Il percorso di consapevolezza al supermercato compie un nuovo passo in avanti. Dopo aver esplorato nelle puntate precedenti come le etichette descrivono la qualità reale degli alimenti, la risposta biologica del nostro organismo, le garanzie normative sulla sicurezza e oltre la confezione, fino ai confini sottili del vero “Made in Italy”, questo appuntamento sposta il focus sulle fondamenta vitali della nostra tavola: origini, tracciabilità e filiera produttiva. Quando l'attenzione alle parole in etichetta rischia di lasciar spazio ad ambiguità o claim accattivanti ma fuorvianti, imparare a interpretare la storia di materie prime simboliche come olio extravergine d'oliva, latte e uova diventa uno strumento indispensabile per una spesa informata e sicura.

Olio extravergine d'oliva e spremitura a freddo: differenze e produzione

In un frantoio tradizionale, la famiglia osserva le olive che diventano olio. Il frantoiano dice: «Questo è extravergine: solo olive e nient’altro.» Un turista chiede: «E l’olio di oliva?» Il frantoiano risponde: «È un’altra storia. Miscele, raffinazioni. L’extravergine è teatro puro.»

L'olio extravergine d'oliva viene estratto a freddo sotto i 27°C con soli processi meccanici per preservare aromi e proprieta nutrizionali

41. Che cosa distingue l’olio extravergine dall’olio di oliva?

L’olio extravergine è il più pregiato: deriva solo da olive spremute e ha caratteristiche migliori rispetto all’olio di oliva comune. L’olio extravergine deve essere ottenuto esclusivamente con processi meccanici e avere acidità ≤ 0,8%. Deve superare un panel test sensoriale senza difetti. L’olio di oliva “semplice” può essere una miscela di oli raffinati e vergini.

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La pubblicità dell’olio italiano

Una mano raccoglie un’oliva, la posa sul palmo. La voce narrante dice: «Spremuto a freddo, per non perdere nulla del suo carattere.» La scena è semplice, ma racchiude un principio tecnico preciso.

Per potersi fregiare della dicitura "estratto a freddo", la temperatura dell'olio durante la gramolazione non deve superare i 27°C

42. Che cosa significa “spremitura a freddo”? 50

Che l’olio è stato estratto senza alte temperature, preservando gusto e qualità. La dicitura è ammessa solo se l’estrazione avviene sotto i 27°C. Temperature più alte aumentano la resa ma peggiorano la qualità sensoriale e nutrizionale.

Tracciabilità e etichettatura delle uova: guida alla lettura del codice

Un nonno mostra al nipote le uova appena raccolte. «Vedi questo numero? Ti dice tutto: come vivono le galline, dove siamo, chi le alleva.» La cucina italiana è anche educazione alla trasparenza.

La tracciabilità in guscio: la prima cifra stampata sull'uovo definisce la tipologia di allevamento

43. Che cosa indica il codice sulle uova?

Il numero stampato sul guscio indica il tipo di allevamento e il Paese di produzione. Il codice è composto da: 0 = biologico

= 1 = all’aperto

= 2 = a terra

= 3 = in gabbia Segue il codice del Paese (es. IT), il codice ISTAT del comune e l’allevamento. È obbligatorio per garantire tracciabilità. 51

Latte fresco, UHT e microfiltrato: trattamenti termici e conservazione

Una famiglia fa colazione. Il padre prende il latte fresco: «Dura poco, ma sa di latte.» La madre prende l’UHT: «Dura mesi, è più pratico.» Due tradizioni convivono nella stessa cucina.

Latte fresco pastorizzato e latte UHT si distinguono per il trattamento termico subito e per la diversa durata di conservazione

44. Che differenza c’è tra “latte fresco” e “latte UHT”?

Il latte fresco dura pochi giorni, l’UHT dura mesi. Latte fresco pastorizzato : trattato a 72°C per 15 secondi , durata 6-7 giorni .

: trattato a per , . Latte UHT: trattato a 135-150°C per pochi secondi, durata 3-6 mesi. La differenza è nel trattamento termico e nella shelf-life.

