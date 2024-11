IlGolosario, i migliori ristoranti d'Italia nella guida 2025

Si potrebbe definire l’anti-Michelin non solo per la sua copertina nera in contrasto con quella rossa, ma soprattutto per la filosofia che ha permesso alla guida ilGolosario Ristoranti di Gatti&Massobrio di affermarsi con successo in un decennio di attività. Questa guida, simile alla francese Gault&Millau, recensisce oltre 4.000 locali, valutati con un sistema di faccini più o meno sorridenti.

È stata presentata la guida ilGolosario Ristoranti 2025

Guida ilGolosario, una filosofia unica

A differenza di altre guide, la peculiarità di ilGolosario è la possibilità di conferire il massimo dei voti, rappresentato dalla Corona radiosa, a qualsiasi categoria ristorativa, che si tratti di una trattoria autentica o di un ristorante gourmet. Marco Gatti e Paolo Massobrio, i fondatori, giudicano i ristoranti con rigore, riservando talvolta a locali noti solo una breve menzione. «Dopo dieci anni - affermano -, questa guida si è consolidata tra un pubblico che cerca esperienze gastronomiche autentiche piuttosto che l’ennesima celebrazione di cuochi stellati. Quest’anno abbiamo assistito all’emergere di nuovi format, che abbandonano modelli imposti da altre guide, ma continuano a offrire alta cucina creativa italiana, definita come “trattorie di lusso”».

Guida ilGolosario, le Tavole dell'anno e le nuove scoperte

Quest'anno sono state premiate 98 tavole dell’anno, evidenziate con un fondino grigio. Curiosamente, fra di esse si trovano tre ristoranti che l’anno scorso avevano perso la stella, ma che Gatti e Massobrio dichiarano di aver trovato eccellenti (come Ma.Ri.Na a Olgiate Olona e La Fermata ad Alessandria). La cerimonia di premiazione si è tenuta a Golosaria, la fiera del gusto che ha celebrato la sua 19^ edizione alla Fiera di Milano Rho, attirando migliaia di appassionati e operatori del settore. Sono stati presenti 400 produttori citati nella 26^ edizione de IlGolosario.

Nell'edizione 2025 sono state assegnate 570 Corone e 1.038 Faccini Radiosi

Sono stati oltre 4.000 locali ad essere stati segnalati, spaziando fra ristoranti, trattorie, pizzerie e aziende agrituristiche. La guida offre indicazioni dettagliate per ogni locale, comprese informazioni su camere per il pernottamento, parcheggi disponibili e politiche per gli animali domestici. Un occhio particolare è riservato anche alla sostenibilità, con la possibilità di richiedere una doggy bag per il cibo non consumato. In totale, sono state assegnate 570 Corone e 1.038 Faccini Radiosi. Le Corone Rosse Uniche sono state conferite a cinque locali, uno per ciascuna delle principali categorie.

Guida ilGolosario, le Corone rosse uniche

Nell’edizione 2025, sono state assegnate le Corone rosse uniche ai migliori esemplari per ogni categoria:

Ristoranti : San Martino 23 di San Gimignano (Si)

: San Martino 23 di San Gimignano (Si) Trattorie di lusso : Rimulas di Voghera (Pv)

: Rimulas di Voghera (Pv) Trattorie : Baccicin du Caru di Mele (Ge)

: Baccicin du Caru di Mele (Ge) Pizzerie : Campana per la pizza in teglia a Corigliano-Rossano (Cs)

: Campana per la pizza in teglia a Corigliano-Rossano (Cs) Aziende agrituristiche: Sa Mandra di Alghero (Ss)

Guida ilGolosario, non solo ristoranti

Oltre a ilGolosario Ristoranti, sono state pubblicate altre due guide: IlGolosario 2025, un’opera di oltre mille pagine dedicata ai prodotti e ai negozi di qualità, e ilGolosario Wine Tour 2024, che segnala 1.300 cantine impegnate anche nell’ospitalità, contribuendo a una concezione di enoturismo a 360°. In questo modo, ilGolosario si conferma un punto di riferimento per tutti coloro che amano mangiare e bere bene, continuando a promuovere una cultura gastronomica ricca e variegata.