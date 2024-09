“Linea verde”: triplo appuntamento con Federico Quaranta su Rai1

Quest'autunno ci porta a spasso su e giù per l'Italia con ben tre programmi diversi su Rai1. Federico Quaranta è partito il 14 settembre con “Linea verde tipico”, un tour tra arte, paesaggi architettonici e naturali ed eccellenze enogastronomiche. Attraverso le telecamere, il conduttore ci fa conoscere paesaggi mozzafiato, borghi antichi e città d'arte, testimoni di una storia millenaria. In ogni puntata sarà possibile entrare nella vita di chi è a contatto con la terra e la lavora, di chi tramanda antichi mestieri, di chi crea opere uniche con le proprie mani.

Federico Quaranta: un autunno all'insegna del made in Italy su Rai1

I programmi tv di Federico Quaranta in onda su Rai1

Un'esperienza che anche seduti comodamente sul divano di casa ci farà percepire il profumo dei campi, il sapore dei prodotti genuini, il calore dell'accoglienza delle persone. Dal 5 ottobre, Federico ci porta a fare un giro con "Linea verde start" mostrandoci i prodotti artigianali e le eccellenze del nostro made in Italy. Ma le sorprese non finiscono. Come dicevamo all'inizio, i programmi sono tre e il conduttore è pronto a farci indossare lo zaino e macinare chilometri alla scoperta di sentieri nascosti e paesaggi spettacolari. Tutto su due ruote. Dal 2 novembre parte "Linea verde bike". Insomma una tripletta in tv da non perdere!

Intanto, sabato 28 settembre alle 12 la puntata di "Linea verde tipico" sarà dedicata a Milano per andare alla scoperta dei passi che muovevano nell'800 scrittori e artisti. Dalla Biblioteca Ambrosiana, dove sarà possibile ammirare i codici vinciani e addentrarsi nei meandri della storia, si passerà al cuore pulsante di Mediolanum, secondo le indicazioni dello stesso Leonardo. Il percorso si concluderà con una visita al Duomo, un capolavoro gotico che custodisce un prezioso patrimonio vitreo, espressione dell'eccellenza artistica e artigianale lombarda.