Orbetello ospita Gustatus 2024: il senso del gusto tra cultura e divertimento

Dal 31 ottobre al 3 novembre, Orbetello (Gr) diventerà il centro di una delle manifestazioni più attese dell'anno: Gustatus - Il Senso del Gusto. L'evento, promosso dal Comune di Orbetello in collaborazione con il Consorzio degli Operatori Turistici Welcome Maremma e I Love Italian Food, con il patrocinio della Regione Toscana, celebra le eccellenze gastronomiche del territorio maremmano e le tradizioni locali. Un'opportunità unica per vivere quattro giornate di festa tra degustazioni, intrattenimento e attività culturali, in un’atmosfera resa ancora più speciale dalle celebrazioni di Halloween.

A Orbetello torna Gustatus

Gustatus, un programma ricco di eventi

Gustatus offrirà un ampio ventaglio di attività per tutte le età. Sono previsti spettacoli dal vivo, eventi culturali e attività nei locali della città, con degustazioni enogastronomiche e musica. L'evento coinciderà con le celebrazioni di Halloween, con iniziative dedicate come case dell’orrore, spettacoli di burattini, trampolieri, e performance comiche. Uno degli eventi più attesi sarà il Maremma Show, con showcooking, talk show e degustazioni a cura di chef stellati e personaggi di rilievo come Sonia Peronaci e Luca Terni. Tra le proposte enogastronomiche: degustazioni di formaggi e salumi, masterclass di vino e olio, blind tasting, e visite guidate alle cantine locali.

Gustatus, tra spettacoli e vino

Le vie di Orbetello saranno animate da spettacoli di strada, concerti e performance artistiche. Tra gli ospiti di rilievo: il celebre bartender Bruno Vanzan, che si esibirà il 31 ottobre, il DJ set della Pro Loco Lagunare il 1° novembre e la suggestiva danza verticale della Compagnia Il Posto il 2 novembre. La manifestazione includerà anche attività culturali di grande interesse. Al Museo Archeologico Guzman, sarà possibile visitare la mostra “L'Etruria a tavola. Alle origini del gusto nella Toscana antica”. Per i più piccoli, la domenica mattina il museo ospiterà un laboratorio pratico, in cui potranno cimentarsi nella creazione di calici in argilla.

La grande novità di quest’anno è DeGustatus, un Salone del Vino interamente dedicato ai produttori locali, che si terrà nella sala Ex Frontone in Piazza della Repubblica. I visitatori potranno degustare i vini di oltre 50 cantine partecipanti e incontrare direttamente i produttori.

Gustatus, non solo gastronomia

Oltre alla gastronomia, Gustatus 2024 offrirà momenti dedicati agli appassionati di sport e natura. Sabato 2 novembre si terrà la tradizionale Barchinata, una gara amatoriale sui barchini da pesca di Orbetello. Nello stesso giorno, sarà possibile partecipare a sessioni di kayak nella Laguna di Ponente e a una passeggiata ornitologica organizzata dal WWF. La domenica vedrà invece lo svolgimento di "The BigOne", una competizione di pesca sportiva in kayak.

L'amministrazione comunale di Orbetello ha posto grande attenzione sull'organizzazione di Gustatus 2024. «Quest'anno - afferma il sindaco Andrea Casamenti - abbiamo incrementato l’offerta degli eventi, grazie alla collaborazione di volontari e associazioni locali. Inoltre, siamo particolarmente soddisfatti del ritorno del vino come protagonista, con la nuova area dedicata di DeGustatus». L'assessore alla cultura, turismo e commercio, Maddalena Ottali, ha sottolineato come Gustatus 2024 presenti numerose novità. «Anche quest'anno la qualità sarà al centro dell'evento, sia per quanto riguarda i prodotti che l'intrattenimento. L'obiettivo è offrire una manifestazione sempre nuova, capace di stupire e coinvolgere cittadini e turisti».