Molti pensano che una quantità eccessiva o la commistione di detersivi garantisca maggiore pulizia e igiene. Non c’è niente di più sbagliato. Ovviamente tutto si basa sulla qualità di un detersivo. Nuncas è un marchio italiano che vanta oltre 100 anni di vita: nato nel 1920, ha sempre puntato sulla qualità e sul rispetto ambientale. Il suo nome non è altro che la sintesi delle iniziali del suo fondatore: Nunzio Cassata. Riconosciuta come simbolo del made in Italy in un comparto dominato dalle grandi multinazionali, Nuncas si è posizionata nel segmento alto del mercato. Grazie a un canale di vendita online proprietario, a una rete distributiva in partnership con l'azienda e a una presenza diffusa nei supermercati, nei negozi al dettaglio e nei punti vendita specializzati, Nuncas esporta con successo in Italia, Francia e Spagna. Vanta 250 referenze, dalla cera in crema per mobili antichi al detersivo adatto a pulire schermi del pc e degli occhiali, dalle superfici delle cucine a induzione ai bagni.

La qualità dei detergenti conta più della quantità utilizzata per garantire una pulizia efficace

La sostenibilità ambientale al centro della produzione Nuncas

La sostenibilità ambientale è un principio fondamentale per Nuncas e oggi si è tradotto in importanti investimenti in ricerca e sviluppo per migliorare l'efficacia e l'eco-compatibilità dei prodotti, in linea con gli obiettivi dell'Ue per la salvaguardia dell'ambiente e il raggiungimento delle emissioni zero entro il 2050, una causa che l'azienda abbraccia pienamente. L'impegno verso l'ambiente si riflette anche nello sviluppo dei prodotti, che sono progettati per avere il minor impatto possibile sull'ambiente. Dalla selezione accurata delle materie prime, attraverso criteri di atossicità e alta qualità, fino agli ingredienti naturali e anallergici utilizzati per le profumazioni e ai flaconi in plastica riciclata, Nuncas adotta una prospettiva olistica nel processo di produzione. Nella formulazione sceglie ingredienti biodegradabili, derivati da fonti rinnovabili di origine vegetale, con un elevato "Indice di circolarità", provenienti dagli scarti delle industrie primarie come la filiera alimentare, al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico e l'impatto sugli ambienti acquatici.

Inoltre, l'azienda garantisce che i prodotti non siano nocivi per la salute umana, evitando l'uso di sostanze cancerogene. Nuncas si è sempre orientata verso una maggiore efficacia dei prodotti, garantendo il benessere dell’ambiente. Lo sviluppo di un prodotto nasce anche dalla collaborazione con aziende di alto livello, come Boffi Cucine e Loro Piana Filati. In questo modo vengono messe a punto le performance dei prodotti. Profumo e colore esercitano una certa attrattiva nella scelta di un detersivo: importante leggere attentamente la composizione per avere maggiore garanzia. Solo poche formulazioni superano test severi e il reparto R&S Nuncas, dopo avere scelto con cura flaconi, packaging, colori e profumo, le farà entrare in produzione.

La nuova “Linea superfici” per la pulizia di cucine e ambienti

Nel comparto della ristorazione e dell’hotellerie la pulizia e l’igiene sono elementi fondamentali per garantire la sicurezza alimentare e il benessere della clientela. Le superfici di lavoro sono il cuore della cucina e mantenerle pulite richiede molta cura per prevenire contaminazioni. Un piano cottura in acciaio, in vetroceramica, un top in marmo esigono pulizia, ma anche attenzione, capace di mantenere intatti i materiali senza rovinarli, opacizzandoli o corrodendoli. Con questa visione Nuncas presenta la “Linea superfici”: una gamma pensata per valorizzare i materiali.

La nuova “Linea superfici” di Nuncas

La linea risponde a questa esigenza con soluzioni dedicate a ogni momento: dallo sgrassante per i residui di cibo, all'Igienizzante per frigo, microonde e pattumiere, fino all'anticalcare per rubinetterie e bollitori. Formule efficaci, ma delicate, pensate per la massima serenità d'uso sulle zone a contatto con gli alimenti. Non occorre eccedere nella quantità quando si usano prodotti Nuncas: è sufficiente una piccola dose. In questi casi si evitano sprechi inutili, non solo la natura ringrazia. «Con la Linea Superfici abbiamo voluto dare valore al piacere di vivere in un ambiente curato, dove le cose mantengono la loro armonia nel tempo. È il nostro modo di intendere il saper fare italiano, trasformando la cura della casa in un gesto semplice e spontaneo» sottolinea Carlotta Manzoni, direttrice marketing di Nuncas.

Dalla pulizia dei bagni ai detergenti per l'intera struttura