Ecco che cos'è “Osteria Sauli”, il progetto gastro-sociale di Zerocalcare

Il celebre fumettista romano Zerocalcare, all'anagrafe Michele Rech, ha deciso di intraprendere una nuova avventura investendo (come socio finanziatore) in un'osteria a Garbatella, uno dei quartieri più iconici della Capitale. L'Osteria Sauli, questo il nome del locale, accenderà ufficialmente i fuochi il prossimo settembre. L'artista si è lanciato in questo progetto in collaborazione con Antonello Magliari, storico oste romano e proprietario di rinomati locali come La Barrique a Monti e Grappolo d'Oro in Piazza della Cancelleria. La particolarità principale di Osteria Sauli? Il coinvolgimento diretto (sotto forma di formazione e occupazione) all'interno del progetto di donne vittime di violenza.

Zerocalcare, da settembre a Roma la sua osteria

Osteria Sauli, il progetto gastro-sociale con Zerocalcare

La peculiarità di Osteria Sauli non risiede solo nella proposta gastronomica incentrata sulla tradizione romana, ma anche (se non soprattutto) nella sua forte componente sociale. Zerocalcare infatti ha voluto coinvolgere nell'impresa Lucha y Siesta, la casa dedicata alle donne vittime di violenza. Questo centro di accoglienza non solo fornirà supporto, ma permetterà anche alle ospiti di intraprendere percorsi di formazione e occupazione all'interno dell'osteria. Questo connubio tra enogastronomia e impegno sociale conferisce al locale un valore aggiunto, trasformandolo in un esempio di solidarietà e integrazione.

Garbatella, il quartiere in cui aprirà Osteria Sauli

«Ho preso una quota in un posto che aprirà - scrive Zerocalcare sui social - perché mi andava di contribuire e di dare una mano a un progetto che vede coinvolti amiche e amici miei e gente di cui mi fido».

Osteria Sauli, la cucina "mista" dell'osteria di Zerocalcare

Come detto la cucina di Osteria Sauli sarà un omaggio alla tradizione gastronomica romana, arricchita però da influenze abruzzesi e pugliesi. Antonello Magliari, originario proprio dell'Abruzzo, porterà nel menu sapori della sua terra, mentre la moglie, Stefania Pinto, pugliese, aggiungerà un tocco di mediterraneità con riferimenti tipici della sua Regione. Un'altra caratteristica distintiva dell'Osteria Sauli sarà il vino sfuso, in perfetto stile delle antiche osterie romane. Gli avventori potranno gustare il vino nella tradizionale misura del quartino, riscoprendo un modo d'antan e caratteristico di vivere il pasto. La curiosità attorno a questo nuovo progetto è già alta, ora servirà attendere metà settembre per vivere direttamente Osteria Sauli.