Latte microfiltrato: tecnologia, processo di produzione e vantaggi

Il casaro indica una macchina con filtri sottilissimi. «Questo è latte microfiltrato: 52 togliamo i batteri senza rovinarlo.» La tradizione casearia italiana incontra la tecnologia.

La microfiltrazione separa fisicamente la carica batterica attraverso sottili membrane prima della pastorizzazione, allungando la durata del latte

45. Che cosa significa “latte microfiltrato”?

È un latte filtrato per eliminare i batteri senza usare alte temperature. La microfiltrazione separa fisicamente la flora batterica tramite membrane. Il latte viene poi pastorizzato. Risultato: durata più lunga e gusto più fresco rispetto all’UHT.

Prodotti lattiero-caseari derivati: burro chiarificato e formaggio fuso

Uno chef scioglie il burro in un pentolino. «Togliamo l’acqua, togliamo le proteine… resta solo il cuore.» La brigata osserva: un gesto antico, quasi rituale.

Il burro chiarificato è privo di acqua e caseine, raggiungendo un punto di fumo elevato (≈ 200°C) ideale per le cotture ad alta temperatura

46. Che cosa indica “burro chiarificato”?

È un burro privato dell’acqua e delle proteine, quindi più stabile in cottura. Il burro chiarificato contiene quasi solo grasso (≈ 99%). Ha un punto di fumo più alto (≈ 200°C) e non contiene lattosio o caseine. È usato in cucina professionale e in alcune tradizioni (ghee).

Formaggio fuso: cos'è, come si produce e differenza con il formaggio naturale

Una mamma prepara un toast. Il bambino chiede: «È formaggio vero?» Lei risponde: «È formaggio fuso: formaggi sciolti insieme.» Non tutto ciò che fila è “naturale”.

I formaggi fusi si ottengono sciogliendo diverse tipologie di formaggio con l'ausilio di sali di fusione per garantire cremosità e stabilità

47. Che cosa significa “formaggio fuso”?

È un formaggio ottenuto sciogliendo e mescolando diversi formaggi. Si ottiene fondendo formaggi con sali di fusione (es. citrati, fosfati) che stabilizzano la struttura. Ha consistenza uniforme e lunga conservazione. Non è un formaggio “naturale”, ma un prodotto trasformato.

Tipi di latte speciali: ad alta digeribilità, yogurt e latte crudo

Un attore in tournée beve latte senza lattosio. «Così non ho problemi 54 prima dello spettacolo.» La scelta nutrizionale entra nella preparazione scenica.

Nel latte ad alta digeribilità, l'enzima lattasi scinde il lattosio in glucosio e galattosio, rendendo il prodotto adatto agli intolleranti

48. Che cosa significa “latte senza lattosio”?

È un latte in cui il lattosio è stato scomposto in zuccheri più semplici, così è più digeribile. Si aggiunge l’enzima lattasi, che scinde il lattosio in glucosio e galattosio. Il contenuto residuo deve essere < 0,1 g/100 g. Il sapore risulta più dolce per la maggiore percezione del glucosio.

Yogurt bianco naturale: ingredienti obbligatori, fermenti lattici e caratteristiche

Un casaro mostra ai bambini come si fa lo yogurt. «Solo latte e fermenti. Se c’è altro, non è naturale.» I bambini annuiscono: la semplicità è un valore italiano.

Lo yogurt bianco naturale contiene unicamente latte e i due fermenti caratteristici: Streptococcus thermophilus e Lactobacillus bulgaricus

49. Che cosa indica “yogurt bianco naturale”?

Che contiene solo latte e fermenti, senza zuccheri o aromi aggiunti. Lo yogurt naturale deve contenere solo latte e fermenti Streptococcus thermophilus e Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus. L’aggiunta di zuccheri, frutta o aromi lo rende “yogurt zuccherato” o “yogurt aromatizzato”.

Latte crudo: cos'è, rischi microbiologici e obbligo di bollitura

Una famiglia assaggia il latte appena munto. Il nonno dice: «È latte crudo. Buonissimo, ma va bollito.» La tradizione si unisce alla prudenza.

