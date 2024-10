All'Oro: dove il baccalà si traveste da tiramisù e la cena diventa uno show

Entrare nel ristorante All'Oro di Roma è un po' come entrare in un mondo parallelo dove la cucina e l'intrattenimento si incontrano a metà strada, regalandoti non solo un’esperienza culinaria stellata, ma anche una serata ricca di sorprese, ironia e momenti da ricordare. La mano creativa di Riccardo Di Giacinto, chef stellato Michelin dal 2010, si fonde perfettamente con l’energia della sala orchestrata da Ramona Anello, sua moglie e partner in crime. Il risultato? Un’armonia perfetta che si respira dall’inizio alla fine. Al punto che di fronte ad un piatto (sempre ottimo) non sai se vale più il valore di quello che mangi o la coreografia e il servizio che ti fanno sentire come se quel cibo fosse stato fatto solo per te ...

Il menu di All'Oro: un viaggio tra tradizione e innovazione

La magia inizia non appena si sfoglia il menù. Qui, i piatti non sono semplicemente nomi su carta, ma raccontano vere e proprie storie. Il Tiramisù di Patate e Baccalà, ad esempio, non è solo una stravaganza gastronomica: è l’esempio perfetto del gioco creativo dello chef. Immagina un tiramisù, ma salato, con il baccalà al posto del mascarpone, le patate schiacciate al posto del caffè, e il lardo di cinta senese a rendere tutto più goloso. Se sembra un azzardo, è solo perché non hai ancora assaggiato la sua perfetta armonia di sapori. Ogni forchettata è un invito a riflettere sul confine tra dolce e salato, tradizione e innovazione.

Il Benvenuto dalla cucina di All'Oro
Il saluto della cucina da All'Oro
Gambero rosso all'Amatriciana
Ricciola, pesche, pomodorini, curry e limone bruciato
Susci di Manzo fassona, tartufo, parmigiano e aceto balsamico

E non è finita qui. Il Susci di Manzo Fassona, che altro non è che una rivisitazione ironica del classico sushi giapponese, gioca con la carne cruda, il tartufo e il parmigiano in una combinazione che sfida le tue aspettative. L'idea di un "sushi all'italiana" ti fa sorridere? Bene, è esattamente ciò che Di Giacinto vuole: metterti alla prova e farti divertire allo stesso tempo. E alla fine è un piatto che non dimentichi.

Un’esperienza per tutti i sensi

All’Oro è uno di quei posti dove ti siedi a tavola con la certezza che non uscirai solo con la pancia piena, ma anche con un’esperienza da raccontare. Il gioco di sapori, l'ironia e la teatralità che caratterizzano il menù si intrecciano con un servizio impeccabile, creando una serata che è molto più di una semplice cena. Non è un caso che Di Giacinto ami definire il suo ristorante come un luogo dove "la tradizione incontra la modernità in una chiave contemporanea".

Ogni portata è un viaggio che attraversa la cucina italiana, reinterpretata con estro e personalità. Il Gambero Rosso all’Amatriciana, ad esempio, prende un piatto simbolo della tradizione romana e lo trasforma in qualcosa di nuovo e inaspettato, senza mai perdere di vista l’essenza dei sapori che lo rendono così amato. La ricciola con pesche, pomodorini, curry e limone bruciato è un altro esempio della capacità di Di Giacinto di giocare con i contrasti, mescolando dolce e salato, fresco e speziato

La teatralità al centro dell’esperienza

Uno degli aspetti più affascinanti di All’Oro è l'uso sapiente della teatralità. La cena non è solo un pasto, ma uno spettacolo che si svolge tra i tavoli. Lo staff, con un coordinamento che sembra più simile a una danza coreografata, porta la cucina direttamente a te. Prendiamo ad esempio i Raviolini di Mascarpone con Ragù d'Anatra: il piatto viene completato al tavolo, con il maître che termina la preparazione sotto i tuoi occhi. L’effetto sorpresa è garantito, e il risultato è un'esplosione di sapori che ti fa sentire parte del processo creativo.

I ravioli li prepara il Maitre in sala ...da All'Oro
Raviolini di mascarpone con ragù d'anatra e riduzione di vino rosso
Caramelle di grano saraceno, olio Trombolotto, pomodori bruciati e salicornia
Wagyu alla brace, Tzaziki di fragole e topinambur
Agnello alla romana: costolette in casseruola, maritozzo farcito di spalla in umido e misticanza

Questo tipo di servizio non è un semplice espediente, ma riflette l’approccio unico di Riccardo e Ramona. Insieme, hanno costruito un luogo dove l'affiatamento tra sala e cucina è tangibile in ogni dettaglio. Tutto lo staff sembra muoversi con una naturalezza e una complicità che fanno sentire l'ospite parte di una famiglia, piuttosto che semplice spettatore..

Ramona e Riccardo: il cuore pulsante di All’Oro

Ma chi sono i due protagonisti dietro il successo di All’Oro? Ramona Anello e Riccardo Di Giacinto non sono solo una coppia nella vita, ma un duo perfetto nel lavoro. Riccardo, con il suo estro creativo e la sua dedizione alla tecnica, ha trasformato il ristorante in uno dei punti di riferimento della ristorazione gourmet romana. Ramona, invece, rappresenta il volto accogliente della sala, capace di mettere ogni ospite a proprio agio con la sua cortesia e professionalità. Insieme hanno creato un ambiente dove l'ospitalità è tanto importante quanto la cucina, e dove ogni piatto è pensato per sorprendere e deliziare.

La giostra dei dolci: un finale da sogno

E poi arriva il gran finale. Il dolce da All’Oro non è mai solo un dolce. Qui si parla di piccola pasticceria servita su una giostra-carillon, una sorpresa in pieno stile Di Giacinto. La giostra, che gira lentamente, porta con sé una selezione di dolcetti che sembrano usciti da una favola. Non si tratta solo di gustare un dessert, ma di vivere un momento magico che ti fa tornare bambino, con il sorriso sulle labbra e la curiosità di scoprire quale sarà la prossima sorpresa.

Torna della Nonna decomposta
Carbon'Air, Cioccolato Bianco, Frolla, Agrumi, Passion Fruit e Pepe Nero
Brioche Croccante, Curcuma, Basilico e Cocco (Vegano)
Piccola Pasticceria

L’attenzione ai dettagli di All'Oro: il vero lusso

In un ristorante stellato ci si aspetta un’attenzione maniacale ai dettagli, e All’Oro non delude. Ogni piatto, ogni gesto dello staff, ogni piccolo particolare è pensato per offrire un’esperienza che va oltre il semplice pasto. La cortesia del personale non è mai in secondo piano: è un elemento fondamentale che si percepisce sin dal primo momento in cui si varca la soglia del ristorante. La passione che Ramona e Riccardo mettono nel loro lavoro si riflette anche nella scelta dei vini, selezionati con cura per accompagnare perfettamente ogni piatto.

Da All'Oro un gioco che vale la pena giocare

Se stai cercando un’esperienza che ti faccia ridere, riflettere e, soprattutto, mangiare da re, All’Oro è il posto giusto per te. Qui la cucina è un gioco, ma uno di quelli seri, dove ogni dettaglio è curato al massimo e dove la creatività non è mai fine a se stessa, ma sempre al servizio del gusto. Insomma, se pensi di sapere cosa aspettarti da una cena stellata, preparati a essere smentito: da All’Oro, nulla è mai come sembra.

All'Oro Restaurant

via Giuseppe Pisanelli 25 - 00196 Roma

Tel 06 97996907