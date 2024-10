Viaggio nel tempo tra il lusso e una Genova segreta al Bristol Palace

Sono itinerari fuori dalle rotte convenzionali destinati a un pubblico raffinato e curioso, desideroso di vivere esperienze particolari e indimenticabili. “Duetorrihotels Secret Grand Tour” è il viaggio insolito nelle città d'arte italiane pensato dal Gruppo Duetorrihotels, da sempre attento alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale italiano. Stiamo parlando di un turismo esperienziale che noi di Italia a Tavola abbiamo provato a Genova. Ispirati ai celebri “Libri della Buonanotte”, le raffinate pubblicazioni che ogni anno Duetorrihotels dedica ai suoi ospiti, i Secret Grand Tour invitano a scoprire un volto inedito delle più belle città italiane: da Genova per continuare con Bologna, Verona e Firenze. Grazie alla sapiente guida della giornalista e storica dell'arte - esperta di lifestyle e turismo culturale-Beba Marsano, autrice dell'edizione 2024 dei “Libri della Buonanotte” (edizioni Minerva), questi itinerari si snodano attraverso luoghi meno noti, rivelando storie e aneddoti affascinanti. Partendo dai palazzi storici che ospitano le strutture del Gruppo, veri e propri scrigni di arte e cultura, i tour si addentrano nei centri storici, svelando scorci nascosti e tesori dimenticati. Ogni percorso è un viaggio nel tempo, alla scoperta di leggende, tradizioni e curiosità che hanno segnato la storia di queste città.

Hotel Bristol Palace palazzo Liberty nel cuore di Genova

Per iniziare il nostro itinerario, non possiamo non parlare della straordinaria struttura che ci ha ospitato, l’Hotel Bristol Palace, l’elegante palazzo Liberty risalente al 1905 in pieno centro a Genova (appartenente al gruppo Duetorrihotels), membro di Preferred Hotels & Resorts L.V.X. e di “Locali Storici d’Italia” che ha acquisito la quinta stella nel 2023. Grazie alla recente ristrutturazione, l’edificio ha riscoperto in pieno quel fascino che nel tempo è riuscito ad attrarre personalità del calibro di Gabriele d’Annunzio, Luigi Pirandello e Alfred Hitchcock.

Un tuffo nel passato all’Hotel Bristol Palace

Varcare la soglia del Bristol Palace è come fare un viaggio nel tempo. L'imponente scala ellittica in marmo bianco, che ha ispirato la celebre scena di "Vertigo" di Hitchcock, il “re del brivido” accoglie gli ospiti in un'atmosfera di elegante raffinatezza. Gli arredi originali Déco, i preziosi oggetti e i sontuosi salotti Napoleone III, perfettamente restaurati, creano un'ambientazione unica e suggestiva. Ogni angolo dell'hotel racconta una storia. Le sale banchetti e convegni, con i loro pavimenti in marmo pregiato e gli stucchi fin de siècle, sono state riportate al loro antico splendore.

Hotel Bristol Palace, un rifugio per vip e intellettuali

Nel corso della sua lunga storia, il Bristol Palace ha ospitato personaggi illustri provenienti da tutto il mondo: scrittori, attori, politici, reali. Scrittori, come Edmondo de Amicis (che, conclusa la permanenza, scrisse: «Ho lasciato il Bristol con l’illusione di essere stato per cinque giorni un grande Signore»), Gabriele D’Annunzio e Luigi Pirandello; attori, come Vittorio de Sica e Alberto Sordi; reali e capi di Stato, come l’Imperatore Hirohito, l’Infanta di Spagna, il Principe Alberto II di Monaco e Carlo Azeglio Ciampi; politici, come il Nobel Yitzhak Rabin e Simon Peres; personalità legate al mondo della cultura, come il Nobel Rita Levi Montalcini e lo scrittore premio Nobel Orhan Pamuk, leggende della danza come Rudolf Nureyev e Carla Fracci. Più recentemente sono stati ospiti dell’hotel Renzo Arbore e l’attore britannico Colin Firth. Tutti hanno apprezzato l'eleganza e la discrezione di questo luogo magico.

