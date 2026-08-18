Etichetta, la sicurezza va oltre la confezione: cosa bisogna conoscere

Dopo aver affrontato come leggere un’etichetta, cosa racconta davvero di un alimento e quali informazioni aiutano a riconoscerne la qualità, la quarta puntata della serie sposta l’attenzione dalla confezione a ciò che accade prima e dopo l’acquisto. Allergeni, contaminazione crociata, informazioni sugli alimenti sfusi, pastorizzazione, trattamento UHT e richiami alimentari mostrano infatti come la sicurezza non sia affidata soltanto a una scritta sull’etichetta, ma a un sistema di regole, controlli e responsabilità che coinvolge produttori, operatori e consumatori. Dalla pasticceria artigianale alla trattoria, dalla pizzeria al supermercato, le scene raccontano situazioni quotidiane nelle quali una corretta informazione può diventare uno strumento concreto di tutela. Perché conoscere il significato di una dicitura, sapere dove trovare un richiamo o chiedere come viene gestito un allergene non è solo una questione normativa: è parte della cultura della sicurezza alimentare.

Nota per la lettura Le “scene” Unesco che seguono possono essere lette singolarmente, come intermezzi narrativi, oppure tutte insieme, come frammenti di un’unica vicenda. I personaggi che a volte ricorrono - il Tenente Riva, l’Ispettrice Setta e la PM Federica - non sono figure simboliche, ma portatori di uno sguardo: quello di chi la tutela alimentare la esercita sul campo.

Nota per la lettura Le “scene” Unesco che seguono possono essere lette singolarmente, come intermezzi narrativi, oppure tutte insieme, come frammenti di un’unica vicenda. I personaggi che a volte ricorrono - il Tenente Riva, l’Ispettrice Setta e la PM Federica - non sono figure simboliche, ma portatori di uno sguardo: quello di chi la tutela alimentare la esercita sul campo.

Allergeni, l’informazione che protegge chi mangia

In una cucina italiana tradizionale, la nonna prepara le polpette con gesti sicuri. L’odore riempie la stanza. Il nipote la guarda e chiede: «Nonna, posso portarle a scuola?» Lei si ferma un attimo, riflette: «Dipende…nella tua classe c’è qualcuno allergico alle uova?» Il nipote abbassa lo sguardo, poi annuisce. La cucina riprende il suo ritmo. La cucina italiana è un rito, ma anche il primo luogo in cui si impara che il cibo riguarda sempre anche gli altri.

La cucina di casa è il primo luogo in cui si impara che il cibo riguarda sempre anche gli altri

11. Che cosa sono gli allergeni?

Sono ingredienti che possono causare reazioni anche gravi in persone sensibili. L’UE riconosce 14 allergeni principali (glutine, latte, uova, frutta a guscio, arachidi, soia, pesce, crostacei, molluschi, sedano, senape, sesamo, lupini, solfiti). La loro indicazione è obbligatoria in etichetta e nei prodotti sfusi. La normativa di riferimento è il Reg. (UE) 1169/2011.

Etichetta e allergeni: come riconoscere le informazioni che tutelano il consumatore

A Natale, una famiglia si stringe intorno al tavolo. Il panettone viene tagliato con cura, le fette passano di mano in mano. Il padre prende la confezione, legge ad alta voce: «C’è scritto in grassetto: "uova, latte, frutta a guscio..", così anche lo zio può stare attento». Qualcuno annuisce, qualcuno sorride. La festa continua senza interruzioni. La cucina italiana è condivisione, ma anche attenzione. E l’etichetta, a volte, serve solo a far stare tutti a tavola.

Gli allergeni devono sempre essere evidenziati in etichetta

12. Dove trovo gli allergeni in etichetta?

Sono sempre evidenziati in modo chiaro: in grassetto, MAIUSCOLO o con un colore diverso. Gli allergeni devono essere evidenziati all’interno della lista ingredienti. Se un prodotto non ha lista ingredienti (es. vino), l’allergene deve essere dichiarato separatamente. L’evidenziazione è obbligatoria e non può essere omessa.

