Il cibo è italiano solo in etichetta? Cosa significa davvero "prodotto in Italia"

L’etichetta alimentare è molto più di un elenco di ingredienti o di una tabella nutrizionale. È uno strumento attraverso il quale il consumatore può conoscere il prodotto, valutarne la qualità, verificarne gli aspetti legati alla sicurezza e, in alcuni casi, ricostruirne la storia. È questo il filo conduttore degli approfondimenti già dedicati alla lettura dell’etichetta, dal significato delle informazioni riportate sulla confezione fino ai temi della qualità e della sicurezza alimentare. Resta però una domanda fondamentale: da dove arriva davvero ciò che mangiamo? L’origine delle materie prime, il luogo di trasformazione e quello di confezionamento possono essere diversi e le indicazioni presenti in etichetta non hanno tutte lo stesso significato. "Prodotto in Italia", per esempio, non equivale necessariamente a materia prima italiana, mentre per alcuni alimenti l’origine deve essere indicata obbligatoriamente e per altri non lo è. Il tema della tracciabilità permette così di aggiungere un altro tassello alla corretta lettura dell’etichetta. Significa poter seguire un alimento lungo la filiera, dall’origine delle materie prime fino alla distribuzione, con informazioni che hanno un valore concreto anche sul piano della sicurezza. Capire cosa indicano realmente queste diciture aiuta quindi a distinguere la provenienza dichiarata da quella che il consumatore potrebbe semplicemente dare per scontata.

Nota per la lettura Le “scene” Unesco che seguono possono essere lette singolarmente, come intermezzi narrativi, oppure tutte insieme, come frammenti di un’unica vicenda. I personaggi che ricorrono - il Tenente Riva, l’Ispettrice Setta e la PM Federica - non sono figure simboliche, ma portatori di uno sguardo: quello di chi la tutela alimentare la esercita sul campo.

Nota per la lettura Le “scene” Unesco che seguono possono essere lette singolarmente, come intermezzi narrativi, oppure tutte insieme, come frammenti di un’unica vicenda. I personaggi che ricorrono - il Tenente Riva, l’Ispettrice Setta e la PM Federica - non sono figure simboliche, ma portatori di uno sguardo: quello di chi la tutela alimentare la esercita sul campo.

Tracciabilità alimentare: che cosa significa e come funziona

In una bottega italiana, il salumiere affetta il prosciutto con maestria. Un cliente chiede: «Da dove viene questo prosciutto?». Il salumiere indica un registro appeso al muro: «Qui sappiamo tutto. Dall’allevamento al lotto, dal giorno di produzione al banco». La tracciabilità è un racconto continuo, come la tradizione gastronomica italiana.

Anche nelle botteghe come le salumerie la tracciabilità degli alimenti deve essere garantita

21. Che cosa significa “tracciabilità”?

È la possibilità di seguire un alimento in ogni fase: da dove viene, come è stato prodotto, trasformato e distribuito. La tracciabilità è obbligatoria per tutti gli operatori alimentari (Reg. CE 178/2002). Ogni azienda deve sapere da chi ha acquistato e a chi ha venduto (“one step back, one step forward”). È fondamentale per gestire richiami, ritiri e controlli ufficiali.

Perché la tracciabilità è importante per la sicurezza alimentare

Una mamma prepara il ragù e dice al figlio: «La carne la compro sempre dallo stesso macellaio. So da dove viene.» Il figlio riflette: «È come la qualità tracciata, vero?» Lei sorride: «Esatto. Sapere da dove arriva il cibo è una forma di fiducia».

22. Perché è importante la tracciabilità?

Per garantire sicurezza, trasparenza e interventi rapidi in caso di problemi. La tracciabilità consente di isolare rapidamente lotti contaminati, ridurre rischi sanitari e limitare i danni economici. È uno strumento essenziale nei sistemi HACCP e nei controlli ufficiali.

Nota di lettura biologica Le indicazioni nutrizionali presenti in etichetta si basano su valori medi di riferimento. Le evidenze della nutrigenetica mostrano tuttavia come la risposta ai nutrienti possa variare sensibilmente da individuo a individuo, rendendo queste informazioni uno strumento di orientamento e non una regola valida in modo assoluto.

Nota di lettura biologica Le indicazioni nutrizionali presenti in etichetta si basano su valori medi di riferimento. Le evidenze della nutrigenetica mostrano tuttavia come la risposta ai nutrienti possa variare sensibilmente da individuo a individuo, rendendo queste informazioni uno strumento di orientamento e non una regola valida in modo assoluto.

