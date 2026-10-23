La nuova Guida alle Pizzerie del Gambero Rosso non è ancora stata presentata, ma una scheda anticipa un primo colpo di scena per quanto riguarda la valutazione di Pizzarium di Gabriele Bonci, a Roma. Il locale, premiato con 3 Rotelle nell’edizione precedente, risulta ora classificato con 2 Spicchi, con il pizzaiolo che nel passaggio dalle Rotelle (non più assegnate) a Spicchi esce dalla fascia più alta. Un'indiscrezione, confermata dalla grafica sul sito del Gambero Rosso, e che verrà confermata ufficialmente a Roma lunedì 26 ottobre in occasione della presentazione ufficiale della Guida 2027. Nell’edizione 2026 Pizzarium aveva infatti ottenuto 96/100 e il massimo riconoscimento delle Tre Rotelle, la classificazione riservata alla pizza al taglio.

A Pizzarium sono stati assegnati due Spicchi dalla Guida Pizzerie d'Italia del Gambero Rosso

La critica del Gambero Rosso: meno continuità in pizze e fritti

Il giudizio distingue quindi la notorietà dell’insegna e l’efficienza del servizio dalla qualità dell’esperienza gastronomica. La scheda sottolinea infatti che il personale continua a illustrare con disinvoltura le numerose proposte esposte al bancone, mentre nelle ore di punta la fila può allungare i tempi di attesa. Sono disponibili alcuni tavoli all’interno e piccoli appoggi all’esterno. È su questo aspetto, più che sulla capacità di attrarre pubblico, che si concentra la critica: la riconoscibilità di un marchio non basta a garantire la continuità della qualità che ne ha costruito la reputazione.

La scheda sul sito del Gambero Rosso

A spiegare il cambiamento è soprattutto il giudizio riportato nella scheda. Il Gambero Rosso riconosce la capacità del locale di attirare romani e turisti, anche grazie alla notorietà costruita in oltre vent'anni di attività e alla creatività che ha reso riconoscibile la proposta di Bonci. La valutazione, tuttavia, segnala una discontinuità rispetto al passato. «Qui in via della Meloria nelle nostre ultime visite non abbiamo ritrovato l’inconfondibile morso e la magia nei condimenti cui l’insegna ci aveva abituati, fritti compresi», si legge nella recensione.

Guida Pizzerie 2027, Spicchi e Rotelle diventano un unico sistema

La vicenda di Bonci si inserisce in una revisione più ampia dei riconoscimenti del Gambero Rosso. Durante Pizza Maxima, manifestazione dedicata alla pizza che si è svolta a Roma, il direttore Lorenzo Ruggeri ha anticipato l'intenzione di unificare le classificazioni: nella Guida 2027 addio alle Rotelle, mentre resteranno soltanto gli Spicchi, utilizzati per tutte le tipologie di pizzeria. La modifica supera così la distinzione che in passato separava il riconoscimento per la pizza al piatto da quello per la pizza al taglio.

Il pizzaiolo Gabriele Bonci