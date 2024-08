Overtourism, Mazzali: «Basta demonizzare i turisti»

«Urlare all’overtourism e demonizzare i turisti è controproducente e danneggia il nostro territorio». Lo afferma con fermezza Barbara Mazzali, assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia, commentando le recenti proteste contro il turismo di massa in alcune città europee.

Overtourism, la soluzione non è allontanare i turisti, ma gestire in modo intelligente i flussi (Shutterstock)

Overtourism, Mazzali difende il turismo

«Il turismo è un motore fondamentale per la nostra economia», sottolinea Mazzali. «Dopo gli anni difficili della pandemia, il settore sta vivendo una rinascita e sta portando milioni di euro nelle nostre casse. Non possiamo permetterci di fermare questa ripresa».

Barbara Mazzali, assessore al Turismo di Regione Lombardia (foto: Regione Lombardia)

L’assessore riconosce che la pressione turistica, soprattutto in alcune zone particolarmente attrattive, può creare tensioni. Tuttavia, ribadisce che la soluzione non è allontanare i turisti, ma gestire in modo intelligente i flussi. «La Lombardia sta vivendo un momento d’oro per il turismo. Stiamo assistendo a una crescita significativa degli arrivi internazionali e a un rinnovato interesse per le nostre bellezze naturali e culturali».

Overtourism, i benefici economici del turismo

La Regione sta investendo per promuovere un turismo più diffuso, valorizzando borghi, paesaggi e prodotti tipici. «Vogliamo che ogni angolo della Lombardia diventi una destinazione attrattiva: in questo modo, alleggeriremo la pressione sulle città d'arte e offriremo ai turisti esperienze più autentiche».

Mazzali sottolinea l’importanza economica del turismo: «Ogni euro speso da un turista genera ricchezza e occupazione. Non dimentichiamo che solo il 20% della spesa viene destinato alla struttura ricettiva, mentre l’80% finisce in ristoranti, negozi e attività locali».

L’assessore conclude: «Il turismo è un’opportunità da cogliere, non un problema da risolvere. Dobbiamo imparare a gestire i flussi turistici in modo sostenibile, valorizzando il nostro territorio e garantendo un’esperienza di qualità ai visitatori».