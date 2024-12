Microrganismi, Italia sempre più all'avanguardia nel biotech alimentare

Solo con la ricerca la società progredisce. L'Italia vanta aziende all'avanguardia nel settore dei microrganismi, tra queste spicca il polo Biotech Sacco System, una realtà internazionale, che da cinque generazioni mantiene il suo spirito primordiale. Stiamo parlando di fermenti lattici, lieviti, muffe nobili, probiotici e postbiotici, invisibili ad occhio nudo, ma fondamentali come ingredienti chiave nelle industrie alimentari, nutraceutiche, farmaceutiche e dell'agrovet. Sono elementi, provenienti da laboratori specializzati in biotecnologie che li studiano, selezionano, producono e commercializzano in tutta sicurezza.

Sacco System è la rete d'impresa e polo biotech per l'innovazione alimentare, nutraceutica e farmaceutica formata da Caglificio Clerici, Sacco, Centro Sperimentale del latte e Kemikalia. Non per nulla nel logo troviamo queste parole “Supporting food culture & life”, che esprimono lo spirito aziendale: "La cultura del cibo e la cultura per la vita". Il Gruppo l'anno scorso ha generato un fatturato di 155 milioni di euro: le aziende operano in sinergia, oltre a sei tra stabilimenti e filiali commerciali internazionali. Sacco è l'azienda di biotecnologie che dal 1934 si mette al fianco dei propri clienti per ricercare e produrre colture microbiche selezionate, liofilizzate e congelate al fine di proteggere gli alimenti. Caglificio Clerici è l'azienda italiana leader nella produzione di caglio dal 1872, mentre Centro Sperimentale del Latte è focalizzata nella produzione di probiotici in ambito alimentare, nutraceutico e farmaceutico. Kemikalia, invece, con sede in Svezia, commercializza vitamine e enzimi nei Paesi del Nord Europa.

Il know-how specialistico consente a Sacco System di rispondere alle sfide globali nei settori del food, degli integratori alimentari, dei bioterapeutici e dell'agrovet, proponendo ingredienti innovativi e soluzioni altamente personalizzate. L'impiego di fermenti lattici, probiotici e soluzioni naturali rappresenta un valido supporto per la qualità e la conservazione di molti alimenti. Grazie alla loro azione benefica e al corretto impiego, si possono ottenere alimenti sempre più sicuri, sani e ricchi di proprietà funzionali. Dall'industria casearia alla panificazione, Sacco System offre una vasta gamma di fermenti specifici che migliorano le caratteristiche organolettiche, prolungano la conservabilità degli alimenti e prevengono naturalmente la proliferazione di microrganismi contaminanti. La sua offerta include anche soluzioni innovative per soddisfare le esigenze dei consumatori intolleranti al lattosio, vegani o alla ricerca di alimenti fermentati garantendo un'ampia versatilità d'applicazione. Sacco System oltre la produzione di ingredienti alimentari, si impegna a promuovere una cultura alimentare consapevole e responsabile.

Il progetto INgredients, lanciato nel 2020, ha l'obiettivo di educare i consumatori sull'importanza di scegliere prodotti a base di ingredienti naturali e di alta qualità. Il progetto sensibilizza l'industria alimentare e i consumatori sulle scelte salutari, utilizzando una comunicazione integrata che abbraccia sia i canali online che offline. Attraverso contenuti mirati, INgredients fornisce informazioni fondamentali sui benefici di ingredienti come fermenti lattici, probiotici e caglio, rafforzando l'idea che una buona alimentazione è essenziale per un benessere duraturo.

Non c'è cosa migliore che assaporare buon cibo per apprezzare il valore culturale del Gruppo Sacco. Durante la presentazione dell'azienda, lo chef Simone Rugiati ci ha proposto piatti leggeri e nutrienti:

