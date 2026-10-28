Valorizzare la cucina italiana con un’ampia varietà di gamma. Da queste fondamenta si sviluppa Metro Premium, la nuova linea a marchio di Metro Italia pensata per i ristoratori e gli appassionati di cucina. «Un viaggio dentro il gusto per gli chef che vogliono differenziarsi - ha dichiarato Alessia Vanzulli, head of Fresh, own brand & localism di Metro Italia - Una ricerca di qualità che diventa cultura. Abbiamo lavorato allo sviluppo di una linea a marchio che esprime la nostra attenzione alla scelta delle materie prime e lascia a ogni chef la libertà di interpretarle secondo la propria visione. Significa fare un passo in più nel rapporto con i nostri clienti: non soltanto rifornire le loro cucine, ma mettere a disposizione ingredienti che sappiano dare forma alle loro ambizioni».

Metro Premium: le Linguine di Gragnano trafilate al bronzo

Quando la qualità diventa eccellenza

A monte un’attenta scelta delle materie prime e la collaborazione con fornitori selezionati per origine, autenticità e gusto. In primo piano territorio, lavorazione e artigianalità. Non a caso il claim di Metro Premium è “Dove la qualità diventa eccellenza”. «La linea al momento contempla 80 referenze - ha sottolineato Alessia Vanzulli - con l’obiettivo di essere a qu0ta 100 per fine anno. Si prevede di raggiungere un fatturato di 7 milioni di euro nell’anno fiscale 2026-2027 per arrivare nell’arco di 2-3 anni a 30 milioni».

Gamberi Rossi del Mediterraneo in versione appetizer

Un ampio assortimento per ogni esigenza

Il cuore dell’offerta è rappresentato dai prodotti freschi e ultrafreschi, tra carne, formaggi e pesce. La linea comprende inoltre pasta, oli extravergine d’oliva, conserve, salumi, specialità gastronomiche, surgelati e prodotti per il dessert. Numerose le referenze Dop e Igp. Tra queste, le Linguine di Gragnano Igp realizzate con grano italiano, trafilate al bronzo ed essiccate lentamente a bassa temperatura e la Burrata di Andria Igp, morbida e cremosa. A elevato valore aggiunto anche e i Gamberi Rossi del Mediterraneo, pescati dai pescherecci di Mazara del Vallo e congelati a bordo subito dopo la pesca.

Lingotto di Chianina, porcini e purea di zucca: ricetta di Metro Academy