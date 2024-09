Dimentica Roma, sei a Ibiza: la brace suona e i piatti “encantan”

Dimentica Roma, apri un cancello e sei... a Ibiza. Sì, proprio così. Entra da Casaloca e lasciati alle spalle traffico, stress e caos della capitale. Qui, in Corso Francia, il sole balearico brilla tra i tavoli, la brace scoppietta, e i piatti ti invitano a un viaggio che non ha nulla di comune. Casaloca non è un ristorante, è una dichiarazione d’intenti. Il suo messaggio? Gusta, osa e soprattutto, divertiti. Qui, il cibo non si limita a sfamare o a offrire esperienze, ma trascina in un vortice di sapori audaci, atmosfere elettriche e sorprese che fanno dimenticare di essere a Roma Nord e sembra di avere nelle orecchie il rumore del mare o la musica di tutti i locali dell'isola spagnola.

Patanegra: la follia di Casaloca inizia da qui

Prima fermata: Patanegra Cinco Jotas. Se pensavi di conoscere il prosciutto, lascia ogni preconcetto alla porta. Il Patanegra che arriva al tavolo non è solo affettato, è scomposto e poi ricomposto per farti esplodere le papille gustative. È come se ogni singola fetta fosse carica di una storia, un pezzo di quella Spagna che qui viene evocata e portata in vita.

Il grasso si scioglie prima ancora che tu riesca a capire cosa stai assaggiando. Il sapore ti abbraccia e, improvvisamente, il tagliere è finito. E tu? Sei già nel mood giusto per il secondo giro. Questa è solo l’anteprima, il biglietto d’ingresso per la follia che deve ancora venire.

Paella loca mixta: una tempesta di sapori da Casaloca

Poi arriva il cuore della festa: la Paella Loca Mixta. E qui non si scherza. Pollo, chorizo, seppie, gamberi, frutti di mare, verdure e riso che crocca sotto i denti, tutto in una danza frenetica e travolgente che ti prende e ti sbatte direttamente su una spiaggia. Senti già la musica di sottofondo, le onde sulla spiaggia e quel leggero vento che ti scompiglia i capelli mentre porti il cucchiaio alla bocca. Un piatto superbo, apparentemente semplice, ma che richiede molta tecnica e qui viene replicato senza errori decine di volte ogni sera. È assolutamente il piatto da non perdere...

Ogni morso ti porta in un festival di sapori: il chorizo piccante che fa il suo lavoro, il gambero che si scioglie in bocca e i frutti di mare che ti regalano quel tocco salmastro che ti fa pensare “Perché non sono sempre qui?”. Il riso croccante sul fondo della padella è il vero tesoro nascosto. Quel sapore affumicato, caramellato dal calore, è l’anima di questa paella. Ogni cucchiaiata è un viaggio, e quando hai finito, non vuoi altro che ricominciare da capo. Un po' come rubare la crosta delle lasagne in famiglia...

E ovviamente con piatti spagnoli non si può non bere vino spagnolo. nella ricca carta del locale, da provare anche solo per l'ottimo rapporto qualità/prezzo è il bianco Gordo del circo 2023 (100% Verdejo). Ma di etichette spagnole ce ne sono tante, come del resto di gin, per chi vuole magari pasteggiare con un Gin tonic. Il preferito della casa è il Nordes.

Tartar caliente: il caos che non ti aspetti da Casaloca

Poi arriva la Tartar Caliente, e qui è come se qualcuno avesse deciso di mettere il caos in un piatto e vedere cosa succede. Fassona calda in tartar, midollo alla brace nel suo osso e maionese di uova affumicata. Stai già sudando al pensiero di cosa possa succedere una volta che affonderai la forchetta in questa bomba di sapori. La carne tenera e leggermente scottata si mescola con il midollo che sembra quasi volerti avvolgere con la sua cremosità. E poi c’è la maionese, che dà quel tocco affumicato che ti fa alzare il sopracciglio e pensare “Ma cosa sto mangiando?”. "Perchè non l'ho mai provato prima"?

