Cambiamento climatico, innovazione e giovani: i temi chiave del G7 Agricoltura

La splendida cornice di Ortigia, Siracusa, ha accolto la prima giornata del G7 Agricoltura 2024, un evento che ha riunito i leader internazionali per discutere temi cruciali per il futuro dell'agricoltura globale. Il ministro Francesco Lollobrigida ha sottolineato l'importanza di mantenere l'Italia all'avanguardia nel settore agricolo, con un forte accento su sostenibilità, innovazione e resilienza.

L'isola di Ortigia a Siracusa è stata scelta per ospitare il G7 Agricoltura

G7 Agricoltura, focus su sostenibilità e innovazione

Uno dei punti chiave della giornata è stato il cambiamento climatico e il suo impatto sull'agricoltura. Lollobrigida ha ribadito che l'Italia deve adottare soluzioni avanzate per affrontare la siccità e altri fenomeni ambientali. Questo include lo sviluppo di nuove tecnologie e l'adozione di pratiche agricole più sostenibili, senza però cedere alle "follie green" che, secondo il ministro, non tengono conto della realtà agricola italiana

L'importanza della ricerca e innovazione è stata ulteriormente enfatizzata attraverso la collaborazione con istituzioni scientifiche e universitarie. Il dialogo con i Paesi africani è stato uno dei temi centrali: l'Africa, con il suo vasto potenziale in termini di terreni agricoli e risorse umane, rappresenta una priorità per l'Italia. Nei prossimi giorni, sono previsti incontri bilaterali per pianificare azioni congiunte in ambito agricolo

G7 Agricoltura, l'appello di Donegani

In occasione del G7 Agricoltura a Siracusa, Giorgio Donegani, portavoce del Consiglio nazionale dei tecnologi alimentari (Otan), ha sottolineato l'importanza dell'educazione alimentare: «Occorre educare i cittadini, a partire dalle scuole, per comprendere l'interconnessione tra alimentazione, salute e ambiente». Donegani ha quindi evidenziato la necessità di ridurre lo spreco alimentare e promuovere filiere sostenibili.

Giorgio Donegani, portavoce del Consiglio nazionale dei tecnologi alimentari

Il portavoce di Otan ha anche enfatizzato l'urgenza di adottare «tecnologie avanzate per migliorare l'efficienza e la sicurezza nella produzione alimentare». Ha invitato i Paesi del G7 a «condividere conoscenze e risorse» per affrontare le sfide della sicurezza alimentare e garantire un futuro sostenibile.

G7 Agricoltura, giovani e futuro dell'agricoltura

Un altro tema importante del vertice è stato il coinvolgimento dei giovani. Lollobrigida ha parlato del G7 Giovani, un'iniziativa che mira a sensibilizzare le nuove generazioni sulle sfide e le opportunità legate all'agricoltura. Attraverso progetti di formazione e supporto, l'obiettivo è incoraggiare i giovani a investire in questo settore, che è cruciale per il futuro dell'economia e della sostenibilità globale.

Al centro del G7 sostenibilità e innovazione

La giornata è proseguita con un richiamo alla collaborazione internazionale. L'Italia, con il suo patrimonio agroalimentare, intende porsi come modello di riferimento per le altre nazioni, specialmente per quanto riguarda la sicurezza alimentare e la lotta allo spreco alimentare. Il vertice ha visto la partecipazione anche dei Paesi africani, con cui si intende sviluppare progetti di cooperazione volti a garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali e a promuovere filiere produttive etiche.

G7 Agricoltura, eccellenze italiane e Expo DiviNazione

Accanto al G7, l'Expo DiviNazione 2024 ha messo in mostra le eccellenze agroalimentari italiane, con oltre 200 stand che hanno esposto i migliori prodotti del made in Italy. Dal vino all'olio d'oliva, la Sicilia è stata protagonista, rappresentando un punto di riferimento per la qualità e la tradizione agricola italiana. Siracusa, con la sua storia millenaria, è stata scelta come location per il valore simbolico che rappresenta, essendo un crocevia di culture e civiltà. Fiasconaro, storica azienda dolciaria di Castelbuono, ha inaugurato l'Expo DiviNazione con un maxi panettone da 5 kg, alla presenza dello stesso Lollobrigida. Durante il G7, l'azienda presenterà dolci tipici siciliani, tra cui il Trionfo di gola, un omaggio al film "Il Gattopardo", per deliziare i partecipanti.