Dalla granola al gorgonzola: le sette eccellenze premiate da Great Taste 2026

Sette premiati scelti tra i 20 finalisti e una serata complessivamente riuscitissima. La Notte del Gusto tenutasi negli spazi del gres art 671 di Bergamo per il secondo anno consecutivo ha segnato la fine del lungo percorso di selezione di Great Taste in Italy 2026. Prima i 4 premi decisi su base geografica. Granola di Nocciole Piemonte dell’azienda Tastëlanghe di Cerretto Langhe (Cn) è l’Eccellenza regionale Nord Ovest; Miele di Barena di Apicoltura Marangon di Ronzella (Ro) è l’Eccellenza Regionale Nord Est; Riserva del Fondatore del Caseificio Il Fiorino di Roccalbegna (Gr) è l’Eccellenza Regionale Centro; Il Caciocavallo affinato in grotta di Masseria La Lunghiera a Castel del Monte (Ba) è l’Eccellenza Regionale Sud.

Pubblico numeroso alla serata conclusiva di Great Taste in Italy 2026

Blu di Bufala Quattro Portoni dell’azienda La Mediterranea di Gorlago (Bg) vince il premio speciale del cluster dedicato alle Città Creative Unesco per la Gastronomia e, alla fine, anche il premio speciale come prodotto più apprezzato dagli ospiti della serata finale. Infine, novità di quest’anno, un ultimo premio riservato ai prodotti Dop al Gorgonzola Dop Dolce mezza forma al cucchiaio dell’azienda Nuova Castelli di Reggio Emilia e uno al miglior prodotto Igp vinto dal Finocchiona Igp del Salumificio Silvano Mori di Torniella (Gr).

Great Taste in Italy 2026: tutti i numeri e i 20 prodotti italiani premiati

La serata bergamasca ha chiuso ufficialmente il percorso Great Taste in Italy 2026, versione tricolore di un circuito internazionale dove sono stati provati oltre 15.000 prodotti presentati da 3.919 aziende provenienti da 116 Paesi, valutati da una giuria composta da più di 800 esperti del settore food. Tra le aziende italiane tra i più di 300 prodotti partecipanti sono arrivati ben 175 riconoscimenti, suddivisi in 107 premi a una stella, 48 premi a due stelle e 20 premi a tre stelle, presenti alla Notte del Gusto conclusiva.

Blu di Bufala Quattro Portoni dell'azienda La Mediterranea di Gorlago (Bg) ha vinto sia il premio speciale come miglior prodotto delle Città Creative Unesco per la Gastronomia che quello come prodotto preferito dal pubblico della finale dopo gli assaggi

L’evento italiano di Great Taste, il più ampio programma internazionale di valutazione e accreditamento di prodotti alimentari e bevande, è organizzato dalla Guild of Fine Food, con base a Londra, e dall’Associazione La Tavola di Mecenate ETS, e offre alle aziende partecipanti l’opportunità di emergere sui mercati nazionale e internazionale.

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Qui i 20 prodotti italiani che hanno conquistato le 3 stelle Great Taste in Italy 2026 Miele di Barena - Apicoltura Marangon, Ronzella (Ro)

- Apicoltura Marangon, Ronzella (Ro) Finocchiona Igp - Salumificio Silvano Mori, Torniella (Gr)

- Salumificio Silvano Mori, Torniella (Gr) Cacio al miele di castagno e polline - Caseificio dei Barbi, Montalcino (Si)

- Caseificio dei Barbi, Montalcino (Si) Riserva del Fondatore - Caseificio Il Fiorino, Roccalbegna (Gr)

- Caseificio Il Fiorino, Roccalbegna (Gr) Riserva del Fondatore Special Edition - Caseificio Il Fiorino, Roccalbegna (Gr)

- Caseificio Il Fiorino, Roccalbegna (Gr) Blu di Bufala Quattro Portoni - La Mediterranea, Gorlago (Bg)

- La Mediterranea, Gorlago (Bg) Ravioli ricotta e spinaci - Pastificio Dar Gallinaro, Roma (Rm)

