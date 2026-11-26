LA CLASSIFICA
50 Top Pizza: Grosso Napoletano torna ad essere la migliore catena artigianale
Grosso Napoletano torna al primo posto nella 50 Top World Artisan Pizza Chains 2026. Da Michele e Big Mamma Group condividono la seconda posizione. Riconoscimenti anche a Diego Vitagliano, Luigia e Da Michele La guida censisce 78 insegne e circa 1.600 locali nel mondo, il fatturato aggregato stimato raggiunge i 3 miliardi di dollari
Indice
- 1Grosso Napoletano primo, tre insegne italiane nella top 5
- 2Pizza artigianale, 78 insegne e 3 miliardi di dollari di fatturato
- 3Le catene italiane guidano la classifica, seguono Spagna e Stati Uniti
- 4I premi speciali: da Garden Pizza a Diego Vitagliano
- 550 Top World Artisan Pizza Chains 2026 - Premi speciali
- 650 Top World Artisan Pizza Chains 2026 – Classifica completa
Grosso Napoletano riconquista la vetta della classifica 50 Top World Artisan Pizza Chains 2026, dopo due anni, confermandosi tra i principali protagonisti della pizza artigianale internazionale. Sul podio della rassegna che premia le migliori catene, anche Da Michele e Big Mamma Group, appaiati al secondo posto, mentre il terzo gradino è occupato dalla brasiliana Bráz. La graduatoria fotografa un settore in espansione, con 78 insegne censite, circa 1.600 locali e un fatturato complessivo stimato in 3 miliardi di dollari.
Grosso Napoletano primo, tre insegne italiane nella top 5
Con 50 locali in Spagna, Grosso Napoletano torna al primo posto dopo due anni. Alle sue spalle, a pari merito, si posizionano Da Michele, che conta oltre 80 sedi nel mondo, e Big Mamma Group, presente in Europa, Regno Unito e Messico e prossimo all'ingresso nel mercato statunitense. Terza posizione per la brasiliana Bráz, con quasi 20 ristoranti. La classifica prosegue con Luigia, insegna italiana presente in Svizzera, e con la new entry Diego Vitagliano Pizzeria, che conquista il quinto posto. Al sesto si trova Gruppo Peppe, con locali a Parigi e Lione, seguito da Berberè, attiva in Italia e a Londra. Ottava posizione per la britannica Pizza Pilgrims, mentre la nona va ad 400 Gradi, gruppo presente in Australia. Chiudono la top ten, a pari merito, la giapponese 400℃ PIZZA e l'italiana Errico Porzio.
Pizza artigianale, 78 insegne e 3 miliardi di dollari di fatturato
La graduatoria 50 Top World Artisan Pizza Chains 2026 restituisce una fotografia di un comparto che ha progressivamente ampliato la propria presenza internazionale. Il modello delle catene di pizzerie artigianali coinvolge realtà con storie, dimensioni e strategie differenti, accomunate dalla volontà di portare la propria proposta gastronomica in mercati diversi. I numeri della guida danno la misura del fenomeno: sono 78 le insegne selezionate, di cui 52 inserite nella classifica e 26 nella categoria Excellent.
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Nel complesso rappresentano circa 1.600 punti vendita e un fatturato annuo aggregato stimato in 3 miliardi di dollari. La crescita dimensionale pone al centro questioni che riguardano l'organizzazione delle attività, la gestione della qualità e la riconoscibilità dell'offerta. Per i gruppi della ristorazione, la sfida è mantenere una proposta coerente anche quando il modello viene replicato in Paesi con abitudini di consumo e mercati differenti. Un equilibrio tra identità gastronomica e capacità imprenditoriale che caratterizza sempre più il settore.
Le catene italiane guidano la classifica, seguono Spagna e Stati Uniti
L'Italia è il Paese più rappresentato nella 50 Top World Artisan Pizza Chains 2026, con 20 insegne su 52, pari a circa il 38% del totale. Un dato che colloca il nostro Paese nettamente davanti a Spagna e Stati Uniti, entrambi presenti con 5 catene. Seguono Brasile e Regno Unito con 3 insegne ciascuno, mentre Francia, Svizzera e Giappone ne contano 2.
Gli altri Paesi rappresentati sono Australia, Canada, Cina, Finlandia, Filippine, Germania, India, Norvegia, Polonia e Svezia, ciascuno con una sola insegna. Nel complesso, la graduatoria coinvolge 18 Paesi e restituisce una geografia internazionale nella quale la presenza italiana mantiene un peso rilevante, affiancata da modelli imprenditoriali sviluppati in mercati molto diversi tra loro.
