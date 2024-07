Vacanze da incubo a Milano: il B&B che si trasforma in un fantasma

Brera, famoso quartiere bohémien di Milano, è diventato teatro di una spiacevole vicenda che vede turisti ignari vittime di una truffa online. Infatti, un presunto gestore di appartamenti, approfittando della bellezza della zona e della sua attrattiva turistica, ha creato un B&B "fantasma", affittando stanze online per poi sparire nel nulla una volta incassato il pagamento.

Attenzione alla truffa del B&B fantasma a Milano

Le vittime, spesso gruppi di amici o giovani donne in viaggio da sole, si ritrovano ad attendere invano sotto il sole cocente l'arrivo del fantasma gestore, che puntualmente si inventa scuse di ogni tipo per non presentarsi: malattia, imprevisti, impegni improvvisi. Inutile tentare di contattarlo telefonicamente: il numero è irraggiungibile. La beffa diventa ancora più amara quando, dopo ore di attesa snervante, alcuni turisti riescono finalmente a contattare l'uomo. Le sue scuse, però, suonano come prese in giro: «Sono a Lugano, ve l'avevo detto di non arrivare oltre le 12!». Peccato che nelle indicazioni inviate online non ci fosse traccia di questa limitazione.

La situazione è degenerata quando una fan di Taylor Swift, arrivata a Milano per il concerto della cantante, ha inveito contro il truffatore per ore in strada, senza ricevere alcun aiuto. Solo un gruppo di amiche straniere, dopo un'attesa interminabile, è riuscito a incontrare l'uomo e a ottenere le chiavi dell'appartamento, con tanto di colazione omaggio per scusarsi del ritardo.

Come difendersi dalle truffe online durante la prenotazione delle vacanze?

Per scongiurare il pericolo di cadere vittima di truffe online durante la prenotazione delle proprie vacanze, Airbnb e la Polizia di Stato invitano gli utenti a seguire alcuni semplici consigli: