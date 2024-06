Sogno azzurro: il nuovo spot tv di Esselunga per gli Europei di calcio

Esselunga, per gli Europei di calcio in Germania, lancia il suo primo spot pubblicitario come partner ufficiale della Nazionale italiana. Un inno alla passione che unisce adulti e bambini, il calcio vissuto sui campi di periferia come negli stadi più prestigiosi. «Siamo partner ufficiale degli Azzurri. E di chi sogna, un giorno, di diventarlo» è il messaggio intorno al quale si snoda il racconto i cui protagonisti non sono calciatori famosi, ma bambine e bambini che si preparano a giocare le loro piccole e grandi partite, indossando la maglia dei loro campioni preferiti.

Esselunga lancia lo spot pubblicitario per gli Europei di calcio

Esselunga, com'è lo spot pubblicitario per gli Europei?

In un crescendo di emozioni, lo spot fotografa gesti quotidiani. C'è una bambina che per fare il pieno di energia mangia un kiwi, senza togliersi i guanti da portiere, pronta per correre a giocare. Un bambino che disegna la sua maglia della Nazionale. Due amici che si preparano agli allenamenti gustando una focaccina, un altro pronto a calciare un rigore per conquistare la vittoria. A concludere la carrellata di immagini, gli abbracci e gli sguardi dei piccoli campioni. Scene in cui potranno riconoscersi tante ragazze e ragazzi e con loro molti adulti che, da bambini, avevano probabilmente quello stesso sogno.

«Siamo veramente felici di poter accompagnare gli Azzurri nella sfida degli Europei, con la forza delle nostre persone, dei nostri clienti e di tutti coloro che, partita dopo partita, faranno il tifo per l'Italia - ha commentato Roberto Selva, direttore marketing e comunicazione di Esselunga. Siamo fieri di nutrire ogni giorno i sogni di molti bambini che fantasticano di indossare la maglia degli Azzurri. Lo sport è impegno, dedizione, passione, valori che ispirano la nostra azienda, orgogliosamente italiana. Non ci resta che dire: forza Azzurri!».

Esselunga, dunque, con questo spot, prosegue il percorso volto a valorizzare l'Italia dello sport che si concretizza anche attraverso iniziative a sostegno delle comunità. Tra queste il programma Amici di scuola e dello sport a favore delle scuole e delle società e associazioni sportive dilettantistiche che ha permesso negli anni di donare oltre 135 milioni di euro in strumenti didattici e attrezzature.