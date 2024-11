[Guida Michelin 2025]: è il giorno della consegna delle stelle

È tutto pronto a Modena, città che ospita la cerimonia di presentazione della Guida Michelin Italia 2025. Dopo le edizioni tenutesi a Parma nel 2016 e 2017 e a Piacenza nel 2020, la Rossa torna in Emilia-Romagna, regione iconica per la sua cultura culinaria, nel cuore della Food Valley italiana. La cerimonia, in scena al Teatro comunale Pavarotti-Freni, vede la conduzione di Giorgia Surina.

Il Teatro comunale Pavarotti-Freni di Modena

La scelta di Modena non è casuale: la città emiliana rappresenta infatti un vero e proprio scrigno di eccellenze, con 23 dei 44 prodotti Dop e Igp dell'intera regione e un valore complessivo di 841 milioni di euro di prodotti tipici certificati. Un patrimonio che rende Modena la seconda città italiana per valore dei prodotti tipici certificati, posizionandola come destinazione d'eccellenza per la qualità della tradizione culinaria e dei prodotti locali.

Guida Michelin, le stelle assegnate nell'edizione 2024

Nella scorsa edizione, ricordiamo, furono premiati 26 nuovi ristoranti con la prima stella Michelin, cinque con la seconda stella e due con la terza. Nello specifico:

Tre stelle Michelin

Atelier Moessmer (Brunico, Bz)

(Brunico, Bz) Quattro Passi (Nerano, Na)

Due stelle Michelin

Verso (Milano)

(Milano) La Rei Natura by Michelangelo Mammoliti (Serralunga d'Alba, Cn)

(Serralunga d'Alba, Cn) Andrea Aprea (Milano)

(Milano) George Restaurant (Napoli)

(Napoli) Piazzetta Milù (Castellammare di Stabia, Na)

Una stella Michelin

Alici (Amalfi, Sa)

(Amalfi, Sa) Bluh Furore (Furore, Sa)

(Furore, Sa) Un Piano nel Cielo (Praiano, Sa)

(Praiano, Sa) Casa Mazzucchelli (Sasso Marconi, Bo)

(Sasso Marconi, Bo) Orma Roma (Roma)

(Roma) Il Marin (Genova)

(Genova) Vignamare (Andora, Sv)

(Andora, Sv) Contrada Bricconi (Oltressenda Alta, Bg)

(Oltressenda Alta, Bg) Horto (Milano)

(Milano) Il Fagiano (Fasano del Garda, Bs)

(Fasano del Garda, Bs) La Coldana (Lodi)

(Lodi) sui generis. (Saronno, Va)

(Saronno, Va) Cortile Spirito Santo (Siracusa)

(Siracusa) Crocifisso (Noto, Sr)

(Noto, Sr) Votavota (Marina di Ragusa, Rg)

(Marina di Ragusa, Rg) Il Visibilio (Castelnuovo Berardenga, Si)

(Castelnuovo Berardenga, Si) La Magnolia (Forte dei Marmi, Lu)

(Forte dei Marmi, Lu) Osmosi (Montepulciano, Si)

(Montepulciano, Si) Saporium Firenze (Firenze)

(Firenze) Dolomieu (Madonna di Campiglio, Tn)

(Madonna di Campiglio, Tn) Ada (Perugia)

(Perugia) Elementi (Torgiano, Pg)

(Torgiano, Pg) UNE (Capodacqua, Pg)

(Capodacqua, Pg) Wood (Breuil-Cervinia, Ao)

(Breuil-Cervinia, Ao) NIN (Brenzone sul Garda, Vr)

(Brenzone sul Garda, Vr) Vite (Lancenigo, Tv)

Tutto pronto per la presentazione della Guida Michelin 2025

Guida Michelin 2025: non solo stelle, ecco gli altri premi

Oltre alle iconiche stelle rosse (ad oggi 395 sul territorio italiano) e le stelle verdi, dedicate alla sostenibilità, l'edizione 2025 della Guida Michelin assegnerà ulteriori premi, quali: