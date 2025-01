I ristoranti più importanti e conosciuti all’interno dei più rinomati casinò fisici

Le strutture dai casinò fisici rappresentano, ancora oggi, luoghi molto frequentati e con una certa rilevanza, non solo come strutture di lusso ma anche sotto il profilo artistico e strutturale, in alcuni casi. Non è un caso che, all’interno di questi casinò, si possano trovare quadri, monumenti ma anche ristoranti di altissimo livello, in cui godere di un’esperienza culinaria notevole. Ecco alcuni dei migliori in tutto il mondo.

Picasso – Bellagio, Las Vegas

Situato all'interno del lussuoso Bellagio di Las Vegas, il ristorante Picasso è un omaggio all'arte e alla gastronomia. Le pareti sono adornate con opere originali di Pablo Picasso, creando un ambiente raffinato e suggestivo. Lo chef Julian Serrano, premiato con il James Beard Foundation Award, propone una fusione di cucine francese e spagnola, con piatti come l'insalata calda di quaglia e una selezione di vini pregiati. La vista sulle famose fontane del Bellagio aggiunge un ulteriore tocco di magia all'esperienza culinaria.

Golden Peacock – The Venetian Macao, Macao

Per gli amanti della cucina indiana, il Golden Peacock al The Venetian Macao è una tappa imperdibile. Votato miglior ristorante nel 2016, offre un menù autentico con piatti come il Kandari Murgh Tikka e una vasta selezione di opzioni vegetariane. L'ambiente elegante e l'attenzione ai dettagli rendono ogni pasto un'esperienza memorabile.

Le Louis XV – Hôtel de Paris, Monte Carlo

Nel cuore del Principato di Monaco, a pochi passi dal celebre Casino de Monte Carlo, si trova Le Louis XV, ristorante guidato dallo chef Alain Ducasse. Con tre stelle Michelin, è rinomato per la sua interpretazione moderna della cucina della Costa Azzurra, utilizzando ingredienti locali di altissima qualità. L'ambiente opulento e il servizio impeccabile lo rendono una meta ambita per i gourmet di tutto il mondo.

Waku Ghin – Marina Bay Sands, Singapore

Al Marina Bay Sands di Singapore, il Waku Ghin è il regno dello chef Tetsuya Wakuda. Con due stelle Michelin, il ristorante offre una fusione di cucine europea e giapponese, con piatti raffinati come il riccio di mare e il caviale Oscietra. L'ambiente intimo e lussuoso, unito alla vista panoramica sulla città, crea un'esperienza culinaria senza pari.

Bazaar Meat by José Andrés – SLS Hotel, Las Vegas

Per gli appassionati di carne, il Bazaar Meat di José Andrés, situato all'interno dell'SLS Hotel di Las Vegas, è una destinazione d'eccellenza. Il ristorante offre una vasta selezione di carni pregiate, tra cui il filetto di Wagyu e la coda di aragosta, preparate con maestria in un ambiente sofisticato e contemporaneo.

Le Train Bleu – Casino de Monte-Carlo, Monte Carlo

All'interno del prestigioso Casino de Monte-Carlo, Le Train Bleu offre un'esperienza culinaria che combina l'eleganza dell'Orient Express con la raffinatezza della cucina mediterranea. Il menù propone piatti classici rivisitati con un tocco moderno, il tutto in un ambiente che ricorda i fasti dei viaggi in treno di lusso del passato.

Robuchon au Dôme – Grand Lisboa, Macao

Situato al 43° piano del Grand Lisboa Hotel, il Robuchon au Dôme è uno dei ristoranti più prestigiosi di Macao. Guidato dallo chef Joël Robuchon, vanta tre stelle Michelin e offre una cucina francese raffinata con piatti come la salsiccia di maiale iberico croccante fatta a mano con funghi. La vista panoramica sulla città e l'ambiente lussuoso contribuiscono a un'esperienza culinaria indimenticabile.

Guy Savoy – Caesars Palace, Las Vegas

Al Caesars Palace di Las Vegas, il ristorante Guy Savoy porta l'eccellenza della cucina francese nel cuore della Strip. Con piatti signature come la zuppa di carciofi e tartufo nero, il ristorante offre un menù degustazione di caviale e scampi, in un ambiente elegante e minimalista che esalta l'arte culinaria.

L'inclusione di ristoranti di alta gamma all'interno dei casinò rappresenta una strategia fondamentale per attrarre una clientela diversificata e offrire un'esperienza completa che va oltre il gioco. Questi ristoranti fungono da richiamo per gli appassionati di gastronomia, elevando il prestigio del casinò e incrementando la sua attrattività come destinazione di lusso. I ristoranti e le altre attrazioni dei casinò fisici danno anche la possibilità di diversificare l’offerta all’interno di queste strutture, sempre più spesso soppiantate dai portali online che offrono Bonus benvenuto casino e altre promozioni di cui usufruire comodamente da casa.

Inoltre, la presenza di chef rinomati e di ristoranti stellati Michelin all'interno dei casinò contribuisce a creare un ambiente esclusivo, dove gli ospiti possono godere di intrattenimento, gioco e alta cucina in un'unica location. Questo connubio tra gioco e gastronomia rafforza l'immagine di luogo colmo di esperienze multisensoriali, aumentando la permanenza dei visitatori e, di conseguenza, i ricavi complessivi.