Svelato nel libro di Tom Parker Bowles cosa mangiano davvero i reali inglesi

Su cosa mangiano i reali britannici, dalla regina Elisabetta a re Carlo, passando per Kate e Camilla, si è discusso a lungo. Ma ora, la "verità" arriva direttamente da un insider, Tom Parker Bowles, noto scrittore gastronomico e critico culinario britannico, figlio della regina Camilla. Con il suo ultimo libro La cucina della corona, Parker Bowles ci svela il lato culinario della royal family britannica, un mondo dove il roast beef si mescola con un buon curry, e dove i porridge diventano il nuovo status symbol della regina Camilla. Sì, avete letto bene: a corte, le ricette non sono solo eleganti; sono un mix di tradizioni, gusti personali e, a volte, scelte un po’... bizzarre!

Il libro La cucina della corona di Tom Parker Bowles

La royal food revolution: da banchetti a frittate

Partiamo da Edoardo VII, il re che ha fatto del roast beef il suo piatto simbolo. Ma attenzione! Non pensate che fosse solo un amante della carne: Edoardo era il re che portava a tavola la sostanza! Dall’altro lato, abbiamo Giorgio V, il monarca che ha scoperto il piacere del curry.

Semplicità regale: il porridge di Camilla

E ora, un momento di silenzio per la regina Camilla e il suo adorato porridge. Sì, l’alimento più sottovalutato delle colazioni britanniche! Invece di caffè e croissant di lusso, la nostra regina inizia le sue giornate con 50 g di fiocchi d’avena, 350 ml di latte, un pizzico di sale e, udite udite, un cucchiaino di miele! Non ci credete? Tom Parker Bowles ci ricorda che il porridge non è solo nutriente, ma anche un affare di famiglia. Chi avrebbe mai pensato che il segreto della regalità risiedesse in una ciotola di avena?

Un buffet di piatti e aneddoti ne La cucina della corona

Ma non è tutto qui! Parker Bowles ci guida in un tour culinario che è un mix perfetto di ricette e gossip di corte. Dalla zuppa di verdure che riscalda i cuori, ai contorni che sfidano la soglia del banale, il libro ci dimostra che anche i reali possono apprezzare le cose semplici della vita. E chi ha detto che l’alta cucina non può includere una bella omelette? Ricordatevi che ogni piatto a corte ha una storia: l’omelette di Giorgio VI è il piatto della modestia, un esempio di come la royal family si sia adattata ai tempi, mentre il resto di noi è bloccato in una battaglia eterna tra frittate e pancakes!

Una lezione di umiltà regale nel libro La cucina della corona

In fondo, La cucina della corona non è solo un libro di ricette, ma un vero e proprio manuale di umiltà regale. Anche i monarchi hanno il diritto di mangiare in modo semplice! Quindi, mentre sorseggiate il vostro tè pomeridiano e addentate una fetta di torta, pensate a come ogni boccone vi avvicini alla royal family. Magari, dopo un bel roast beef e un curry indiano, vi sentirete un po' più nobili, e chissà, potreste persino sviluppare un’attitudine regale nel decidere quale piatto ordinare al ristorante!

In La cucina della corona di Tom Parker Bowles, scopriamo i veri gusti e le ricette di Carlo, Camilla e la famiglia reale

Quindi, cari lettori, la prossima volta che vi troverete a riflettere sulla vita a corte, ricordate che anche i reali hanno gusti peculiari. Con La cucina della corona, Parker Bowles ci ricorda che il cibo unisce e celebra la storia, e che anche i più alti dignitari possono divertirsi con un piatto di porridge. In fondo, essere reale non significa solo indossare corone, ma anche sapersi godere una buona frittata in compagnia. Chi l’avrebbe mai detto?