«Può contenere tracce»: quando la dicitura segnala un rischio di contaminazione

In una pasticceria artigianale, tra cannoli appena riempiti e biscotti in teglia, il profumo è unico. Una cliente osserva il banco e chiede: «Sono senza frutta secca?». Il pasticcere non esita: «Signora, qui si lavora tutto insieme… potrebbero esserci tracce». La cliente annuisce, ringrazia. La tradizione resta intatta, ma la fiducia passa da una parola in più. L’artigianato continua, la trasparenza fa il suo mestiere.

13. Che cosa significa “può contenere tracce di…”?

Che il prodotto potrebbe essere venuto a contatto con allergeni durante la produzione. È una dicitura volontaria che segnala un rischio di contaminazione crociata non eliminabile. Non sostituisce le buone pratiche di produzione. Non è normata in modo dettagliato, ma è ammessa se veritiera e non ingannevole.

Alimenti sfusi e ristorazione: come vengono comunicati gli allergeni

In una trattoria di paese, il cameriere recita il menu a memoria, come fosse una battuta imparata bene. Una cliente lo interrompe: «Questo piatto contiene latte?». Lui non esita: «Sì, signora. Lo chef usa burro nella mantecatura». La cliente ringrazia, sceglie altro. Il menu continua. La cucina italiana vive anche così: a voce, con parole precise, quando la trasparenza passa da chi serve a chi mangia.

Anche al ristorante gli allergeni vanno dichiarati al cliente

14. Gli allergeni vanno dichiarati anche nei prodotti sfusi?

Sì, devono essere sempre comunicati al consumatore. Per gli alimenti venduti sfusi o somministrati (ristoranti, panetterie, gastronomie), l’indicazione degli allergeni è obbligatoria. Può essere fornita per iscritto o verbalmente, ma deve essere sempre disponibile una documentazione consultabile.

Pastorizzazione: cosa cambia davvero nella sicurezza degli alimenti

In uno spot televisivo anni Novanta, una mamma versa il latte nei bicchieri dei bambini. I baffi bianchi fanno sorridere. «È pastorizzato, così è più sicuro», dice guardando in camera. La voce narrante aggiunge: «La tradizione italiana incontra la tecnologia.» Il gesto resta lo stesso, la fiducia cambia forma. Tra mungitura e controllo, il latte diventa promessa di sicurezza.

I baffi bianchi fanno sorridere, ma il latte pastorizzato è una forma di sicurezza alimentare importante

15. Che cosa indica la dicitura “prodotto pastorizzato”?

Che è stato riscaldato per eliminare i batteri pericolosi. La pastorizzazione è un trattamento termico moderato (es. 72°C per 15 secondi) che riduce la carica microbica senza sterilizzare completamente. È usata per latte, succhi, birra, uova liquide e altri alimenti deperibili.

UHT: come il trattamento ad alta temperatura garantisce la conservazione

Su un Intercity in corsa,un viaggiatore apre una confezione di latte UHT. Il rumore del tappo si perde tra i binari. La signora accanto lo osserva e commenta: «Comodo, vero? Non serve nemmeno il frigo». Il treno continua il suo viaggio. Il latte resta lì, stabile, affidabile. Come la cucina italiana, che cambia forma ma continua ad accompagnare ogni spostamento.

16. Che cosa significa “prodotto UHT”?

Il latte UHT garantisce sterilità commerciale e lunga conservazione a temperatura ambiente

Che è stato sterilizzato ad altissima temperatura e dura più a lungo. UHT significa “Ultra High Temperature”: 135–150°C per pochi secondi. Garantisce sterilità commerciale e lunga conservazione a temperatura ambiente. È tipico del latte UHT e di alcune creme.

Richiami alimentari: come funzionano e perché è importante riconoscerli

In una cucina italiana, la radio accesa accompagna il caffè. Tra una canzone e il meteo, una voce annuncia: «Richiamo di un lotto di formaggio per presenza di allergeni non dichiarati». La nonna spegne il fuoco, resta un attimo in ascolto, poi dice: «Meglio controllare. La sicurezza prima di tutto.» Il fornello resta spento. Sul tavolo, il nome del prodotto diventa una domanda da verificare, non un motivo di paura.

