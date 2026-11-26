Grosso Napoletano riconquista la vetta della classifica 50 Top World Artisan Pizza Chains 2026, dopo due anni, confermandosi tra i principali protagonisti della pizza artigianale internazionale. Sul podio della rassegna che premia le migliori catene, anche Da Michele e Big Mamma Group, appaiati al secondo posto, mentre il terzo gradino è occupato dalla brasiliana Bráz. La graduatoria fotografa un settore in espansione, con 78 insegne censite, circa 1.600 locali e un fatturato complessivo stimato in 3 miliardi di dollari.

Grosso Napoletano primo, tre insegne italiane nella top 5

Con 50 locali in Spagna, Grosso Napoletano torna al primo posto dopo due anni. Alle sue spalle, a pari merito, si posizionano Da Michele, che conta oltre 80 sedi nel mondo, e Big Mamma Group, presente in Europa, Regno Unito e Messico e prossimo all'ingresso nel mercato statunitense. Terza posizione per la brasiliana Bráz, con quasi 20 ristoranti. La classifica prosegue con Luigia, insegna italiana presente in Svizzera, e con la new entry Diego Vitagliano Pizzeria, che conquista il quinto posto. Al sesto si trova Gruppo Peppe, con locali a Parigi e Lione, seguito da Berberè, attiva in Italia e a Londra. Ottava posizione per la britannica Pizza Pilgrims, mentre la nona va ad 400 Gradi, gruppo presente in Australia. Chiudono la top ten, a pari merito, la giapponese 400℃ PIZZA e l'italiana Errico Porzio.

Una pizza di Grosso Napoletano

Pizza artigianale, 78 insegne e 3 miliardi di dollari di fatturato

La graduatoria 50 Top World Artisan Pizza Chains 2026 restituisce una fotografia di un comparto che ha progressivamente ampliato la propria presenza internazionale. Il modello delle catene di pizzerie artigianali coinvolge realtà con storie, dimensioni e strategie differenti, accomunate dalla volontà di portare la propria proposta gastronomica in mercati diversi. I numeri della guida danno la misura del fenomeno: sono 78 le insegne selezionate, di cui 52 inserite nella classifica e 26 nella categoria Excellent.

Nel complesso rappresentano circa 1.600 punti vendita e un fatturato annuo aggregato stimato in 3 miliardi di dollari. La crescita dimensionale pone al centro questioni che riguardano l'organizzazione delle attività, la gestione della qualità e la riconoscibilità dell'offerta. Per i gruppi della ristorazione, la sfida è mantenere una proposta coerente anche quando il modello viene replicato in Paesi con abitudini di consumo e mercati differenti. Un equilibrio tra identità gastronomica e capacità imprenditoriale che caratterizza sempre più il settore.

Le catene italiane guidano la classifica, seguono Spagna e Stati Uniti

L'Italia è il Paese più rappresentato nella 50 Top World Artisan Pizza Chains 2026, con 20 insegne su 52, pari a circa il 38% del totale. Un dato che colloca il nostro Paese nettamente davanti a Spagna e Stati Uniti, entrambi presenti con 5 catene. Seguono Brasile e Regno Unito con 3 insegne ciascuno, mentre Francia, Svizzera e Giappone ne contano 2.

L'Antica Pizzeria Da Michele è la migliore catena italiana artigianale e la seconda al mondo per 50 Top Pizza

Gli altri Paesi rappresentati sono Australia, Canada, Cina, Finlandia, Filippine, Germania, India, Norvegia, Polonia e Svezia, ciascuno con una sola insegna. Nel complesso, la graduatoria coinvolge 18 Paesi e restituisce una geografia internazionale nella quale la presenza italiana mantiene un peso rilevante, affiancata da modelli imprenditoriali sviluppati in mercati molto diversi tra loro.