I premi speciali: da Garden Pizza a Diego Vitagliano
Accanto alla classifica generale, la guida assegna una serie di riconoscimenti dedicati a specifici aspetti dell'attività. Il Green Oven 2026 - Goeldlin è stato attribuito a Garden Pizza, mentre Capuano's ha ricevuto il Best Fried Food 2026 - Il Fritturista - Oleificio Zucchi Award. A Rudy's è andato il premio per la migliore proposta di dessert, il Best Dessert List 2026 - Latteria San Salvatore Award, mentre CIBO ha ottenuto il riconoscimento per il servizio, il Best Service 2026 - Fedegroup Award. Tra gli altri premi, Ferro e Farinha ha conquistato il New Entry of the Year 2026 - Solania Award, Infraganti il Best Customer Satisfaction 2026 - Maistà Award e 400℃ PIZZA il Performance of the Year 2026 - Robo Award. Il Best Marketing 2026 - Mammafiore Award è stato assegnato a La Braciera, mentre Da Michele ha ricevuto il Made in Italy 2026 - Salumi Coati Award.
50 Top World Artisan Pizza Chains 2026 - Premi speciali
- Green Oven 2026 - Goeldlin Award: Garden Pizza
- Best Fried Food 2026 - Il Fritturista - Oleificio Zucchi Award: Capuano’s
- Best Dessert List 2026 - Latteria San Salvatore Award: Rudy’s
- Best Service 2026 - Fedegroup Award: CIBO
- New Entry of the Year 2026 - Solania Award: Ferro e Farinha
- Best Customer Satisfaction 2026 - Maistà Award: Infraganti
- Performance of the Year 2026 - Robo Award: 400℃ PIZZA
- Best Marketing 2026 - Mammafiore Award: La Braciera
- Made in Italy 2026 - Salumi Coati Award: Da Michele
- Best Cocktail List 2026 - Sei Bellissimi Award: Big Mamma Group
- Best Pasta Proposal 2026 - Pastificio Di Martino Award: Eataly
- Pizza of the Year 2026 - Latteria Sorrentina Award: Provola e Pepe di Luigia
- Pizza Maker of the Year 2026 - Ferrarelle Award: Diego Vitagliano, Diego Vitagliano Pizzeria
Il riconoscimento per la migliore carta dei cocktail, il Best Cocktail List 2026 - Sei Bellissimi Award, è andato a Big Mamma Group. Eataly si è aggiudicata il Best Pasta Proposal 2026 - Pastificio Di Martino Award. Per la pizza dell'anno, il Pizza of the Year 2026 - Latteria Sorrentina Award, la scelta è caduta sulla Provola e Pepe di Luigia. Completa il quadro il premio individuale assegnato a Diego Vitagliano, titolare dell'omonima insegna, che ha ottenuto il Pizza Maker of the Year 2026 - Ferrarelle Award.
50 Top World Artisan Pizza Chains 2026 – Classifica completa
- Grosso Napoletano - Spagna
- Big Mamma Group e Da Michele - Francia e Italia
- Bráz - Brasile
- Luigia - Svizzera
- Diego Vitagliano Pizzeria - Italia
- Gruppo Peppe - Francia
- Berberè - Italia
- Pizza Pilgrims - Regno Unito
- 400 Gradi - Australia
- 400℃ PIZZA ed Errico Porzio - Giappone e Italia
- Vincenzo Capuano - Italia
- Pizzana - Stati Uniti
- Eataly - Italia
- Sorbillo - Italia
- 1900 Pizzeria - Brasile
- Can Pizza - Spagna
- Capuano’s - Italia
- La Braciera - Brasile
- Fradiavolo - Italia
- FRESCO - Italia
- Rudy’s - Regno Unito
- Paulie Gee’s - Stati Uniti
- Ferro e Farinha - Brasile
- Garden Pizza - Spagna
- Doppio Zero - Stati Uniti
- Stellina Pizzeria - Stati Uniti
- L’Elementare - Italia
- Alice Pizza - Italia
- CIBO - Filippine
- Infraganti - Spagna
- Zia Lucia - Regno Unito
- Napulé - Svizzera
- Via Tribunali - Finlandia
- Menchetti - Italia
- OLIO welovepizzanapoletana - Polonia
- Pizzium - Italia
- SOLO PIZZA Napoletana - Giappone
- mammamia! - Cina
- Rossopomodoro - Italia
- No. 900 - Canada
- Fratelli La Bufala - Italia
- Vasinikò - Italia
- Villa Paradiso - Norvegia
- 60 seconds to napoli - Germania
- Da Nanni - Spagna
- Carpe Diem - Italia
- Pummarola - Stati Uniti
- Madison - Italia
- Basta - Svezia
- The Pizza Bakery - India