole : 80 indirizzi dove consumare un pranzo o una cena seduti, tra cui ristoranti gourmet, trattorie, pizzerie e locali etnici.

: 80 indirizzi dove consumare un pranzo o una cena seduti, tra cui ristoranti gourmet, trattorie, pizzerie e locali etnici. Pause Golose: 94 locali pensati per una sosta veloce, dalla colazione all’aperitivo, per mangiare o bere durante l’arco della giornata.

94 locali pensati per una sosta veloce, dalla colazione all’aperitivo, per mangiare o bere durante l’arco della giornata. Botteghe: 176 luoghi che offrono prodotti enogastronomici di eccellenza, con particolare attenzione ai mercati di Campagna Amica, che promuovono i prodotti a chilometro zero.

La Pecora Nera 2025, i premi

Il Premio Pecora Green è stato assegnato a 12 ristoranti milanesi che si sono distinti per l’adozione di pratiche sostenibili. Tra le altre novità, è stato introdotto il Premio Intrecci, che celebra l’eccellenza nel servizio di sala, con i premiati Morelli, Motelombroso e Sine by Di Pinto. I ristoranti che hanno ricevuto il Premio HQF - High Quality Food per le migliori tavole includono Seta, che si è piazzato al primo posto, seguito da bu e Il Luogo di Aimo e Nadia. Il premio Amaro Formidabile, assegnato alla selezione di amari e distillati, è andato a CIZ - Cantina e Cucina, Pastamadre e Tipografia Alimentare.

Seta premiato come miglior ristorante di Milano de La Pecora Nera 2025

Le migliori pizzerie di Milano sono state premiate con le 5 pecore, il massimo riconoscimento. A vincere sono stati Confine - Pizza e Cucina, Crosta, Denis - Pizza di Montagna, Materia e Modus. Inoltre, la guida ha posto l’accento su 14 ristoranti che si sono distinti per l’uso preminente dell’olio extravergine d’oliva, premiando l’uso di prodotti di alta qualità nelle tavole di Milano. Per ogni locale premiato, è stata consegnata una targa in porcellana dipinta a mano con la tecnica dell’oro antico, realizzata dall’artista italo-giapponese Yuriko Damiani. Un gesto simbolico che vuole sottolineare l’importanza dell’eccellenza gastronomica e del rispetto per le tradizioni.

La Pecora Nera 2025, i premiati

Ecco tutti i premiati della guida La Pecora Nera 2025 di Milano:

Premio “Pecora Green”

Altatto - Milano

bu:r - Milano

Capra e Cavoli - Milano

Erba Brusca - Milano

Gli Orti del Belvedere - Milano

Innocenti Evasioni - Milano

Joia - Milano

Motelombroso - Milano

Ratanà - Milano

Remulass - Milano

Silvano - vini e cibi al banco - Milano

Spore - Milano

Premio “Campagna Amica”

Al Garghet - Milano

bu:r - Milano

Erba Brusca - Milano

Locanda del Menarost - Milano

Osteria del Biliardo - Milano

Osteria della Stazione - Milano

Osteria Lagrandissima - Milano

Ratanà - Milano

Remulass - Milano

Trattoria Mirta - Milano

Trattoria Sincera - Milano

Premio Amaro Formidabile per “la selezione di amari e distillati”

CIZ - cantina e cucina - Milano

Pastamadre - Milano

Tipografia Alimentare - Milano

Premio Intrecci per “il servizio di sala”

Morelli - Milano

Motelombroso - Milano

Sine by Di Pinto - Milano

Premio Tuscus Frantoio Artigiano per “la valorizzazione dell’olio EVO”

Andrea Aprea - Milano

bu:r - Milano (menzione speciale)

CIZ - cantina e cucina - Milano

Confine - Pizza e Cantina - Milano (menzione speciale)

Da Zero - Milano

Erba Brusca - Milano

Il luogo di Aimo e Nadia - Milano

Joia - Milano

Materia - Milano

Morelli - Milano

Ratanà - Milano (menzione speciale)

Ristorante Berton - Milano

Seta - Milano

U Barba - Milano

Premio HQF - High Quality Food per le migliori tavole

Seta, Milano: 9½

bu:r, Milano: 9+

Il luogo di Aimo e Nadia, Milano: 9

Iyo, Milano: 9

Bentoteca, Milano: 9-

Contraste, Milano: 9-

Andrea Aprea, Milano: 8½

Autem, Milano: 8½

Gong - Oriental Attitude, Milano: 8½

Joia, Milano: 8½

Morelli, Milano: 8½

Ristorante Berton, Milano: 8½

Verso - Capitaneo, Milano: 8½

Wicky’s Innovative Japanese Cuisine, Milano: 8½

Daniel Canzian, Milano: 8+

Felix Lo Basso, Milano: 8+

Manna, Milano: 8+

Motelombroso, Milano: 8+

Sine by Di Pinto, Milano: 8+

Le migliori pizzerie

5 pecore

Confine - Pizza e Cantina - Milano

Crosta - Milano

4,5 pecore

Denis - pizza di montagna - Milano

Materia - Milano

Modus - Milano

Le migliori pause golose di Milano

5 pecore

Eastern Leaves - merende

Gelateria LatteNeve - a tutte le ore

Gelateria Paganelli - a tutte le ore

Katsusanderia - pranzi veloci

Le Polveri - panificio diurno - colazioni

Macelleria Popolare - a tutte le ore

Mag cafè - fino a tardi

Nowhere - Coffee & Community - colazioni

Rita - fino a tardi

Tipografia Alimentare - aperitivi

Zibo - campo base - pranzi veloci

4,5 pecore