Hotel Bristol Palace, un'oasi di relax nel cuore di Genova

Oltre alla sua bellezza storica, il Bristol Palace offre tutti i comfort moderni per un soggiorno indimenticabile. Le eleganti camere dell’Hotel Palace sono un luogo ideale per i viaggiatori business, ma anche un punto di partenza perfetto – in pieno centro - per ammirare le bellezze artistiche della città di Genova, come i vicini Palazzi dei Rolli, patrimonio Unesco.

Le 133 camere sono arredate per la maggior parte in stile Liberty. Tutte le stanze sono state ristrutturate e sono totalmente insonorizzate. L’ospite può rilassarsi beneficiando di connessione Wi-Fi gratuita, aria condizionata e riscaldamento regolabili autonomamente, cassetta di sicurezza, Tv con canali satellitari esteri ed una selezione di canali Sky, scrivania, asciugacapelli professionale, minibar e couverture quotidiana. Le suite si caratterizzano per gli arredi di gran classe, tra cui preziosi mobili antichi, e per l’ampia metratura. Sono tutte dotate di un grande salotto con ingresso completamente indipendente dalla camera da letto, per garantire il massimo della privacy. Ideali per le famiglie sono invece le family room, ampie e accessoriate con culle e lettini per bambini.

La suite “La Superba” all’Hotel Bristol Palace

Ampia 170 metri quadri, la nuova suite presidenziale è il biglietto da visita del Bristol Palace, il fiore all’occhiello di un hotel che ha accolto primi ministri, re e imperatori. È stata battezzata “La Superba”, come viene soprannominato il capoluogo ligure, per rendere omaggio alla città.

Ancora prima di essere inaugurata ufficialmente, la suite ha ricevuto il suo primo ospite illustre, Alberto di Monaco, cliente affezionato del Bristol Palace. L’ambiente si apre su un foyer ampio e regale, che dà accesso alle due camere, al salotto e a due bagni entrambi completi di spa di ultima generazione con bagno turco, cromoterapia, aromaterapia, doccia emozionale, calidarium.

Sostenibilità e rispetto per l'ambiente all’Hotel Bristol Palace

Il Gruppo Duetorrihotels, a cui appartiene il Bristol Palace, è fortemente impegnato nella tutela dell'ambiente. L'hotel ha adottato numerose misure per ridurre il proprio impatto ambientale, come l'utilizzo di energie rinnovabili, la raccolta differenziata e la scelta di fornitori locali e sostenibili.

Il Ristorante “Giotto" del Bristol Palace: menu per tutti i gusti

All'interno dell'esclusivo Hotel Bristol Palace, troviamo il Ristorante “Giotto”, inaugurato nell’ottobre del 2013. Situato in una sala affrescata di grande fascino, il ristorante propone una cucina che celebra i sapori della Liguria, reinterpretati con creatività e maestria. Il menu, disponibile sia a pranzo che a cena, offre una vasta scelta di piatti stagionali, preparati con ingredienti freschi e di alta qualità. Si possono gustare le specialità della tradizione ligure, come la focaccia genovese, ma anche assaporare proposte più internazionali, rivisitate con un tocco di originalità. L'ambiente del ristorante è raffinato ed elegante, perfetto per una cena romantica o un pranzo di lavoro. Il bar dell'hotel propone una ricca selezione di cocktail e aperitivi, mentre la terrazza estiva, con vista sulla città, è il luogo ideale per rilassarsi e godersi un momento di tranquillità.