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17. Che cosa sono i richiami alimentari?

Sono avvisi ufficiali che segnalano prodotti potenzialmente pericolosi. Il richiamo (recall) è un provvedimento con cui un operatore ritira dal mercato un prodotto non sicuro. È pubblicato sul sito del Ministero della Salute e comunicato ai consumatori. Può riguardare contaminazioni, errori di etichetta, corpi estranei, allergeni non dichiarati.

Dal supermercato a casa: dove trovare le informazioni sui prodotti richiamati

All’ingresso del supermercato di quartiere, una mamma rallenta il passo. Vicino alle offerte settimanali, nota un cartello affisso con cura: “Avviso ai clienti: richiamo di un lotto di biscotti.” Si ferma, legge, controlla mentalmente la dispensa di casa. Poi entra. Tra scaffali e carrelli, il supermercato smette di essere solo un luogo di acquisto e diventa un punto di informazione, dove la tutela passa anche da un foglio appeso all’ingresso.

È sempre bene verificare i lotti dei prodotti che vengono acquistati

18. Dove si trovano i richiami?

Sul sito del Ministero della Salute e nei punti vendita. I richiami devono essere pubblicati sul portale ufficiale del Ministero e affissi nei supermercati. Gli operatori sono obbligati a informare tempestivamente i consumatori. La trasparenza è un requisito normativo.

Nota di lettura biologica Le indicazioni nutrizionali presenti in etichetta si basano su valori medi di riferimento. Le evidenze della nutrigenetica mostrano tuttavia come la risposta ai nutrienti possa variare sensibilmente da individuo a individuo, rendendo queste informazioni uno strumento di orientamento e non una regola valida in modo assoluto.

Nota di lettura biologica Le indicazioni nutrizionali presenti in etichetta si basano su valori medi di riferimento. Le evidenze della nutrigenetica mostrano tuttavia come la risposta ai nutrienti possa variare sensibilmente da individuo a individuo, rendendo queste informazioni uno strumento di orientamento e non una regola valida in modo assoluto.

Prodotto richiamato: cosa deve fare il consumatore

Un padre apre il frigorifero, prende in mano una confezione. Il nome gli suona familiare. La figlia lo guarda e dice: «Papà, non mangiarlo. L’ho visto sul sito del Ministero». Lui controlla l’etichetta, annuisce: «Hai ragione. Lo riporto subito». Il frigo si richiude. In cucina resta un gesto semplice: la prudenza che diventa abitudine, la responsabilità che passa di mano in mano.

19. Che cosa devo fare se ho acquistato un prodotto richiamato?

Non consumarlo e riportarlo al negozio. Il consumatore ha diritto al rimborso o alla sostituzione. Il prodotto non deve essere consumato, anche se appare normale. In caso di rischio grave, il Ministero può emettere un’allerta rapida (RASFF). L’etichetta costruisce una promessa che appare valida per tutti. La nutrigenetica introduce però una frattura in questa narrazione: il corpo che consuma non è mai identico a quello immaginato dal messaggio. La stessa informazione nutrizionale può produrre effetti diversi a seconda del profilo biologico individuale, mostrando come l’etichetta rappresenti una scena semplificata, necessaria, ma non completa.

Contaminazione crociata, la sicurezza comincia in cucina

In una pizzeria napoletana, il pizzaiolo stende una margherita, poi passa a una pizza alle noci. Un cliente osserva il banco e chiede «Sono allergico. Può prepararla su un piano pulito?». Il pizzaiolo annuisce senza esitazione: «Certo. La sicurezza prima di tutto». La pala entra nel forno. La pizza resta arte e tradizione, ma il gesto che conta è quello che viene prima.