Questa tartare non è per chi ama i sapori leggeri, no! È per chi vuole un pugno di sapore direttamente nello stomaco, e Casaloca sa come colpirti col guanto di velluto. È il piatto che ti lascia senza parole, che ti costringe a fermarti e ad assaporare ogni singolo morso, cercando di capire come qualcosa di così audace possa essere anche così perfetto. E questo è il secondo che non può mancare per chi vuole osare col gusto, sapendo di non sbagliare.

Capesante alla brace: eleganza rovente da Casaloca

E poi ci sono le Capesante alla Brace. Ora, se pensavi che le capesante fossero delicate, hai ragione. In genere è così. Ma qui sono anche grintose. La brace le trasforma in qualcosa di completamente diverso: una parte rimane morbida e succulenta, l’altra si crogiola nella croccantezza affumicata che solo la cottura al fuoco vivo può dare. Il pico de gallo e il lime aggiungono quella freschezza che ti serve per riprendere fiato, ma solo per un attimo, perché poi ti rituffi a capofitto nella dolcezza della capesanta. Un piatto che riesce a essere allo stesso tempo esplosivo e raffinato. Da Casaloca anche il mare fa festa.

Wagyu iberic: il lusso al quadrato da Casaloca

Ora, parliamo ancora di carne. Perché se sei venuto qui per la brace, sappi che il Wagyu Iberic è la Ferrari delle bistecche. Non è solo carne, è una dichiarazione d’amore per il gusto puro, quel sapore intenso e burroso che si scioglie in bocca. Ma non è solo questo: è la brace che lo fa diventare epico. C’è quella crosticina dorata all’esterno, croccante e saporita, e poi l’interno che ti abbraccia con la sua tenerezza. Ogni morso ti fa dimenticare tutto il resto.

Questo Wagyu è il sogno di ogni carnivoro. Non è un piatto, è un evento. E quando lo assaggi, capisci perché Casaloca ha fatto della brace il suo marchio di fabbrica. Il fuoco qui non è solo un modo per cucinare, è l’anima del ristorante, e il Wagyu è il suo manifesto.

Carabineros alla brasa: un tuffo nel mare da Casaloca

Se sei uno di quelli che pensa che la brace sia solo per la carne, il Carabinero alla Brasa ti farà cambiare idea. Questo gamberone imperiale non è solo enorme, è cotto alla perfezione, con quel sapore di fuoco e mare che ti esplode in bocca al primo morso. Sal de Ibiza e un filo d’olio: questo è tutto ciò di cui ha bisogno. La brace fa il resto. Ogni boccone ti ricorda il mare, il sale, il sole che ti brucia la pelle e il suono delle onde che si infrangono.

Ma c’è di più. Devi sporcarti le mani per gustarlo, devi entrare in contatto con il cibo, sentirlo, viverlo. E questo è il bello: Casaloca non è un posto per chi vuole mangiare con i guanti bianchi. Qui ci si sporca le mani, ci si lascia andare, e il Carabinero è il re di questa filosofia. Lo scarti, ti lecchi le dita e capisci che ne è valsa la pena. Sempre.

Crema Catalana alla lavanda: il dolce che chiude in bellezza da Casaloca

Dopo tutto questo, pensi che non ci sia più nulla che ti possa sorprendere. Sbagliato. Perché Casaloca sa che una serata perfetta non può concludersi senza un dolce altrettanto perfetto. Ecco che fra i tanti arriva la Crema Catalana alla lavanda. Sì, hai letto bene: lavanda. Questo dessert è il modo in cui ti portano via dalla tempesta di sapori e ti lasciano scivolare dolcemente verso il finale. La crema è liscia, vellutata, con una crosta croccante di zucchero che ti fa sognare. E poi c’è quel profumo di lavanda, delicato ma persistente, che trasforma ogni cucchiaio in un’esperienza sensoriale.

La Crema Catalana è il colpo di grazia, il dessert che non ti aspetti ma che, una volta assaggiato, ti fa pensare “Non poteva finire in modo migliore”. Ecco, Casaloca sa come fare le cose fino in fondo. Ti tiene in pugno dall’inizio alla fine, senza mai lasciarti scappare. e per accompagnarla non poteva mandare un goccio della bevanda tipica di Ibiza, lo Ierbaz a base di anice, timo ed altre erbe che sull'isola è praticamente obbligatorio.