Al mattino, gli ospiti possono gustare una ricca colazione a buffet, con prodotti biologici e a chilometro zero, dolci fatti in casa e una vasta selezione di bevande calde. Immancabile, la gustosa focaccia alla genovese. Un corner è dedicato agli ospiti internazionali per un ricco American breakfast. Per soddisfare ogni esigenza, una zona del buffet è riservata ai prodotti senza glutine e per celiaci.

Business all’Hotel Bristol Palace

L’hotel dispone di 8 sale meeting, la più grande delle quali vanta una metratura di 140 metri quadri. Attraverso le grandi finestre apribili entra la luce naturale, che esalta tonalità e decorazioni: tutte sono in stile Liberty, offrono strumentazione, attrezzatura, possibilità di assistenza tecnica e sono dotate di Wi-Fi gratuito.

Scoprire Genova dall’Hotel Bristol Palace

Genova è un caleidoscopio di culture, un crogiuolo di storia e un'oasi di bellezza che incanta i turisti di tutto il mondo. Il cuore pulsante della città è il suo centro storico, un labirinto di caruggi, stretti vicoli medievali, dove il tempo sembra essersi fermato. Qui, palazzi nobiliari, come quelli dei Rolli, patrimonio dell'Unesco si alternano a botteghe artigiane che custodiscono tradizioni secolari. Ci sono 43 botteghe storiche certificate con soffitti decorati, affreschi, intarsi e antichi strumenti da lavoro. Si tratta di pasticcerie, enoteche, trattorie, negozi di antiquariato e abbigliamento. Ogni angolo nasconde una sorpresa: una chiesa barocca, un palazzo signorile, un'antica farmacia.

Il Porto Antico, riqualificato dall'architetto Renzo Piano, è diventato il simbolo della rinascita di Genova. L'Acquario, uno dei più grandi d'Europa, e il Galata Museo del Mare offrono un viaggio affascinante nel mondo marino e nella storia della navigazione. Genova è una città ricca di musei, che spaziano dall'arte antica a quella contemporanea. I Musei di Strada Nuova, con Palazzo Rosso, Palazzo Bianco e Palazzo Tursi, custodiscono capolavori di maestri italiani e stranieri. La Galleria d'Arte Moderna e il Museo d'Arte Contemporanea di Villa Croce offrono invece un panorama completo dell'arte del XX e XXI secolo. Oltre al suo ricco patrimonio artistico e culturale, Genova offre anche la possibilità di godere di una natura incontaminata. Le Cinque Terre, Portofino e la Riviera dei Fiori sono facilmente raggiungibili dalla città e offrono panorami mozzafiato e borghi pittoreschi. La cucina genovese è unica nel suo genere. Il pesto, la focaccia, la farinata sono solo alcune delle specialità locali che si possono gustare nei numerosi locali della città.

Secret Grand Tour nel cuore di Genova

Come raccontavamo all’inizio, noi di Italia a Tavola abbiamo sperimentato uno dei “Secret Grand Tour”. Un viaggio di due giorni intenso, tra musei, chiese e palazzi, ci ha permesso di immergerci in un'atmosfera unica, fatta di storia, arte e cultura. Il trittico di Joos van Cleve nella Chiesa di San Donato ci ha rapito con la sua luminosità e la ricchezza dei dettagli. L'Elevatio Animae di Giovanni Pisano, al Museo di Sant’Agostino, ha invece colpito per la sua forza espressiva e la maestosità della figura di Margherita di Brabante, che sembra quasi librarsi in aria.

Il Museo Diocesano è stato una vera e propria sorpresa. Il ciclo della Passione su tela jeans ci ha affascinato per la sua originalità e la sua capacità di trasmettere emozioni forti. La delicatezza dei colori e la cura dei dettagli hanno reso questo viaggio nel tempo ancora più particolare. La visita ai "Secret Rolli" è stata l’occasione per scoprire un volto inedito di Genova, fatta di palazzi nobiliari nascosti e ricchi di storia. Ogni stanza era un piccolo mondo a sé, con affreschi, stucchi e arredi che raccontavano storie di un passato lontano.

