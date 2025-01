Meghan Markle reinventa il lifestyle: da duchessa a trendsetter della cucina?

Se il cibo è un linguaggio universale, Meghan Markle sembra averlo imparato alla perfezione. Dal 15 gennaio su Netflix, la duchessa del Sussex ci invita nella sua cucina (e nel suo giardino) con "With Love, Meghan", un nuovo show che promette di reinventare il concetto di lifestyle televisivo.

Meghan Markle torna alle sue radici professionali con un progetto che mescola eleganza e semplicità

Un ritorno alle origini: Meghan e il lifestyle

Meghan Markle torna alle sue radici professionali con un progetto che mescola eleganza e semplicità, ospitalità e momenti di vita quotidiana. Gli otto episodi della serie, ognuno della durata di mezz'ora, ruotano attorno alla cucina, al giardinaggio e all’arte di ricevere. Al centro di tutto c'è Meghan, perfetta padrona di casa che accoglie amici vecchi e nuovi, tra cui celebrità e chef rinomati. «Ho sempre amato prendere qualcosa di abbastanza ordinario ed elevarlo, sorprendendo le persone con momenti che facessero loro sapere che stavo davvero pensando a loro», ha dichiarato Meghan nel trailer pubblicato sul suo nuovo account Instagram.

Un cast stellare e un tocco personale

Tra gli ospiti annunciati troviamo nomi come Mindy Kaling, Abigail Spencer, la fotografa Delfina Blaquier e chef del calibro di Roy Choi e Alice Waters. La serie promette momenti giocosi, come Meghan che raccoglie miele da un’arnia o si cimenta in preparazioni che finiscono in disastri culinari. Ma tutto questo è condito da consigli pratici per chi vuole elevare la quotidianità.

E Harry? Il principe fa un'apparizione fugace, sorseggiando un cocktail accanto a Meghan e agli amici. Chissà se lo vedremo mai con un grembiule addosso!

Il nuovo volto di Meghan: una "Martha Stewart" dei giorni nostri?

Con "With Love, Meghan", la duchessa si lancia in una nuova avventura, abbracciando uno stile più personale. Il suo account Instagram è emblematico: nessun titolo nobiliare, solo "Meghan". Questa scelta segna una chiara separazione dalla famiglia reale e dal marito, puntando tutto sulla sua individualità.

Ma Meghan non si limita a cucinare. Con il suo progetto, si propone di rilanciare anche il marchio American Riviera Orchard, che punta a rappresentare uno stile di vita californiano. Tra cocktail creativi e verdure fresche dall’orto, la duchessa mira a diventare una vera icona del lifestyle.

Un viaggio nella cucina dei reali: tra roast beef e porridge

Ma mentre Meghan si concentra su un lifestyle chic e contemporaneo, cosa mangiano realmente i reali britannici? Grazie al libro "La cucina della corona" di Tom Parker Bowles, possiamo dare uno sguardo dietro le quinte della tavola reale.

Tradizioni culinarie e gusti eccentrici

Edoardo VII era un amante del roast beef, simbolo della cucina britannica sostanziosa.

Giorgio V si innamorò del curry, dimostrando che la royal family non disdegna influenze internazionali.

La regina Camilla, invece, è celebre per la sua passione per il porridge, una colazione semplice ma nutriente.

La cucina per Re Carlo III

Carlo III d’Inghilterra ha sempre dimostrato un grande interesse per i vini e le birre di alta qualità, apprezzando le bevande che rispecchiano la cultura e la tradizione del Regno Unito e del mondo intero. Grande appassionato di vini rossi, Carlo è noto per prediligere i Bordeaux francesi come Chateau Margaux e Chateau Lafite Rothschild, famosi per la loro eleganza e longevità. Non mancano nelle sue preferenze i rossi italiani della Toscana, tra cui il Brunello di Montalcino e il Chianti Classico Riserva, apprezzati per la loro struttura e complessità.

Non si limita però solo al vino: Carlo è anche un grande sostenitore delle birre artigianali britanniche. Spesso, infatti, promuove birrifici locali che producono birre tradizionali come l’Ale e la Stout, simboli della cultura birraria inglese. Per chiunque voglia brindare idealmente con i Windsor, un calice di Bordeaux o una pinta di Ale è la scelta perfetta.

Non è solo un amante del buon bere, ma anche un convinto sostenitore della sostenibilità alimentare. Carlo III è noto per la sua passione per i prodotti biologici e per la cucina tradizionale. Da anni, il re promuove l’agricoltura sostenibile attraverso il marchio Duchy Originals, che offre una vasta gamma di alimenti biologici, dal pane ai formaggi. Inoltre, Carlo apprezza profondamente la stagionalità degli ingredienti e l’importanza di supportare i produttori locali, rendendolo un vero pioniere nella promozione di un'alimentazione consapevole.

Aneddoti e piatti regali

Parker Bowles ci regala storie divertenti, come l’omelette di Giorgio VI, simbolo di modestia e adattabilità. Anche i monarchi, infatti, non disdegnano piatti semplici: dalle frittate ai pancakes, la cucina reale è un mix di tradizione e semplicità.

La lezione di Meghan e dei reali: la bellezza è nei dettagli

"With Love, Meghan" e "La cucina della corona" ci insegnano una cosa fondamentale: non serve un banchetto regale per creare momenti speciali. Che si tratti di un porridge fatto con amore o di un cocktail decorato con un fiore appena colto, la vera magia sta nel pensiero che dedichiamo agli altri.

Mentre aspettiamo il debutto della serie, perché non prendere ispirazione? Raccogliete un mazzo di fiori, preparate una frittata con un tocco personale, e magari scoprirete che un pizzico di eleganza è tutto ciò di cui avete bisogno per sentirvi un po' più... regali.