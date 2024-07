Lo “Stuzzicoso di nonna papera allo scoppolato” è il Piatto Forte 2024

«I toscani di Boccadimagra fino a Capalbio, pur nelle varie diversità, hanno un tipo di accoglienza peculiare. Sanno porsi in modo positivo e amicale verso il cliente. È vero, il mare è diverso lungo la costa, ma la costa toscana è bella tutta e con un mare pulito e non inquinato anche quando soffia il libeccio che lascia montagne di alghe - racconta Gianni Mercatali - Il bello della Versilia è che tutto cambia perché tutto rimanga uguale. Mentre a Punta Ala nel 1969 non c'era nemmeno il porto, la Versilia già a fine Ottocento aveva i bagni. Ha una radicata tradizione di ospitalità balneare con gestioni familiari, ma anche con nuovi imprenditori che hanno investito nel rispetto della tradizione. Vince quindi la spiaggia pettinata, l'irrinunciabile piatto di spaghetti con le arselle e la tenda che garantisce superprivacy ma anche apertura e ospitalità». È proprio dal meditare al tramonto sotto la tenda del mitico bagno Silvio che nascono le idee più geniali che hanno reso Gianni Mercatali una leggenda nel mondo della comunicazione e dell'enogastronomia. La sua indole sensibile, giocosa e burlona, gli occhi pungenti e quel mezzo sorriso, sono la parte che conquista insieme alla sua arte nel raccontare i mille incontri di vita, custode di aneddoti e di storie che ha vissuto in prima persona, nel lavoro una personalità di ferro, un rigore nel curare ogni piccolo dettaglio di un evento, niente viene lasciato al caso.

La Versilia regina del mare toscano

Chi è Gianni Mercatali

Un pianificatore attento e sapienza nell'affrontare il mondo! Lo Studio Mercatali rappresenta una delle più autorevoli espressioni di comunicazione globale e negli anni ha gestito campagne promozionali per i nomi più importanti dell'alta società internazionale e per molti marchi prestigiosi. Riconoscimenti ne ha avuti tanti, non ultimo il Premio alla carriera conferitogli a Firenze alla presentazione della prima “Guida ai migliori beach club d'Italia”, una pubblicazione curata da Andrea Guolo e Tiziana Di Masi.

Ugo Togazzi e Gianni Mercatali al bagno Silvio

I ristoranti vista mare secondo Mercatali e Paolini

Gianni Mercatali, giornalista e anche scrittore, è autore insieme all'amico Davide Paolini (uno dei più illustri critici enogastronomici) di un libro A tavola vista mare che credo abbia messo a dura prova, ma con divertimento, la loro linea avendo assaggiato tutti i piatti descritti nel libro! 200 pagine in cui gli autori hanno selezionato i ristoranti sulla spiaggia del Forte capaci di raccontare sì la tradizione gastronomica italiana ma anche sensibili all'innovazione: «perché anche il palato è a caccia di contemporaneità, di novità».

L'evento Club Sandwich mania - Fiore 1827

Ogni anno Gianni Mercatali ha idee nuove: un successo l'evento Club Sandwich mania - Fiore 1827 da lui organizzato sempre con Davide Paolini, e Gruppo Editoriale (casa editrice specializzata in lifestyle publishing) con gli chef di 13 hotel eccellenti di Firenze che si sono confrontati nel ristorante Atto di Vito Mollica a Palazzo Portinari, sul piatto più iconico dell'hotellerie internazionale; infatti, il Club Sandwich è il tramezzino farcito più amato e rivisitato al mondo. Quattro ore di assaggi per decretare i migliori di ognuna delle tre categorie: Classico, Innovativo e Presentazione con una giuria severa e competente di giornalisti e personalità.

Gianni Mercatali prepara forse un altro libro magari a tema club sandwich? Sempre intuitivo e geniale riesce a trasmettere il sottile filo che lega la tradizione alle novità in un connubio fra lavoro e piacere con alla base pianificazione ed incontri che contribuiscono al nascere di nuove idee precorrendo tendenze e mode.

A Tavola sulla Spiaggia a Forte dei Marmi

Ne è esempio il suo concorso A Tavola sulla Spiaggia con cui omaggia l'estate al Forte dei marmi! A Tavola sulla Spiaggia nasce nel 1993 dal connubio tra la sua passione per l'enogastronomia, coltivata da sempre ed i 10 anni d'esperienza che ha fatto con Ugo Tognazzi, nella gara culinaria, da lui inventata, “L'uomo in Cucina” e l'amore per le “sabbie nobili” di Forte dei Marmi che Gianni Mercatali frequenta da un'intera vita. Amicizie consolidate negli anni e piacere per il cibo in spiaggia secondo tradizione, sono state le basi fondanti di questa gara enogastronomica diventata negli anni un appuntamento fisso che ha sempre avuto luogo al Forte svolgendosi tra il “Bagno Roma di Levante” e “La Capannina” di Franceschi, grazie anche alla fondamentale ospitalità di Carla e Gherardo Guidi. Nel libro A tavola sulla spiaggia, edito nel 2022, Gianni Mercatali (con gli Editori Alex Vittorio Lana e Matteo Parigi Bini) ripercorre i trenta anni del concorso e racconta anche dei primi Anni Sessanta, quando Gherardo e Gianni hanno vissuto una stagione dov'era tradizionale e tipico della Versilia portare con sé il cibo e pranzare in spiaggia, visto che all'epoca non erano disponibili le cucine negli stabilimenti balneari.