Casaloca: l’isola che non ti aspettavi

In conclusione, Casaloca non è solo un ristorante. È un luogo dove lasciarsi andare, dove il cibo è parte di una festa che non finisce mai, una celebrazione continua del gusto, del fuoco, della vita. Da quando entri, senti subito che c’è qualcosa di speciale. Non è solo il sapore dei piatti, ma l’atmosfera, l’energia, la vibrazione di un locale che ha deciso di non fare compromessi. Casaloca è Ibiza a Roma Nord. C'è un progetto studiato nei minimi dettagli perchè chi entra a Casaloca si trova con le sue certezze gastronomiche che crollano come un castello di sabbia. E il bello è che alla base c'è lo studio di uno degli chef stellati più rigorosi e creativi della capitale, Riccardo Di Giacianto, di All'Oro che con la moglie Ramona Anello e il socio e amico Luca Colapietro ha creato, nella jungla urbana di Roma nord, il sole delle Baleari che esplode nel piatto. Ogni boccone è un party, ogni sorso una sinfonia di mare e brace, e non importa cosa credevi di sapere sulla cucina spagnola – preparati a riscrivere le tue regole. Casaloca non è solo un ristorante, è una sfida al tuo palato, una serata che ti trascina senza freni in un'esperienza che sa di follia e divertimento per tutti.

I dioolcetti di Casaloca 1/4 Inalata a Casaloca 2/4 Carabineeos a la catalana (gamberoni imperiali alla brace con insalata alla catalana , sal de Ibiza ed olio) Casaloca 3/4 Servizio in stile Ibiza a Casaloca 4/4

Qualità, ambiente e tecnica di cucina da Casaloca

I piatti sono frutto di una tecnica quasi maniacale, ma si presentano come semplici e quasi famigliari per chi conosce un po' di cucina catalana. Le materie prime utilizzate sono di assoluta qualità e frutto di ricerca di fornitori selezionati uno a uno, ma nessun maitre o cameriere starà a tesserne noiosamente gli elogi... ci penserete voi apprezzandole, anche perché molte sono quasi introvabili persino a Roma. E che dire dell'ambiente? A metà fra il bar sulla spiaggia, il ristorantino ricercato in riva al mare o il cortile per ballare all'aperto, è coerente con i piatti e anche in questo caso è frutto di un progetto che ha spinto Riccardo e Luca a cercare e portarsi a Roma col furgone oggetti di arredo, quadri, lampade. E il risultato è come avere traslocato un pezzo di Ibiza...

Ramona Anello e Luca Colapietro all'ingresso di Casaloca 1/3 Casaloca, una sala interna 2/3 Casaloca 3/3

Un Invito ai romani per godere il lato ludico della tavola da Casaloca

«La cultura enogastronomica iberica è fondata sulla condivisione dei piatti, sulla libertà degli assaggi, sul piacere di mangiare senza essere imbrigliati in rigidi schemi di degustazione. Con questo menu – racconta Riccardo Di Giacinto – raccolgo l’eredità spagnola del Tapear della domenica in famiglia, delle grigliate con gli amici nelle sere d’estate. E invito i romani a sperimentare un nuovo modo di mangiare, a solleticare il lato più ludico dello stare insieme a tavola. A lasciarsi per una sera Roma alle spalle e godersi il nostro satellite di Ibiza a Corso Francia. Dove manca solo il mare, ma non si fatica a immaginarlo».

Casaloca: Ibiza a Roma Nord (e non scherziamo)

In sintesi, Casaloca non è un ristorante, è una destinazione. Un luogo dove il cibo non si limita a riempirti lo stomaco, ma ti scuote l'anima, ti fa sentire vivo. Se pensavi di conoscere Ibiza, ti sbagliavi. Perché la vera Ibiza è qui, nascosta tra il traffico di Roma Nord, e aspetta solo che tu ti sieda a tavola per farti perdere completamente la testa.

corso Francia 207 - 00191 Roma

Tel +39 0640069361