- Pastificio Dar Gallinaro, Roma (Rm) Pecorino Toscano Dop Stagionato - Rocca Toscana Formaggi, Roccastrada (Gr)

- Rocca Toscana Formaggi, Roccastrada (Gr) Il Petroso - Pecorino stagionato in grotta - Rocca Toscana Formaggi, Roccastrada (Gr)

- Rocca Toscana Formaggi, Roccastrada (Gr) Aceto di Mele - Agricola Due Vittorie, Medolla (Mo)

- Agricola Due Vittorie, Medolla (Mo) Formaggio Vacche Rosse - Antica Corte delle Vacche Rosse, Campegine (Re)

- Antica Corte delle Vacche Rosse, Campegine (Re) Mousse di latte - Caseificio Comellini, Castelfranco Emilia (Mo)

- Caseificio Comellini, Castelfranco Emilia (Mo) Asiago DOP Stravecchio - Consorzio Tutela Formaggio Asiago, Asiago (Vi)

- Consorzio Tutela Formaggio Asiago, Asiago (Vi) Brenta Oro - Latterie Vicentine, Bressanvido (Vi)

Gorgonzola Dop Dolce mezza forma al cucchiaio - Nuova Castelli, Reggio Emilia (Re)

- Nuova Castelli, Reggio Emilia (Re) Gran Riserva Piccante Nero Igor - Igor Gorgonzola, Cameri (No)

Igor Gorgonzola, Cameri (No) Panettone Milano Alto - MiTo’21, Milano (Mi)

- MiTo’21, Milano (Mi) Granola di Nocciole Piemonte - Tastëlanghe, Cerretto Langhe (Cn)

- Tastëlanghe, Cerretto Langhe (Cn) Caciocavallo affinato in grotta - Masseria La Lunghiera, Castel del Monte (Ba)

- Masseria La Lunghiera, Castel del Monte (Ba) Distillato di Pala di Fico d’India Santa Spina Fumigata - Pala, Santa Maria di Licodia (Ct)

Il Miele di Barena dell'Apicoltura Marangon di Ronzella (Ro) è stato votato Eccellenza Regionale Nord Est

Great Taste in Italy, il risultato italiano supera la media storica delle 3 stelle

Alberto Gottardi, Presidente dell’Associazione La Tavola di Mecenate ETS, ha dichiarato: «Great Taste in Italy nasce per offrire ai prodotti del nostro patrimonio agroalimentare l’opportunità di essere conosciuti e riconosciuti sui mercati internazionali. La Notte del Gusto rappresenta il momento conclusivo di questo percorso dedicato alla scoperta e alla valorizzazione della straordinaria varietà delle produzioni italiane. I prodotti premiati raccontano territori, competenze e tradizioni differenti, accomunati da una costante ricerca della qualità. Ringraziamo le istituzioni che ci hanno supportato, i partner, i giudici, le aziende e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di Great Taste in Italy 2026».

John Farrand, Managing Director della Guild of Fine Food

Presente all’evento anche John Farrand, Managing Director della Guild of Fine Food: «Noi della Guild of Fine Food siamo da tempo consapevoli dell’autenticità e dell’elevata qualità dei prodotti italiani, nonché degli standard riconosciuti dalle certificazioni Dop e Igp. È stata proprio questa consapevolezza a spingerci a investire tempo e risorse, insieme ai nostri partner di PG&W, nell’iniziativa Great Taste in Italy. I dati parlano chiaro: nei nostri 33 anni di storia, i prodotti premiati con 3 stelle hanno rappresentato circa il 2% del totale delle candidature. Quest’anno i prodotti italiani hanno ottenuto un risultato straordinario, conquistando il 6% delle 3 stelle assegnate: 20 sulle 306 complessive. Siamo lieti di aver registrato una partecipazione così significativa e non vediamo l’ora di accogliere un numero ancora maggiore di produttori, buyer e appassionati italiani nella community di Great Taste nel 2027».

Great Taste 2026, il 15 settembre si scopre il miglior prodotto al mondo