A tavola sulla spiaggia a La Capannina di Franceschi

Memorie fotografiche e ricette che sono specchio di come nel tempo è cambiato il gusto nel cibo, nella moda ma non nelle tradizioni tipiche delle famiglie in villeggiatura al Forte. Quest'anno per la 32ª edizione la sfida per la quinta volta si è svolta interamente ne La Capannina di Franceschi, grazie alla tradizionale collaborazione di Carla e Gherardo Guidi. «Il segreto del successo consiste nell'avere una visione chiara dell'obiettivo e la costanza di perseguirla. Meriti che riconosco da oltre 30 anni a questa sfida ideata e realizzata dall'amico Gianni Mercatali che la pensò, in origine, con Ugo Tognazzi – dichiara Gherardo Guidi, patron del locale più longevo del mondo – Quando mi venne proposto di ospitare questo appuntamento, un'autentica novità per l'epoca, decisi di crederci nonostante il tema cucina non fosse poi così popolare come accade adesso con show televisivi e molteplici guide. Anche quest'anno la Capannina è stata lieta di accogliere partecipanti e giuria, per una sfida che ha coinvolto persino i ‘ripetenti', ovvero i vincitori del passato, con quell'atmosfera che si abbina alla natura stessa della vacanza in Versilia: l'originale sapore di mare».

La novità di questa edizione sono stati proprio i Cosiddetti Ripetenti! Il comitato organizzatore sollecitato già negli ultimi anni da giornalisti ed ex concorrenti ha deciso quest'anno d'invitare alcuni vincitori delle precedenti edizioni partendo dai primi assoluti, ai primi di categoria, a coloro che hanno conquistato il Premio della stampa. Molti sembravano già pronti a partecipare tanto che la selezione delle proposte non è stata semplice. Fra gli altri, anche i concorrenti del secolo scorso fra cui Rosaria Panatta che vinse il primo premio assoluto nel 1999. E poi, la creatrice di gioielli Lucia Giovannetti che si affermò nel 2000, la marchesa Rosaria Frescobaldi vincitrice nel 2007 e in coppia la pittrice Elisabetta Rogai con il marito Marco che vinse nel 2002.

In giuria (come sempre 40 fra giornalisti, opinion leader, produttori di vino, ristoratori e chef) Davise Paolini, Gianfranco Vissani e 12 stelle Michelin dalla Versilia ma non solo e Riccardo Monco primo chef di Enoteca Pinchiorri.

I premi di “A Tavola sulla Spiaggia”

Alcuni concorrenti hanno riproposto i loro successi passati confermando così l'attualità di certe ricette semplici e gustose. Oltre ad essere una gara vera e propria fra appassionati di cucina non professionisti A tavola sulla spiaggia è anche uno show con i défilé delle Signore sempre estremamente eleganti e le presentazioni dei piatti studiate spesso per stupire.

Lucia Giovannetti con il suo stuzzicoso di nonna papera allo Scoppolato, spadellato con vino Lady F Orpicchio

A conquistare il Premio “Piatto Forte”, lo Scolapasta d'oro di Petruzzi&Branca Argentieri e il Premio Cru Caviar consistente in 100gr di prezioso caviale Beluga è stata Lucia Giovannetti, creatrice di gioielli, con il suo “stuzzicoso di nonna papera allo Scoppolato, spadellato con vino Lady F Orpicchio” di donne Fittipaldi prodotto a Bolgheri.

I premi di categoria Primo Premio Fiore 1827 e Primo Premio Macelleria Fracassi, per gli antipasti sono andati ad Elisabetta Leone con i suoi “muscoli ripieni alla Versiliese” abbinato a Litorale Rosato 2023 Val delle Rose di Famiglia Cecchi. Per i primi piatti ad Elena Tempestini con le sue “petronciane ripiene” abbinate a Albarola di Cantine Lunae. Nei secondi hanno vinto Giovanna Baracchino e Marco Pelacani con le loro “mazzancolle al sale su fondale di fagiolini corallo” abbinato alla Cuvée Secrète di Arnaldo Caprai e per i dolci Mariangela Fagioli con “il mio castagnaccio” abbinato a Sagrantino di Montefalco Passito di Arnaldo Caprai. Il Primo Premio assoluto della Stampa, Premio Parmigiano Reggiano, Premio La Capannina e Premio Nero Lifestyle e Blastness sono andati a Marco e Elisabetta Rogai con la loro “zuppa inglese in campana” abbinata ad un FloruS 2020 di Castello Banfi.

La supervisione e tutta la logistica sono state magistralmente curate dell'Agenzia Once di Federica Rotondo. A questa edizione è tornato il tema del recupero, della cucina del riciclo, della sublime arte di preparare pietanze buone e salutari senza buttar via niente. Tanto che anche quest'anno gli organizzatori hanno invitato tutti i partner a donare propri prodotti al Banco Alimentare della Toscana, struttura che già da anni gli organizzatori della manifestazione sostengono. Adesso già si mormorano i nomi di chi potrebbe partecipare il prossimo anno e sicuramente non potrà' esimersi dal mantenere la promessa fatta il Sindaco di Forte dei Marmi Bruno Murzi che oltre ad avere dato anche quest''anno il patrocinio alla manifestazione, ha confermato salutando i concorrenti, di essere un appassionato di cucina , di prodotti del territorio e della tradizione! Quindi un concorrente perfetto!