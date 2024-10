Messina Street Food Fest: gusto e musica tornano in piazza Cairoli

La voglia di stare assieme e di celebrare le eccellenze del territorio siciliano è più forte di tutto, anche del maltempo! La centralissima piazza Cairoli a Messina, infatti, a partire da venerdì 25 e fino a domenica 27 ottobre, torna ancora una volta ad animarsi e a riempirsi letteralmente di migliaia di visitatori, per la nuova edizione di “Messina Street Food Fest”, manifestazione firmata “Eventivamente” e dedicata al cibo di strada, che sta spopolando anche quest'anno. Lo scorso fine settimana doveva essere quello conclusivo per la manifestazione, ormai divenuta punto di riferimento dei grandi eventi della Città dello Stretto e della Sicilia, ma l'allerta meteo e il maltempo hanno giustamente spinto gli organizzatori a sospendere l'evento e a rimandarlo proprio a questo weekend.

Piazza Cairoli si trasforma in un food village: torna il Messina Street Food Fest

La formula che andrà in scena già oggi è quella ormai consolidata e tanto gradita al folto pubblico: le casette del gusto, oltre 50, dislocate tutte attorno alla piazza Cairoli, con gli angoli dedicati al cibo e al beverage, e poi il grande stand dedicato invece ai cooking show in diretta, con la giornalista Valeria Zingale a condurre, come sempre in modo impeccabile, le demo di rinomati chef, che si alterneranno in cucina. Un “ponte di gusto”, come sottolineato dagli stessi organizzatori, tra la Sicilia e la Calabria, che ha già visto intervenire numerosi esponenti della ristorazione, a cominciare da quella dell'Isola. Importante anche l'aspetto solidale di questi appuntamenti: il ricavato dei cooking show live, infatti, sarà devoluto come sempre ad Airc, Cirs Casa Famiglia e Mensa di S. Antonio. Venerdì 25, grande protagonista a partire dalle ore 20,15 sarà lo chef stellato etneo Giuseppe Raciti, del Ristorante “Zash” di Riposto (Catania), 1 stella Michelin, che preparerà un suo cavallo di battaglia: Uovo poché croccante, composta di gelsi rossi e provola dolce.

Street food a Messina: showcooking, musica e spettacoli per tutti i gusti

«In accordo con l'amministrazione comunale - ha spiegato il patron del Msff, Alberto Palella - abbiamo deciso di riproporre il format anche questo fine settimana. Moltissimi visitatori che si stavano organizzando per venire sia da Messina che da Sicilia e Calabria, poi bloccate dall'allerta e lo stop di sabato scorso, ci hanno infatti contattato per manifestare la loro delusione e, al tempo stesso, la voglia di esserci. Questo ci ha dato la grinta giusta per rimettere in moto la grande macchina organizzativa e ripartire. Tutti gli operatori food presenti nelle 53 casette - ha proseguito Palella - hanno accettato subito l'invito a tornare, anche quelli che arrivano da altre regioni. Confermato anche il programma degli spettacoli a tema Circus, la musica dal vivo, i djset e gli show cooking». Ricca, infatti, è anche la parte degli spettacoli sul palco di piazza Cairoli, condotta da Carmen Cilione, con la musica a fare da altro grande e gradito ingrediente di questa festa, ormai divenuta iconica non solo per Messina.

Messina Street Food Fest: il programma

Gli showcooking

Venerdi 25 ottobre ore 20.15

Giuseppe Raciti - Ristorante Zash Riposto (Catania) 1 stella Michelin: "Uovo poché croccante, composta di gelsi rossi e provola dolce".

Vincenzo Pennestrì - Gelateria Sottozero Reggio Calabria. "Smeraldo": semisfera di sorbetto al pistacchio con cuore di sorbetto al mandarino e Namelaka alla vaniglia, glassato al melagrano.

Sabato 26 ottobre ore 20.15

Joseph Micieli - Ristorante Scjabica e Cucina Costiera Punta Secca (Ragusa): Arancino con guance di tonno rosso brasate.

Salvatore Ravese, Pasticceria gelateria Garden, Gioia Tauro (Reggio Calabria). "Gelato Trilogy gourmet": gelato con latte e ricotta di bufala, salsa verde con basilico, limone di Sorrento, bergamotto di Reggio Calabria e olio evo della piana di Gioia Tauro, crumble salato con nocciole IGP di Giffone, tartufo estivo del Pollino, origano selvatico dell'Aspromonte, polline di ape).

Domenica 27 ottobre ore 20.15

Dionisio Randazzo - Ristorante Nunziatina Taormina (Messina): "Gnocchetti, tuberi e gambero".

Serena Urzì - Gelateria e pasticceria Ernesto Catania. Verde d'amare: gelato al pistacchio salato con grue di cacao e coulis di agrumi.

Gli orari del food village

Il food village sarà aperto nelle giornate di venerdì 25 e sabato 26 ottobre dalle 11 alle 15 e dalle 18 all'1. Domenica 27 ottobre orario continuato dalle 11 all'1.

Gli spettacoli a tema Circus

Venerdì 25 ottobre dalle 18.30 alle 21: musicisti trampolieri

Sabato 26 ottobre dalle 18.30 alle 21: musicisti trampolieri

musicisti trampolieri Domenica 27 ottobre ore 19 e ore 20: "Stupefacente", spettacolo di magia comica della compagnia Joculares.

La musica

Dj set da venerdì 25 a domenica 27 ottobre

Ore 11.30 : Cotti e Suonati, selezione di Alfredo Reni

: Cotti e Suonati, selezione di Alfredo Reni Ore 19 : Dj Josè

: Dj Josè Ore 23.30: Santino Villari

