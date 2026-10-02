“Pensiamo che Italia e Spagna si somiglino. Sono luoghi dove turismo, ristorazione e ospitalità sono settori chiave. In Spagna abbiamo aiutato tanto lo sviluppo del settore, a fare la differenza, e pensiamo che qui si possa fare lo stesso. Siamo Paesi che si somigliano, troppo interessanti, con un settore atomizzato, ma che sta cambiando. L’Italia non ha un evento come questo: ha una tradizione fieristica, ma non un evento pensato dal punto di vista del business e questo in Spagna è stato un grandissimo successo.”