I premi speciali: da Garden Pizza a Diego Vitagliano

Accanto alla classifica generale, la guida assegna una serie di riconoscimenti dedicati a specifici aspetti dell'attività. Il Green Oven 2026 - Goeldlin è stato attribuito a Garden Pizza, mentre Capuano's ha ricevuto il Best Fried Food 2026 - Il Fritturista - Oleificio Zucchi Award. A Rudy's è andato il premio per la migliore proposta di dessert, il Best Dessert List 2026 - Latteria San Salvatore Award, mentre CIBO ha ottenuto il riconoscimento per il servizio, il Best Service 2026 - Fedegroup Award. Tra gli altri premi, Ferro e Farinha ha conquistato il New Entry of the Year 2026 - Solania Award, Infraganti il Best Customer Satisfaction 2026 - Maistà Award e 400℃ PIZZA il Performance of the Year 2026 - Robo Award. Il Best Marketing 2026 - Mammafiore Award è stato assegnato a La Braciera, mentre Da Michele ha ricevuto il Made in Italy 2026 - Salumi Coati Award.

50 Top World Artisan Pizza Chains 2026 - Premi speciali Green Oven 2026 - Goeldlin Award: Garden Pizza

Garden Pizza Best Fried Food 2026 - Il Fritturista - Oleificio Zucchi Award: Capuano’s

Capuano’s Best Dessert List 2026 - Latteria San Salvatore Award: Rudy’s

Rudy’s Best Service 2026 - Fedegroup Award: CIBO

CIBO New Entry of the Year 2026 - Solania Award: Ferro e Farinha

Ferro e Farinha Best Customer Satisfaction 2026 - Maistà Award: Infraganti

Infraganti Performance of the Year 2026 - Robo Award: 400℃ PIZZA

400℃ PIZZA Best Marketing 2026 - Mammafiore Award: La Braciera

La Braciera Made in Italy 2026 - Salumi Coati Award: Da Michele

Da Michele Best Cocktail List 2026 - Sei Bellissimi Award: Big Mamma Group

Big Mamma Group Best Pasta Proposal 2026 - Pastificio Di Martino Award: Eataly

Eataly Pizza of the Year 2026 - Latteria Sorrentina Award: Provola e Pepe di Luigia

Provola e Pepe di Luigia Pizza Maker of the Year 2026 - Ferrarelle Award: Diego Vitagliano, Diego Vitagliano Pizzeria

50 Top World Artisan Pizza Chains 2026 - Premi speciali Green Oven 2026 - Goeldlin Award: Garden Pizza Best Fried Food 2026 - Il Fritturista - Oleificio Zucchi Award: Capuano’s Best Dessert List 2026 - Latteria San Salvatore Award: Rudy’s Best Service 2026 - Fedegroup Award: CIBO New Entry of the Year 2026 - Solania Award: Ferro e Farinha Best Customer Satisfaction 2026 - Maistà Award: Infraganti Performance of the Year 2026 - Robo Award: 400℃ PIZZA Best Marketing 2026 - Mammafiore Award: La Braciera Made in Italy 2026 - Salumi Coati Award: Da Michele Best Cocktail List 2026 - Sei Bellissimi Award: Big Mamma Group Best Pasta Proposal 2026 - Pastificio Di Martino Award: Eataly Pizza of the Year 2026 - Latteria Sorrentina Award: Provola e Pepe di Luigia Pizza Maker of the Year 2026 - Ferrarelle Award: Diego Vitagliano, Diego Vitagliano Pizzeria

Il riconoscimento per la migliore carta dei cocktail, il Best Cocktail List 2026 - Sei Bellissimi Award, è andato a Big Mamma Group. Eataly si è aggiudicata il Best Pasta Proposal 2026 - Pastificio Di Martino Award. Per la pizza dell'anno, il Pizza of the Year 2026 - Latteria Sorrentina Award, la scelta è caduta sulla Provola e Pepe di Luigia. Completa il quadro il premio individuale assegnato a Diego Vitagliano, titolare dell'omonima insegna, che ha ottenuto il Pizza Maker of the Year 2026 - Ferrarelle Award.

50 Top World Artisan Pizza Chains 2026 – Classifica completa