Origine degli alimenti: quando è obbligatorio indicarla in etichetta

In televisione una voce narrante dice: «Non tutti i prodotti devono indicare l’origine… ma quando si parla di pomodoro, gli italiani vogliono sapere tutto». Una nonna annuisce dal divano: «Giusto così.È l’oro rosso italiano».

Per la verdura fresca è obbligatorio indicare l'origine del prodotto

23. L’origine è sempre obbligatoria?

Dipende dal prodotto: per alcuni sì, per altri no. L’origine è obbligatoria per categorie specifiche (carni fresche, miele, olio d’oliva, frutta e verdura fresche). Per altri prodotti è richiesta solo se la sua omissione può indurre in errore il consumatore. Alcuni Paesi, come l’Italia, hanno introdotto obblighi aggiuntivi (es. latte).

Nota di lettura biologica Le indicazioni nutrizionali presenti in etichetta si basano su valori medi di riferimento. Le evidenze della nutrigenetica mostrano tuttavia come la risposta ai nutrienti possa variare sensibilmente da individuo a individuo, rendendo queste informazioni uno strumento di orientamento e non una regola valida in modo assoluto. L’etichetta costruisce una promessa che appare valida per tutti. La nutrigenetica introduce però una

Nota di lettura biologica Le indicazioni nutrizionali presenti in etichetta si basano su valori medi di riferimento. Le evidenze della nutrigenetica mostrano tuttavia come la risposta ai nutrienti possa variare sensibilmente da individuo a individuo, rendendo queste informazioni uno strumento di orientamento e non una regola valida in modo assoluto. L’etichetta costruisce una promessa che appare valida per tutti. La nutrigenetica introduce però una

"100% italiano": cosa significa davvero questa indicazione

In un uliveto, una famiglia raccoglie le olive a mano. Il nonno dice: «Questo è olio nostro, 100% italiano». Il nipote chiede: «E cosa vuol dire?» Il nonno risponde: «Che dalla pianta alla bottiglia, tutto parla la nostra lingua».

"100% italiano" significa che tutte le fasi principali del prodotto avvengono in Italia, ma si può riferire anche ad altro rispetto alla materia prima

24. Che cosa significa “100% italiano”?

Che tutte le fasi principali del prodotto avvengono in Italia. La dicitura può riferirsi alla materia prima, alla trasformazione o a entrambe. Deve essere veritiera e documentabile. L’uso improprio può configurare pratica commerciale ingannevole.

Miele, a cosa prestare attenzione

Un apicoltore mostra le arnie a una scolaresca. Una bambina chiede: «Ma il miele viene tutto da qui?» Lui risponde: «Il mio sì. Ma in commercio esistono miscele che arrivano da molti Paesi». La trasparenza è un valore antico come il miele.

Il miele in commercio può essere frutto di una miscela di mieli diversi

25. Che cosa indica “miscela di mieli originari e non originari dell’UE”?

Che il miele proviene da più Paesi, alcuni europei e altri no. La normativa consente indicazioni generiche sull’origine del miele, senza obbligo di elencare i singoli Paesi. È un tema molto discusso perché limita la trasparenza. Alcuni Stati membri chiedono maggiore dettaglio.

"Prodotto in Italia" non significa necessariamente materia prima italiana

In uno spot, una fabbrica italiana confeziona pasta. La voce narrante dice: «Prodotto in Italia.» Un consumatore commenta: «Ma il grano da dove viene?». La scena ricorda che “prodotto in Italia” non significa sempre “materia prima italiana”.

"Prodotto in Italia" non significa necessariamente che la materia prima è italiana

26. Che cosa significa “prodotto in Italia”?

Che la trasformazione finale è avvenuta in Italia, non necessariamente la produzione agricola. Secondo le regole sull’origine doganale, il Paese di origine è quello dell’ultima trasformazione sostanziale. Un alimento può essere “prodotto in Italia” anche se la materia prima è estera.

Latte, l’etichetta distingue mungitura, trasformazione e confezionamento

In una stalla luminosa, una bambina osserva la mungitura. Il padre dice: «Questo è il Paese di mungitura. Qui nasce il latte». La filiera corta diventa racconto quotidiano.

In Italia è obbligatorio indicare Paese di mungitura, Paese di trasformazione e Paese di confezionamento

27. Che cosa indica “Paese di mungitura” nel latte?

Dove è stato munto il latte. In Italia è obbligatorio indicare Paese di mungitura, Paese di trasformazione e Paese di confezionamento per il latte e i prodotti lattiero-caseari. È un obbligo nazionale aggiuntivo rispetto alla normativa UE.