Per evitare contaminazioni crociate è bene usare strumentazione e piani di lavoro dedicati

20. Che cosa significa “contaminazione crociata”?

Il passaggio involontario di allergeni o batteri da un alimento all’altro. Può avvenire tramite superfici, utensili, mani, aria o macchinari. È un rischio critico per allergeni e patogeni (es. Salmonella, Listeria). Le aziende devono prevenirla con procedure scritte nel proprio manuale HACCP e buone pratiche igieniche.

APPENDICE 19 note 1 A - Additivi alimentari Sostanze aggiunte agli alimenti per migliorarne conservazione, stabilità, colore o sapore. Sono identificati da sigle “E” seguite da un numero. La loro presenza deve essere sempre dichiarata in etichetta. 2 A - Allergeni Sostanze o ingredienti che possono provocare reazioni allergiche. Devono essere indicati in modo evidenziato (grassetto, maiuscolo, colore) nella lista ingredienti. 3 B - Biologico Prodotto ottenuto secondo il Reg. (UE) 2018/848, senza pesticidi di sintesi e con controlli certificati. L’etichetta deve riportare il logo europeo e l’organismo di controllo. 4 C - Claim nutrizionali Dichiarazioni come “ricco di fibre”, “senza zuccheri aggiunti”, “a basso contenuto di grassi”. Sono regolati dal Reg. (CE) 1924/2006 e devono rispettare criteri precisi. 5 C - Claim salutistici Dichiarazioni che collegano un alimento a un beneficio per la salute (“il calcio contribuisce alla salute delle ossa”). Ammessi solo se autorizzati dall’EFSA. 6 C- Cagliata Prodotto intermedio della lavorazione del latte. Può essere fresca o congelata. L’uso di cagliata congelata deve essere dichiarato quando previsto dal disciplinare. 7 D - Dop / Igp Denominazioni europee che certificano origine e metodo di produzione.

Dop: tutte le fasi devono avvenire nella zona geografica.

Igp: almeno una fase deve avvenire nella zona indicata. 8 E - Etichetta ambientale Indicazioni obbligatorie sulla corretta gestione degli imballaggi (dal 2023). Specifica materiali e modalità di smaltimento. 9 F - Fascetta di Stato (Vino Docg) Sigillo numerato che certifica l’autenticità del vino Docg. Riporta codice, lotto e informazioni sull’imbottigliatore. 10 I - Ingredienti Elenco obbligatorio di tutte le sostanze presenti nel prodotto, in ordine decrescente di quantità. Include additivi, aromi, coadiuvanti tecnologici. 11 L - Lotto Codice che identifica un gruppo di prodotti ottenuti nelle stesse condizioni. Fondamentale per la tracciabilità e i richiami. 12 O - Origine Indica il Paese in cui è avvenuta la produzione o la coltivazione. “Origine Italia” ≠ “Italiano”: la prima è normativa, la seconda è evocativa. 13 P - Panel test (Olio Evo) Valutazione sensoriale obbligatoria per classificare l’olio extravergine. Identifica difetti e conferma la categoria merceologica. 14 R - Residui fitosanitari Tracce di prodotti usati in agricoltura. Devono rispettare i limiti massimi (LMR). Non esiste il concetto normativo di “residuo zero”. 15 S - Shelf life Durata commerciale del prodotto. Determina la data di scadenza o il TMC (termine minimo di conservazione). 16 S - Solfiti (Vino) Additivi antiossidanti. Devono essere dichiarati quando superano 10 mg/l. 17 T - Tracciabilità Sistema che permette di ricostruire la storia del prodotto: origine, trasformazione, distribuzione. Obbligatoria per tutte le filiere alimentari. 18 T -Tmc / Scadenza Tmc: “Da consumarsi preferibilmente entro”, indica qualità.

Scadenza: “Da consumarsi entro”, indica sicurezza. 19 U - Ue / Non Ue Indicazione obbligatoria per miscele di oli, miele, ortofrutta e altri prodotti. Specifica se le materie prime provengono da Paesi dell’Unione o da Paesi terzi. Mostra tutte le 19 note Mostra meno

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