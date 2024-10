47 Circus Roof Garden: cucina all'italiana su una delle più belle terrazze di Roma

In una zona quasi incontaminata dall’urbanizzazione selvaggia e in cui si può ancora apprezzare (quasi) senza distrazioni il passato antico e glorioso di Roma, a due passi dal Circo Massimo, dal Foro e dalla Bocca della Verità, sorge il 47 Boutique Hotel. E, con lui (anzi, su di lui) il Circus Roof Garden, ristorante panoramico dal quale ammirare lo skyline capitolino. Ci troviamo in una struttura moderna, anzi meglio definire contemporanea nello stile interno e negli arredi, situata in una posizione strategica dell’Urbe e vicina a non pochi luoghi di interesse turistico. Il Tevere scorre placido a poche decine di metri dall’hotel, le fermate di bus e metro non distanti rendono il 47 un buon ‘avamposto’ in cui alloggiare, e in questo periodo apprezzare e godere dell’ottobrata romana, per poi spostarsi verso ciò che di turistico e storico la città può offrire.

Circus Roof Garden, ristorante con vista su Roma

Rimaniamo però dentro al 47, godiamoci gli arredi dal respiro contemporaneo, dall’animo dinamico, fresco e coinvolgente peculiarità di ogni camera dei 5 piani della struttura. Ogni stanza, per volere della proprietà, è di design e contiene pezzi unici originali degli anni ’60 e ’70. Si va da una maglia autografa di Pelè a stampe originali, fotografie firmate o oggetti iconici come la famosa macchina da scrivere Lettera22 di Olivetti o edizioni limitate di Moka Bialetti. Cinque piani a tema, per vivere un’esperienza speciale circondati dalla storia, dall’arte, dal design, da personaggi iconici e dalla moda. Non un semplice soggiorno ma un vero e proprio viaggio nella bellezza, nella maggior parte dei casi italiana.

Non a margine, il fatto che il 47 (che proprio nel 2024 ha festeggiato i 20 anni dall’apertura) sia stata eletta l’unica struttura di Roma certificata Green Globe, attestazione non solo dell’attenzione verso tematiche ambientali, ma anche inclusive e sociali.

47 Circus Roof Garden, una cucina circondata di bellezza

“Circondarsi di bellezza” è forse la frase più significativa ed emblematica che rispecchia a pieno l’anima del 47 Circus Roof Garden, la terrazza panoramica situata al sesto piano della struttura dalla quale si può godere di un’ampia vista su Roma. Rooftop aperto a pranzo così come all’ora dell’aperitivo e a cena, tanto per gli ospiti dell’hotel quanto per gli esterni che vogliono godersi un pasto o un semplice drink ammirando dall’alto la Città Eterna. Interessante la proposta bar, con una drink list originale, attenta e contemporanea. In pieno stile 47, insomma.

Sul Circus Roof Garden anche la proposta bar

Si va dai cocktail “di casa” ai grandi classici, passando per gli immancabili vini e distillati. Per tutti i gusti, per tutte le ore. Il tema del “circus”, dell’aspetto ludico richiamato anche dal nome del rooftop (ispirato anche al vicino Circo Massimo), si riflette nella mini ruota panoramica servita assieme ai drink con una piccola proposta cibo in abbinamento. Hummus di ceci, giardiniera, salmone e cetrioli, oltre a focaccia con la mortadella (simbolo di Roma) per poter bere e spizzicare qualcosa godendosi, perché no, il tramonto capitolino.

La terrazza panoramica su Roma

E la cucina? Affidata da ormai un annetto allo chef Maurizio Lustrati che, qui, propone agli ospiti (per lo più internazionali, in prevalenza statunitensi o del Nord Europa) un’offerta non legata necessariamente alla romanità ma che viaggia da nord a sud d’Italia, oscillando tra vegetale, carne e pesce. Cucina tipicamente all’italiana, la definiamo, perché qui lo chef si diverte a spaziare oltre i soliti classici capitolini (comunque presenti in carta) come carbonara, amatriciana e gricia arrivando a esplorare anche altri territori, dalla Sicilia alla Tuscia viterbese, passando per Campania, il basso Lazio o la Toscana solo per fare qualche esempio.

Ecco quindi, tra gli antipasti, la pappa al pomodoro (specialità tipica della Toscana) accompagnata da avocado siciliano, polvere di olive e ricotta salata. O ancora il carpaccio di manzo con mele, funghi finferli e una crema di provolone del Monaco, formaggio campano. Con i primi si viaggia in mare con il tagliolino ai gamberi del Tirreno, pomodorini del Piennolo ed erba cipollina, oppure si torna sulla terraferma con i sapori di bosco dei ravioli ripieni alla zucca, fiocco della Tuscia, castagne e Cesanese (vino rosso laziale).

In menu anche un risotto alla barbabietola, blu di pecora e rafano o ancora una pappardella ripiena di crema al Parmigiano di montagna con fondo di salsiccia e funghi. Abbiamo già parlato dei primi della tradizione romana, apprezzati tanto da turisti quanto dai local, mentre tra i secondi continua il ping pong mare-terra. Ricciola fatta a tataki su crema di cannellini al rosmarino, filetto di manzo in crosta di pane, funghi e prosciutto, filetto di merluzzo confit o pancia di maialino dei Nebrodi, specialità tutta siciliana. E i dessert? Da Napoli al Veneto con il babà all’arancia e marron glacé e l’Inzuppamisù, una versione originale del tiramisù che mai può mancare nei ristoranti. Pere, ricotta e cioccolato e infine cioccolato fondente e zenzero chiudono la proposta dolce della cucina. A pranzo dal lunedì al venerdì è disponibile anche una carta ‘più soft’, con piatti come club sandwich, hamburger, pancake salati, insalata Nizzarda, caprese e altro. Perfetti da gustare più velocemente senza però rinunciare ad una pausa di relax con vista mozzafiato.

47 Hortus, in provincia di Viterbo nasce l’olio dell’hotel

Un’attenzione particolare alla sostenibilità, con un occhio di riguardo per la qualità dei fornitori e le materie prime. Proprio da questo impegno nasce il progetto 47 Hortus, un terreno di proprietà di circa 4 ettari e più di 400 ulivi all’interno del Parco Regionale Marturanum (nella Tuscia), per la produzione di olio e la raccolta di verdure biologiche. Punta di diamante del progetto 47 Hortus, è sicuramente l’olio extravergine d’oliva, blend a maggioranza leccino, dal sapore pungente e delicato al tempo stesso. Un grande valore aggiunto per i servizi di ristorazione della struttura, soprattutto in questo periodo nel quale dilaga, purtroppo, lo scandalo del finto olio evo nei ristoranti italiani.

47 Circus Roof Garden

via Luigi Petroselli, 47 - 00186 Roma

Tel +39.066787816