Nota di lettura biologica Le indicazioni nutrizionali presenti in etichetta si basano su valori medi di riferimento. Le evidenze della nutrigenetica mostrano tuttavia come la risposta ai nutrienti possa variare sensibilmente da individuo a individuo, rendendo queste informazioni uno strumento di orientamento e non una regola valida in modo assoluto.

Nota di lettura biologica Le indicazioni nutrizionali presenti in etichetta si basano su valori medi di riferimento. Le evidenze della nutrigenetica mostrano tuttavia come la risposta ai nutrienti possa variare sensibilmente da individuo a individuo, rendendo queste informazioni uno strumento di orientamento e non una regola valida in modo assoluto.

Dal latte al formaggio: dove avviene davvero la trasformazione

Il casaro gira la cagliata con un gesto antico. Una turista chiede: «E questo dove avviene?» Il casaro risponde: «Qui. È il Paese di trasformazione:dove il latte diventa formaggio.»

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28. Che cosa indica “Paese di trasformazione”?

Dove il latte è stato lavorato (es. pastorizzato). La trasformazione comprende trattamenti termici, fermentazioni, concentrazioni e altre operazioni che modificano il prodotto. L’indicazione è obbligatoria in Italia per garantire maggiore trasparenza.

Nota di lettura biologica Le indicazioni nutrizionali presenti in etichetta si basano su valori medi di riferimento. Le evidenze della nutrigenetica mostrano tuttavia come la risposta ai nutrienti possa variare sensibilmente da individuo a individuo, rendendo queste informazioni uno strumento di orientamento e non una regola valida in modo assoluto. L’etichetta costruisce una promessa che appare valida per tutti. La nutrigenetica introduce però una frattura in questa narrazione: il corpo che consuma non è mai identico a quello immaginato dal messaggio. La stessa informazione nutrizionale può produrre effetti diversi a seconda del profilo biologico individuale, mostrando come l’etichetta rappresenti una scena semplificata, necessaria, ma non completa.

Nota di lettura biologica Le indicazioni nutrizionali presenti in etichetta si basano su valori medi di riferimento. Le evidenze della nutrigenetica mostrano tuttavia come la risposta ai nutrienti possa variare sensibilmente da individuo a individuo, rendendo queste informazioni uno strumento di orientamento e non una regola valida in modo assoluto. L’etichetta costruisce una promessa che appare valida per tutti. La nutrigenetica introduce però una frattura in questa narrazione: il corpo che consuma non è mai identico a quello immaginato dal messaggio. La stessa informazione nutrizionale può produrre effetti diversi a seconda del profilo biologico individuale, mostrando come l’etichetta rappresenti una scena semplificata, necessaria, ma non completa.

Il luogo di confezionamento non indica necessariamente l’origine

Una telecamera scorre lungo la linea di imbottigliamento. La voce narrante dice: «Qui il prodotto assume la sua veste finale». Il confezionamento è l’ultimo gesto prima del palcoscenico pubblico.

Il confezionamento è l’ultimo gesto prima dell'immissione in commercio

29. Che cosa indica “Paese di confezionamento”?

Dove il prodotto è stato messo nella confezione finale. Il confezionamento è una fase distinta dalla trasformazione. L’indicazione è utile per la tracciabilità e per evitare che il consumatore confonda il luogo di confezionamento con quello di produzione agricola.

Per molti alimenti l’origine non è obbligatoria in etichetta

Una mamma apre la dispensa: biscotti, latte UHT, conserve, snack. Il figlio chiede: «Perché su alcuni c’è l’origine e su altri no?» Lei risponde: «Perché la legge non lo chiede sempre. Ma leggere l’etichetta aiuta comunque».

Nota di lettura biologica Le indicazioni nutrizionali presenti in etichetta si basano su valori medi di riferimento. Le evidenze della nutrigenetica mostrano tuttavia come la risposta ai nutrienti possa variare sensibilmente da individuo a individuo, rendendo queste informazioni uno strumento di orientamento e non una regola valida in modo assoluto.

Nota di lettura biologica Le indicazioni nutrizionali presenti in etichetta si basano su valori medi di riferimento. Le evidenze della nutrigenetica mostrano tuttavia come la risposta ai nutrienti possa variare sensibilmente da individuo a individuo, rendendo queste informazioni uno strumento di orientamento e non una regola valida in modo assoluto.

30. Perché alcuni prodotti non riportano l’origine?

Perché la legge non lo richiede per tutte le categorie. L’obbligo di origine si applica solo quando previsto da norme specifiche o quando la sua assenza può indurre in errore. Per molti prodotti trasformati (es. biscotti, snack, conserve) non esiste un obbligo generale a livello UE.

