Celebrando l'eccellenza: cena di gala per Versilia Gourmet 2024

Quattordicesima edizione di Versilia Gourmet per l’editore e patron Gianluca Domenici, evento che mette sotto i riflettori il meglio della ristorazione versiliese e nazionale. Il Paradis Agricole, agriturismo a tutti gli effetti, con il fascino del suo giardino d’inverno di 700 mq. arricchito da bozzetti e calchi in gesso, il bucolico oliveto ed il laghetto con ninfee e suggestivi getti d’acqua, a due passi da Pietrasanta (Lu), immerso in un’oasi di benessere e sostenibilità, è stato il suggestivo teatro della Cena di Gala con protagonisti il padrone di casa Alain Cirelli ed i calici di Franciacorta.

Versilia Gourmet, la kermesse

Curriculum stellato il suo. Forti frequentazioni parigine sino dai primi anni ‘80. Inizia da Lasserre, poi si sposta da Faugeron, Le Carre’ des Feuillants, L’Ambroise (Chef de partie), Saint James (Chef de cuisine), Natacha (ne cura l’apertura), Impala Lounge (creazione e apertura), Eurosport Cafe’, Bert’s e Restaurant Tse. Intermedi passaggi a Le Chat Boité(Ginevra), Enoteca Pinchiorri (Chef de partie per 4 anni), Chef de cuisine del Group Bertrand e Maoh Noodle Bar a Neully sur Seine. Poi, dopo tanti successi ed esperienze ad altissimo livello, la svolta professionale e personale con la decisione di trasferirsi in un angolo di Toscana da sempre amato, la Versilia.

Il menu “Versilia, una soirée agricole” è stato curato per l’occasione da Alessio Bachini, chef del Paradis Pietrasanta

Nel 2018 inizia a prendere forma il Paradis Pietrasanta, boutique hotel con ristorante in pieno centro storico ma Alain Cirelli non si ferma qui e crea a 2 km da questa struttura un piccologrande paradiso di campagna, inseguendo il sogno di vivere la Versilia come piace a lui. Quindi il pirotecnico menu “Versilia, una soirée agricole” curato per l’occasione da Alessio Bachini, chef del Paradis Pietrasanta.

Versilia Gourmet, un "Agriaperitivo" per iniziare

“Agriaperitivo” per partire. Nella cornice dello splendido giardino ci vengono serviti una girandola di assaggi monoporzione stupefacenti per la loro qualità ed originalità: mandorla e carote, sedano, rapa e limone, Pecorino polline e miele, Farro melone ed erba cipollina, Bon bon di zucchine in tempura e Tarte Tatain con scalogno.

Questi i vini in accompagnamento:

Franciacorta Brut Contadi Castald i: all’olfatto è fragrante, floreale,fruttato, con sensazioni di tiglio, erbe aromatiche, melone e mandarino. In bocca è vivace e dinamico, con un piacevole e succoso finale.

i: all’olfatto è fragrante, floreale,fruttato, con sensazioni di tiglio, erbe aromatiche, melone e mandarino. In bocca è vivace e dinamico, con un piacevole e succoso finale. Franciacorta Brut Terre d’Aenor : naso profondo e tostato, con note di cipria, crosta di pane, tocchi agrumati e sfondo balsamico. Bocca scattante con allungo fresco e sapido.

: naso profondo e tostato, con note di cipria, crosta di pane, tocchi agrumati e sfondo balsamico. Bocca scattante con allungo fresco e sapido. Franciacorta Brut Santus: profumi di pesca bianca, ananas, caprifoglio e fiori di acacia. Lievi cenni di frutta secca e immediata piacevolezza al sorso.

Versilia Gourmet, la cena

La cena vera e propria, tutta preparata con i prodotti biologici del Paradis Agricole, si apre con “La nostra melanzana”, una indovinata melanzana grigliata con crema di melanzane, latticello, limone, prezzemolo, mizuna, tahina ed erbette spontanee. La accompagna il Franciacorta Brut Ferghettina: olfatto leggiadro, con intense sensazioni di frutta gialla, agrumi canditi, sbuffi floreali e foglia di te. Vivace e salino, pieno e succoso, con nitida persistenza di agrumi dolci nel finale.

È quindi la volta del “Rombo, mandorle e olive taggiasche” (tributo a Gaetano Trovato) che rimanda alla finezza della cucina di Arnolfo, ristorante bistellato a Colle Val d’Elsa condotto assieme al fratello Giovanni. Abbinamento perfetto il Franciacorta Saten Brut Barone Pizzini 2019: all’olfatto è sottile ed elegante, caratterizzato da sensazioni floreali e salmastre, zagara e sambuco, soffi di pietra focaia. In bocca incede affusolato e cremoso, nitido e suadente, con un netto e sapido finale. Tanto succulenta quanto creativa la “Pappardella ripiena”. Il pairing previsto è il Franciacorta Dosaggio Zero Castel Faglia Monogram 2019: delicato al naso, svela cenni di mela matura e crostata di albicocca, ginestra, mandarino in confettura e tocchi di timo. Vellutato all’assaggio, si allarga in un sorso dinamico, sapido, dai lunghi toni agrumati e riverberi di erbe aromatiche.

Rivedibile la “Faraona alla cacciatora” accompagnata dal Franciacorta Rosé Extra Brut Muratori: sentori di rosa, marzapane, fragolina e lamponi, cipria. Bollicina cremosa ma energica, il sorso è salino, con corpo e struttura, molto persistente. Chiusura in dolcezza con “Piccola Atene”, dessert scultura omaggio a Pietrasanta città dell’arte, a base di mousse alla mandorla con cuore di albicocca. Durante la serata sono stati assegnati come consuetudine gli Oscar Versilia Gourmet (sui quali ci siamo già intrattenuti a parte), momento clou di una serata davvero speciale in un luogo altrettanto speciale.