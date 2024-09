A Napoli apre un nuovo ristorante: Signora Bettola conquista Santa Lucia

Nel cuore del borgo di Santa Lucia, tra il mare e piazza del Plebiscito, ha aperto una nuova sede di Signora Bettola. Questo è il quarto locale a Napoli e il quinto in Campania per il brand partenopeo, nato nel 2017, che ha saputo fare della cucina tradizionale napoletana la chiave del suo successo. La nuova location, situata in via Raffaele De Cesare 23, offre circa 150 coperti tra interni ed esterni, e segna un nuovo passo nel piano di espansione e restyling avviato nel 2024. L'obiettivo? Trasformare Signora Bettola in un punto di riferimento per l'autentica cucina napoletana, amata tanto dai cittadini quanto dai turisti italiani e internazionali.

Signora Bettola apre a Santa Lucia: un nuovo tempio della cucina napoletana

«Per essere sempre più internazionali e più napoletani - spiegano i fratelli e founder del brand Carmine e Mena Di Lorenzo e il manager Diego Borrelli. Il nostro brand in pochi anni ha raddoppiato le proprie insegne, oggi Signora Bettola è una vera e propria catena di ristorazione con cinque punti vendita. Non abbiamo mai smesso di investire in prodotto, strategie di marketing e tecnologie. La proposta gastronomica ha una identità chiara e standard di qualità elevati, è esempio ben riuscito di tradizione napoletana e creatività contemporanea».

Napoli: la proposta gastronomica di Signora Bettola

La nuova comunicazione del brand, firmata dall'agenzia partenopea Bread and Network, punta all'esperienza, al coinvolgimento del pubblico, parla ad un pubblico napoletano e internazionale al tempo stesso. Il pay off è immediato, musicale, memorabile: "it's so bbuono" è la sintesi del progetto, è godimento, soddisfazione, emozione. È la voce della Napoli di oggi che sta vivendo una straordinaria stagione turistica. È epiteto di una proposta gastronomica verace, genuina e gustosa, capace di emozionare napoletani e turisti con i grandi classici della tradizione partenopea, come la parmigiana di melanzane e piatti fortemente identitari come le polpette al ragù, lo scarpariello, gli ziti alla genovese, la pasta e patate con la provola e la richiestissima nerano.

Menzione speciale va ai piatti di mare a cui Signora Bettola dedica una particolare cura nella selezione e preparazione: dal polpo verace alla Luciana alle bruschette di mare, con pane abbrustolito insaporito con crema di scarole, pomodoro datterino giallo e rosso e polpo, ai primi di mare come i paccheri napoletani con pescato del giorno e gli iconici scialatielli ai frutti di mare, dove la pasta fresca incontra il sapore unico dei molluschi del mar Mediterraneo. Come tutti i locali del brand, anche il design di Signora Bettola a Santa Lucia trae ispirazione dalle case signorili della Napoli del Novecento: vetrate, arredi in legno, lampade e altri dettagli dal gusto rétro per creare l'atmosfera di una volta.