APPENDICE 19 note 1 A - Additivi alimentari Sostanze aggiunte agli alimenti per migliorarne conservazione, stabilità, colore o sapore. Sono identificati da sigle “E” seguite da un numero. La loro presenza deve essere sempre dichiarata in etichetta. 2 A - Allergeni Sostanze o ingredienti che possono provocare reazioni allergiche. Devono essere indicati in modo evidenziato (grassetto, maiuscolo, colore) nella lista ingredienti. 3 B - Biologico Prodotto ottenuto secondo il Reg. (UE) 2018/848, senza pesticidi di sintesi e con controlli certificati. L’etichetta deve riportare il logo europeo e l’organismo di controllo. 4 C - Claim nutrizionali Dichiarazioni come “ricco di fibre”, “senza zuccheri aggiunti”, “a basso contenuto di grassi”. Sono regolati dal Reg. (CE) 1924/2006 e devono rispettare criteri precisi. 5 C - Claim salutistici Dichiarazioni che collegano un alimento a un beneficio per la salute (“il calcio contribuisce alla salute delle ossa”). Ammessi solo se autorizzati dall’EFSA. 6 C - Cagliata Prodotto intermedio della lavorazione del latte. Può essere fresca o congelata. L’uso di cagliata congelata deve essere dichiarato quando previsto dal disciplinare. 7 D - Dop / Igp Denominazioni europee che certificano origine e metodo di produzione.

Dop: tutte le fasi devono avvenire nella zona geografica.

Igp: almeno una fase deve avvenire nella zona indicata. 8 E - Etichetta ambientale Indicazioni obbligatorie sulla corretta gestione degli imballaggi (dal 2023). Specifica materiali e modalità di smaltimento. 9 F - Fascetta di Stato (Vino Docg) Sigillo numerato che certifica l’autenticità del vino Docg. Riporta codice, lotto e informazioni sull’imbottigliatore. 10 I - Ingredienti Elenco obbligatorio di tutte le sostanze presenti nel prodotto, in ordine decrescente di quantità. Include additivi, aromi, coadiuvanti tecnologici. 11 L - Lotto Codice che identifica un gruppo di prodotti ottenuti nelle stesse condizioni. Fondamentale per la tracciabilità e i richiami. 12 O - Origine Indica il Paese in cui è avvenuta la produzione o la coltivazione. “Origine Italia” ≠ “Italiano”: la prima è normativa, la seconda è evocativa. 13 P - Panel test (Olio Evo) Valutazione sensoriale obbligatoria per classificare l’olio extravergine. Identifica difetti e conferma la categoria merceologica. 14 R - Residui fitosanitari Tracce di prodotti usati in agricoltura. Devono rispettare i limiti massimi (LMR). Non esiste il concetto normativo di “residuo zero”. 15 S - Shelf life Durata commerciale del prodotto. Determina la data di scadenza o il TMC (termine minimo di conservazione). 16 S - Solfiti (Vino) Additivi antiossidanti. Devono essere dichiarati quando superano 10 mg/l. 17 T - Tracciabilità Sistema che permette di ricostruire la storia del prodotto: origine, trasformazione, distribuzione. Obbligatoria per tutte le filiere alimentari. 18 T -Tmc / Scadenza Tmc: “Da consumarsi preferibilmente entro”, indica qualità.

Scadenza: “Da consumarsi entro”, indica sicurezza. 19 U - Ue / Non Ue Indicazione obbligatoria per miscele di oli, miele, ortofrutta e altri prodotti. Specifica se le materie prime provengono da Paesi dell’Unione o da Paesi terzi. Mostra tutte le 19 note Mostra meno

Il presente contributo è frutto esclusivo del lavoro di studio, approfondimento e ricerca personale dell'autore, nell'ambito della propria attività pubblicistica e di saggistica scientifica svolta a titolo totalmente gratuito e senza alcun compenso o utilità economica. Le opinioni, le analisi e le interpretazioni normative contenute nel testo esprimono unicamente il punto di vista personale dell'autore e non impegnano, né rappresentano o riflettono in alcun modo, le posizioni ufficiali, gli orientamenti o le linee d'azione dell'Amministrazione pubblica di appartenenza. Il testo ha una finalità esclusivamente informativa e divulgativa. L'autore e la redazione non rispondono di eventuali imprecisioni involontarie, refusi o successivi mutamenti del quadro legislativo. Per l'applicazione pratica delle norme, l'analisi dei casi specifici e i corretti adempimenti di legge all'interno delle singole realtà aziendali, gli operatori sono tenuti a fare riferimento ai testi normativi ufficiali e a rivolgersi a consulenti e professionisti abilitati del settore.