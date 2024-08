Cucina e sostenibilità in alta quota: trionfa la 15ª edizione di Cortina Summer Party

Il Cortina Summer Party, evento simbolo dell'estate a Cortina d'Ampezzo (Bl), ha celebrato la sua quindicesima edizione con un successo senza precedenti. Il prestigioso picnic gourmet ad alta quota, organizzato dalla Red Squirrel Events, ha ancora una volta registrato il tutto esaurito, confermandosi un appuntamento imperdibile per appassionati di gastronomia, cultura e tradizione.

Cortina Summer Party: il picnic gourmet tra le vette delle Dolomiti (foto: LifeofAlberto)

Cortina Summer Party: un picnic gourmet tra le vette delle Dolomiti

Svoltosi nella cornice del Rifugio Socrepes, l'evento ha visto la partecipazione di 15 rinomati chef: Graziano Prest, Riccardo de Pra, Andrea Stella, Gianluca Beltramini, Mattia Barni, Alessandro Favrin, Andrea Chivetto, Federico Kratter, Valentino Cecconi, Andrea Zardini Lacedelli, Waldemarro Leonetti, Alessio Rigon, Giovanni Gagliardo, Gianluca Cortesi, Denis Lovatel, che hanno deliziato i partecipanti con piatti unici, realizzati utilizzando esclusivamente ingredienti locali di alta qualità. La manifestazione ha ospitato 25 stand gastronomici, ciascuno dedicato a promuovere le eccellenze culinarie del territorio (e non solo).

25 gli stand gastronomici al Cortina Summer Party (foto: LifeofAlberto) 1/10 Maialino allo Spolert con yogurt affumicato, peperone grigliato, Puccia di Cortina e chips di verdure dello chef Graziano Prest del Ristorante Tivoli (Foto: Bandion) 2/10 Graziano Prest e il team del ristorante Tivoli al Cortina Summer Party (Foto: Bandion) 3/10 Ovetto al vapore e tartufo nero dello chef Riccardo De Pra del Ristorante Dolada (Foto: Bandion) 4/10 Riccardo De Pra del ristorante Dolada al Cortina Summer Party (Foto: Bandion) 5/10 La Pizza bosko di Denis Lovatel del ristorante Da Ezio - Denis Pizza (Foto: Bandion) 6/10 Denis Lovatel e il team del ristorante Da Ezio - Denis Pizza al Cortina Summer Party (Foto: Bandion) 7/10 Okonomiyaki con crudo di tonno, insalata di porcini e maionese al wasabi di Valentino Cecconi del Ristorante Fvsion (Foto: Bandion) 8/10 Valentino Cecconi e il team del ristorante Fvsion al Cortina Summer Party (Foto: Bandion) 9/10 Cervo tonnato e abete” dello chef Federico Kratter del Ristorante Mondschein (Foto: Bandion) 10/10 Previous Next

L'attenzione alla qualità delle materie prime è stata un tema centrale e la cura nella selezione degli ingredienti è rimasta immutata nei quindici anni di storia dell'evento. «Da 5 a 25 chef, da 100 a più di 500 presenze: in questi quindici anni di Cortina Summer Party - racconta Erica Zuliani, mente dell’evento e fondatrice di Red Squirrel Events insieme al fratello Alvise - l’evento si è evoluto, ma ciò che non è cambiato sono la qualità e la ricerca delle materie prime, che ogni anno vengono scelte con lo scopo di valorizzare al meglio il nostro territorio».

Il menu, attentamente curato, ha offerto una varietà di piatti che spaziava dalla tradizione locale all'innovazione, con creazioni come il “Maialino allo Spolert con yogurt affumicato, peperone grigliato, Puccia di Cortina e chips di verdure” dello chef Graziano Prest del Ristorante Tivoli, l' “Ovetto al vapore e tartufo nero” dello chef Riccardo De Pra del Ristorante Dolada, e ancora il “Cervo tonnato e abete” dello chef Federico Kratter del Ristorante Mondschein e l' “Okonomiyaki con crudo di tonno, insalata di porcini e maionese al wasabi” di Valentino Cecconi del Ristorante Fvsion.

Al Cortina Summer Party un clima di festa e convivialità all‘insegna di cucina di montagna e sostenibilità (foto: LifeofAlberto)

I grandi piatti degli chef e i dessert sono stati accompagnati dal wine e il beverage firmati da: Campari, La Viarte, Venissa, Champagne Laurent Perrier, Ferro wine, Villa Laviosa, Tosolini, Cortina Beverage, Distilleria Bepi Tosolini ed Enoteca Cortina.

Cortina Summer Party: attenzione alla sostenibilità ambientale

Quest'anno, il Cortina Summer Party ha posto un forte accento sulla sostenibilità ambientale. Sono stati utilizzati 1.500 bicchieri in vetro e 11.500 piatti e posate in materiale biodegradabile, a dimostrazione dell'impegno degli organizzatori per ridurre l'impatto ecologico dell'evento.

Attenzione particolare alla sosteinibilità ambientale al 15° Cortina Summer Party (foto: LifeofAlberto)

Inoltre, è stata implementata un'attenta raccolta differenziata e un sistema di smaltimento responsabile dei rifiuti. Denis Lovatel, maestro pizzaiolo noto per la sua pizza croccante, ha parlato dell'importanza di utilizzare l'acqua di sorgente di montagna, un ingrediente che contribuisce alla qualità e alla croccantezza del suo prodotto, enfatizzando la sinergia tra gastronomia e ambiente.

Cortina Summer Party: cultura e tradizione tra gastronomia e moda

Oltre al cibo, il Cortina Summer Party ha saputo coniugare gastronomia e cultura, presentando due libri: “Dove andiamo a mangiare?” di Camilla Baresani e Francesco Chiamulera, e “Chi non semina non raccoglie” di Cristina Brizzolari Guidobono Cavalchini e Francesca Romana Barberini. La cultura ha trovato espressione anche nella moda, con il tradizionale concorso per il miglior outfit di uomo, donna e bambino, che ha celebrato la ricca tradizione degli abiti tirolesi, simbolo della storia della "Regina delle Dolomiti".

La premiazione dei migliori outfit tirolesi uomo e donna al Cortina Summer Party

Il programma dell'evento ha incluso anche uno show di bartending con Stefano Urru e Daniele Antoniolli, che ha intrattenuto gli ospiti durante il soleggiato pomeriggio, aggiungendo un tocco di spettacolo alla raffinata esperienza culinaria. La tradizionale lotteria di beneficenza, infine, ha suscitato grande partecipazione, con generosi premi donati dai partner dell'evento. I proventi saranno devoluti in sostegno alla Sezione della Croce Bianca di Cortina d'Ampezzo.

Cortina Summer Party: al lavoro per il futuro

Guardando al futuro, Erica Zuliani ha già annunciato che sono in corso i preparativi per la prossima edizione del Cortina Summer Party. «Siamo già proiettati alla prossima edizione - commenta - e ci muoveremo ancora con la voglia di non snaturare mai questo evento, portandolo avanti rispettando le quattro direttrici fondamentali: il buon cibo, la cultura del vino, il divertimento e la voglia di stare nella natura». Il Cortina Summer Party si conferma dunque non solo come un appuntamento gastronomico di eccellenza, ma anche come un evento che celebra la cultura e le tradizioni locali, capace di attirare visitatori da tutto il mondo, offrendo un'esperienza indimenticabile immersa nella bellezza mozzafiato delle Dolomiti.