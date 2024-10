Slice of Capanno: dove la pizza romana contemporanea incontra il mare di Ostia

Sei alla ricerca di una pizzeria a Ostia (Rm)? Da provare c'è Slice of Capanno, la pizzeria sul litorale romano inaugurata il 16 settembre 2023 e che ha portato una ventata di freschezza a Ostia con la sua proposta di pizza romana contemporanea, creata dall'estro di David Boncompagni e accompagnata dai cocktail di Valerio Trimonti. In poco tempo, questo locale ha conquistato un posto di rilievo nella Guida Pizzerie d'Italia 2025 del Gambero Rosso, guadagnando ben due spicchi - un riconoscimento che celebra la qualità eccellente del progetto.

Slice of Capanno nel cuore del Litorale romano

Situata a due passi dal mare, Slice of Capanno è molto più di una semplice pizzeria. Il locale è l'estensione naturale del celebre Capanno Beach Club, storico stabilimento e ristorante che da anni rappresenta un punto di riferimento per chi cerca relax e buona cucina lungo il litorale di Ostia. Ma Slice si distingue con una proposta gastronomica tutta sua: una pizza leggera, friabile, che celebra la tradizione romana con un tocco contemporaneo. Entri da Slice e vieni subito accolto da un'atmosfera luminosa e moderna. La grande vetrata che separa l'interno dall'esterno crea un effetto di continuità con il mare, mentre i colori ispirati alle tonalità del cielo e dell'acqua - blu e azzurro - conferiscono al locale un tono rilassante e accogliente. Se a questo si aggiunge un design minimalista ma con dettagli artistici di carattere, si capisce subito che Slice è stato pensato per essere un luogo dove la qualità e la cura del prodotto si fondono con un ambiente piacevole e curato nei minimi dettagli.

L'impasto speciale di Slice of Capanno

Al cuore di Slice c'è l'impegno di David Boncompagni, uno chef pizzaiolo che ha alle spalle esperienze importanti accanto a grandi nomi della pizza romana, tra cui Pier Daniele Seu. La sua missione? Rivisitare la tradizione della pizza romana, rendendola più leggera, digeribile e adatta ai gusti moderni. Il segreto sta nell'impasto: un prefermento poolish con una lievitazione di 38-42 ore, realizzato con farine selezionate del Molino Mariani, che danno alla pizza una friabilità e una leggerezza sorprendenti. Stesa a mano e cotta in un forno a gas MAM, la pizza di Slice ha un panetto di circa 160 grammi con un'idratazione inferiore al 55%, che la rende perfetta per essere gustata senza sentirsi appesantiti.

Cosa si mangia da Slice of Capanno

La proposta gastronomica di Slice non è solo una questione di impasto. David Boncompagni ha creato un menu autunnale che spazia dai grandi classici della pizza a creazioni innovative, senza dimenticare antipasti e fritti che giocano con ingredienti stagionali e tecniche di alta cucina. Tra gli antipasti di Slice spiccano proposte audaci che stuzzicano la curiosità e il palato.

Filetto alla Wellington 1/5 Crocchetta di patate 2/5 Slice calamari e scarola 3/5 Slice polpo cacao e amarena 4/5 Linguine allo scoglio 5/5 Previous Next

Un esempio? Il Polpo Cacao e Amarena, un mix inusuale ma sorprendentemente equilibrato, che combina una slice di panbrioche al cacao con ragù di polpo e amarena. O la Tartare di Bosco, una delizia servita su un padellino con manzo, fonduta di Asiago e polvere di tartufo. Se ami il pesce, non puoi perderti il padellino di Calamari e Scarola, un omaggio allo chef Lele Usai, che abbina sapientemente calamaro scannellato e ripieno di scarola con una crema di scarola ripassata, burro, alici e olio al peperone crusco.

Le pizze di Slice si dividono in due categorie: Le Viste e Riviste, ovvero i grandi classici rivisitati, e Le Presuntuosamente Speciali, vere e proprie opere d'arte gastronomiche. Nella sezione "Le Viste e Riviste" troviamo le pizze più tradizionali, come la Margherita o la Marinara, ma sempre con un twist che ne esalta il sapore. La Capricciosa Dov'è l'Uovo? ad esempio, aggiunge un tocco di mistero e originalità con funghi arrostiti, prosciutto cotto arrosto e carciofi alla brace.

Pizza GoatHam KAKY 1/4 Pizza English Man 2/4 Pizza Capricciosa dov'è l'uovo 3/4 Pizza Sapore d'autunno 4/4 Previous Next

Ma è con le Presuntuosamente Speciali che la creatività di Boncompagni si esprime al massimo. La Sapore d'Autunno combina funghi arrosto, ciauscolo e formaggio occhiato, con un gel di lampone e liquore alla santoreggia per un'esplosione di sapori. La Good Grapes, invece, è una celebrazione dell'autunno, con erborinato al vin brûlé, mirtilli, brie e uva, che si fondono in un mix di dolce e salato. E per chi ama il pesce? La pizza Mare e Fiamme è una sinfonia di gamberi rossi di Mazara, crema di ceci e colatura di alici, con un tocco piccante di bisque alla 'nduja di Spilinga.

Slice polpo cacao e amarena

Un altro punto di forza di Slice sono i dessert, dove la creatività non ha limiti. Tra le proposte più curiose ci sono le Brusweety, dolci bruschette a base di pan brioche caramellato in tre varianti. La Brusweety Mont Rouge, ad esempio, è un tripudio di crema di castagna, coulis di lampone e meringa, perfetta per chi cerca un dolce che esalti i sapori autunnali.

I cocktail di Valerio Trimonti a Slice of Capanno

Non si può parlare di Slice senza menzionare i cocktail di Valerio Trimonti, studiati appositamente per accompagnare le pizze di Boncompagni. Se cerchi freschezza e originalità, prova il Tik Tuk, un mix tropicale di rum, succo di lime e purea di passion fruit, oppure lasciati sorprendere dal Pomodolio, un cocktail a base di vodka e cordiale al pomodoro pachino, con un delicato olio al basilico.

Cocktail Sliceberg 1/3 Cocktail Pomodolio 2/3 Cocktai Fakebeer 3/3 Previous Next

E per gli amanti dei sapori affumicati, c'è l'Amerismooke, che combina Bitter Martini e Beermouth con una tonica al fumo, per un drink ricco e avvolgente. Non mancano poi le opzioni classiche, come il Negroni Sbagliato e il Gin Tonic, reinterpretati con ingredienti premium per un'esperienza che non delude mai.

Slice of Capanno e il mare di Ostia

Slice of Capanno è solo una parte dell'esperienza che puoi vivere a Ostia. Il Capanno Beach Club, aperto tutto l'anno, è un luogo dove il mare e la cucina si fondono in un'atmosfera accogliente e rilassante. Qui puoi goderti una colazione con vista mare, un pranzo a base di pesce fresco o un aperitivo con mixology creativa e finger food. Insomma, Slice of Capanno è il nuovo punto di riferimento per chi cerca una pizza romana contemporanea di qualità, in un ambiente che sa coniugare tradizione e innovazione, con il mare come sfondo perfetto.

Slice of Capanno

Lungomare Paolo Toscanelli 10/12 - 00121 Roma

Tel 328 3448317 - 06 89115 369