Il latte crudo non subisce trattamenti di pastorizzazione: per questo motivo la normativa impone la dicitura "da consumarsi previa bollitura"

50. Che cosa indica “latte crudo”?

È latte non pastorizzato: va bollito prima di consumarlo. Il latte crudo non subisce trattamenti termici. Può contenere microrganismi patogeni (es. E. coli, Listeria). La vendita è consentita solo con indicazione obbligatoria “da consumarsi previa bollitura”

APPENDICE 19 note 1 A - Additivi alimentari Sostanze aggiunte agli alimenti per migliorarne conservazione, stabilità, colore o sapore. Sono identificati da sigle “E” seguite da un numero. La loro presenza deve essere sempre dichiarata in etichetta. 2 A - Allergeni Sostanze o ingredienti che possono provocare reazioni allergiche. Devono essere indicati in modo evidenziato (grassetto, maiuscolo, colore) nella lista ingredienti. 3 B - Biologico Prodotto ottenuto secondo il Reg. (UE) 2018/848, senza pesticidi di sintesi e con controlli certificati. L’etichetta deve riportare il logo europeo e l’organismo di controllo. 4 C - Claim nutrizionali Dichiarazioni come “ricco di fibre”, “senza zuccheri aggiunti”, “a basso contenuto di grassi”. Sono regolati dal Reg. (CE) 1924/2006 e devono rispettare criteri precisi. 5 C - Claim salutistici Dichiarazioni che collegano un alimento a un beneficio per la salute (“il calcio contribuisce alla salute delle ossa”). Ammessi solo se autorizzati dall’EFSA. 6 C - Cagliata Prodotto intermedio della lavorazione del latte. Può essere fresca o congelata. L’uso di cagliata congelata deve essere dichiarato quando previsto dal disciplinare. 7 D - Dop / Igp Denominazioni europee che certificano origine e metodo di produzione.

Dop: tutte le fasi devono avvenire nella zona geografica.

Igp: almeno una fase deve avvenire nella zona indicata. 8 E - Etichetta ambientale Indicazioni obbligatorie sulla corretta gestione degli imballaggi (dal 2023). Specifica materiali e modalità di smaltimento. 9 F - Fascetta di Stato (Vino Docg) Sigillo numerato che certifica l’autenticità del vino Docg. Riporta codice, lotto e informazioni sull’imbottigliatore. 10 I - Ingredienti Elenco obbligatorio di tutte le sostanze presenti nel prodotto, in ordine decrescente di quantità. Include additivi, aromi, coadiuvanti tecnologici. 11 L - Lotto Codice che identifica un gruppo di prodotti ottenuti nelle stesse condizioni. Fondamentale per la tracciabilità e i richiami. 12 O - Origine Indica il Paese in cui è avvenuta la produzione o la coltivazione. “Origine Italia” ≠ “Italiano”: la prima è normativa, la seconda è evocativa. 13 P - Panel test (Olio Evo) Valutazione sensoriale obbligatoria per classificare l’olio extravergine. Identifica difetti e conferma la categoria merceologica. 14 R - Residui fitosanitari Tracce di prodotti usati in agricoltura. Devono rispettare i limiti massimi (LMR). Non esiste il concetto normativo di “residuo zero”. 15 S - Shelf life Durata commerciale del prodotto. Determina la data di scadenza o il TMC (termine minimo di conservazione). 16 S - Solfiti (Vino) Additivi antiossidanti. Devono essere dichiarati quando superano 10 mg/l. 17 T - Tracciabilità Sistema che permette di ricostruire la storia del prodotto: origine, trasformazione, distribuzione. Obbligatoria per tutte le filiere alimentari. 18 T -Tmc / Scadenza Tmc: “Da consumarsi preferibilmente entro”, indica qualità.

Scadenza: “Da consumarsi entro”, indica sicurezza. 19 U - Ue / Non Ue Indicazione obbligatoria per miscele di oli, miele, ortofrutta e altri prodotti. Specifica se le materie prime provengono da Paesi dell’Unione o da Paesi terzi. Mostra tutte le 19 note Mostra meno

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