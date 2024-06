Un viaggio gastronomico a Napoli con Assunta, la regina del mare

Ogni mercoledì sera, alle 22, su Food Network va in onda “Assunta, la regina del mare”. Assunta Pacifico, meglio conosciuta come "'A figlia d'o marenaro", riapre le porte del suo ristorante per continuare a raccontare la straordinaria storia del suo family business. La storia di Assunta è l'espressione viva della cultura napoletana, un affresco che sembra uscito da una pagina di Matilde Serao o da un racconto di Elena Ferrante.

La storia di Assunta Pacifico e le novità del programma tv

Assunta aveva solo sette anni quando ha iniziato a lavorare nel chiosco dei suoi genitori, un semplice punto di partenza che, grazie alla dedizione e alla passione della famiglia, è diventato un ristorante rinomato, una vera mecca per buongustai e turisti provenienti da tutto il mondo. In questo locale si respira Napoli, con i suoi vicoli pittoreschi e la sua vibrante atmosfera e tutta la sua tradizione culinaria dove ogni piatto racconta una storia e ogni sapore evoca memorie.

Nei nuovi episodi, la padrona di casa ci guiderà attraverso un viaggio gastronomico che abbraccia le ricette più autentiche della tradizione partenopea, arricchite da quei piccoli segreti che solo una vera maestra della cucina può rivelare. Nel corso delle puntate vengono presentati i fornitori d'eccellenza campani, veri e propri custodi dei sapori genuini, senza dimenticare qualche sorpresa inedita. Ed ecco la novità delle novità: per la prima volta le figlie di Assunta si cimenteranno nella preparazione dei dolci, portando avanti l'eredità familiare con un tocco di dolcezza e innovazione.

“Assunta, la regina del mare” (60 minuti per ogni puntata), prodotto da Illusion Group per Warner Bros. Discovery, è il simbolo della cucina napoletana, ma soprattutto, della resilienza di una famiglia che ha saputo trasformare una piccola impresa in un simbolo di eccellenza gastronomica. Come scriveva Goethe nel suo "Viaggio in Italia", "Vedi Napoli e poi muori" - ma non prima di aver assaggiato le prelibatezze di Assunta, che con ogni piatto celebra la ricchezza e la vitalità della sua terra natale.