Il pesto, preparato e gustato a Palazzo Imperiale, è stato, invece, un vero e proprio viaggio per il palato. L'aroma intenso del basilico, l'amalgama perfetta con il parmigiano e i pinoli, ci hanno fatto apprezzare ancora di più questa specialità ligure. La passeggiata Anita Garibaldi lungo il mare di Nervi si è rivelata un momento di puro relax. La bellezza del paesaggio, con le ville colorate a picco sul mare, è riuscita a regalarci emozioni uniche.

Con i Duetorrihotels Secret Grand Tour un viaggio nella Genova segreta e autentica

Nel cuore dei Parchi di Nervi, tra profumati giardini e splendide viste sul Mediterraneo, si celano due gioielli che rappresentano una tappa imperdibile per chiunque desideri scoprire il mondo dell'arte: il Museo Raccolte Frugone e la Galleria d'Arte Moderna. Questi due luoghi sono molto più di semplici contenitori di opere d'arte; rappresentano una finestra sulla storia, sulle emozioni e sull'identità della Liguria e dei suoi artisti. Il Museo Raccolte Frugone - situato nella raffinata Villa Grimaldi Fassio - ospita una preziosa collezione di dipinti, sculture e opere grafiche di artisti italiani ed europei del XIX e XX secolo. La collezione prende il nome dai fratelli Frugone, collezionisti genovesi che dedicarono la loro vita a raccogliere capolavori dell'arte figurativa. Le opere spaziano dal romanticismo al simbolismo, dall'impressionismo al post-impressionismo, offrendo una narrazione visiva che attraversa decenni di trasformazioni artistiche e culturali. Tra i nomi di spicco presenti nelle Raccolte Frugone troviamo Giovanni Boldini, celebre per i suoi ritratti eleganti, e Telemaco Signorini, uno dei protagonisti del movimento dei Macchiaioli. La varietà e la profondità della collezione offrono un quadro affascinante dell'arte europea del periodo, arricchendo la nostra comprensione del contributo degli artisti liguri e italiani alla scena artistica internazionale.

La Galleria d'Arte Moderna di Genova rappresenta un punto di riferimento imprescindibile per lo studio e la valorizzazione dell'arte moderna e contemporanea in Italia. Ospitata all'interno della seicentesca Villa Saluzzo Serra, a Nervi, la galleria offre un percorso espositivo che spazia dall'Ottocento all'epoca attuale, documentando l'evoluzione delle tendenze artistiche e i rapporti tra la Liguria e il contesto nazionale e internazionale. La collezione permanente, costituita da oltre duemilasettecento opere tra dipinti, sculture, disegni e incisioni, è il frutto di un'accurata politica di acquisizioni che ha interessato le principali manifestazioni artistiche del XX secolo, dalle Biennali di Venezia alle Quadriennali di Roma. Tra gli artisti rappresentati figurano nomi di spicco del panorama artistico italiano, come Plinio Nomellini, Umberto Boccioni, Filippo De Pisis e molti altri.

Dopo aver ammirato le bellezze artistiche della città, ci siamo concessi un leggero pranzo a Palazzo Lomellino, un gioiello del Rinascimento genovese. L'atmosfera elegante e intima di questo palazzo, uno dei “Rolli”, ci ha avvolti in un'atmosfera quasi ovattata, un perfetto contrappunto all'intensità delle nostre precedenti visite. La visita ai “Secret Rolli” è stata la ciliegina sulla torta. Nascosti dietro facciate austere, questi palazzi ci hanno rivelato tesori inestimabili: affreschi, stucchi, e arredi che raccontano storie di un passato opulento. È stato come sollevare un velo su un mondo segreto, un'esperienza che ha lasciato in noi un profondo senso di meraviglia…

Hotel Bristol

Via XX Settembre 35 - 16121 Genova

Tel 010592541