Golosaria: identità, territorio e sguardo al futuro nell'edizione 2024

Golosaria nel 2024 compie 19 anni e quest’anno diventa più grande, perché si sposta negli spazi espositivi del padiglione 5 di Fiera Milano Rho. Aprirà i battenti da sabato 2 a lunedì 4 novembre 2024: "Territori, Identità e Futuro" è il tema di quest’anno. Afferma Paolo Massobrio, ideatore e organizzatore di Golosaria: «La scelta è conseguente alla volontà di offrire ai nostri espositori e visitatori un luogo che rifletta la nostra visione di crescita e sviluppo.»

È stata presentata l‘edizione 2024 di Golosaria

Golosaria, l’edizione 2024

L’edizione 2024 di Golosaria si prepara ad essere un appuntamento ancora più speciale, con oltre 300 produttori su 17.000 metri quadri di esposizione, accanto a un ricco programma di più di 50 eventi. In primo piano ci sarà la Lombardia che introdurrà il tema delle montagne olimpiche e della loro ricchezza agroalimentare, in vista dell’appuntamento di Milano-Cortina 2026. Grande protagonista sarà la Calabria che rinnova la partnership con Golosaria. Il Friuli Venezia Giulia rafforza la sua presenza grazie al lavoro di Promo FVG, che porterà in fiera un circuito di produttori virtuosi, la Liguria si farà ambasciatrice del suo gusto unico; la Sicilia con una rappresentanza di produttori food e wine accenderà un focus particolare sul Marsala e sulle Madonie. Inedita, la presenza dell’Aic, Associazione italiana coltivatori, impegnati quotidianamente per lo sviluppo sostenibile del Paese.

Golosaria, le eccellenze enogastronomiche

Il mondo della produzione agricola sarà poi rappresentato da Asprocarne che porterà il progetto “Blonde d’Aquitaine: Europea Beef Excellence”, insieme a Davide Oldani che sabato pomeriggio animerà uno show-cooking sul tema. Da segnalare la presenza del Consorzio di Tutela del Grana Padano, quest’anno si presenterà con una mostra dedicata al monachesimo benedettino, poiché grazie ai monaci, nacquero pratiche agroalimentari come la conservazione del latte attraverso la creazione di formaggi a lunga stagionatura, il Grana Padano appunto, prodotto ancora oggi presso l’Abbazia di Chiaravalle alle porte di Milano.

Dal 2 al 4 novembre 2024 si terrà a Fiera Milano Rho l'edizione 2024 di Golosaria

Prosegue la partnership con l’Università Cattolica del Sacro Cuore sui temi dello sviluppo dell’enoturismo attraverso la presenza dell’Accademia Symposium di Rodengo Saiano e la presentazione del master sul marketing del vino. A Golosaria 2024 si parlerà anche del fenomeno dell’oleoturismo grazie alla presenza dell’associazione nazionale Città dell’Olio che illustrerà i fattori di crescita e di interesse, anche sotto il profilo legislativo. Sarà una Golosaria a tema panettone, grazie anche alla presenza del Maestro con la maiuscola Iginio Massari che sul palco della rassegna, domenica 3 novembre alle 14.30 racconterà virtù (e vizi, se esistono) di questo dolce e regalerà a Golosaria la prima uscita col suo nuovo libro dal titolo “Giorni, mesi, anni di una vita intensa” (Baldini+Castoldi).

Golosaria, vino e mixology protagonisti

L’area Wine accoglie ogni anno 100 cantine. Si segnalano le denominazioni della Barbera d'Asti e dei vini del Monferrato, ma anche del Consorzio Ovada. E alla straordinaria triangolazione tra vino, cultura e turismo è dedicato lo spazio Vino del Villaggio, iniziativa ideata dall'enologo Donato Lanati che evidenzia 21 etichette, ma anche 21 cantine e altrettanti territori da vivere all’insegna del turismo enogastronomico. L’Enoteca e il grande banco d’assaggio, che vedrà l’area wine tasting un ricco calendario di degustazioni tematiche.

Golosaria 2024: spazio anche alla mixology

L’ area MIXO è in forte crescita e diventerà uno dei luoghi più dinamici dell’evento, dedicata agli spirits e al mondo in evoluzione della Mixology in collaborazione con la Milan Bartender Community. Qui, grandi marchi italiani e piccole realtà artigianali si incontreranno per offrire un panorama completo delle nuove tendenze. Quest’anno ci sarà un’apertura ulteriore alla dimensione internazionale, con una partnership con il Venezuela. Ospite d’onore sarà il famoso chef Sumito Estévez, che condurrà sabato 2 novembre, alle 20.00, uno showcooking e insieme all’Associazione Club di Papillon, parlerà del progetto di adozione di dieci giovani cuoche venezuelane, volto a salvaguardare l’identità culinaria del suo Paese e l’agricoltura che la sostiene.

Il Mondo de IlGolosario a Golosaria 2024: premiazioni e guide

IlGolosario sarà una presenza centrale a Golosaria 2024. Domenica 3 novembre, i titolari delle migliori botteghe d'Italia saranno premiati, mentre lunedì 4 novembre sarà la volta dei 1.600 ristoranti invitati, suddivisi in cinque categorie: ristoranti, trattorie, trattorie di lusso, pizzerie e aziende agrituristiche. Il Maestro Pasticcere Iginio Massari terrà un incontro domenica pomeriggio, dedicato all'eccellenza dell'arte dolciaria. L'appuntamento sarà anche l'occasione per celebrare le edizioni 2025 di IlGolosario prodotti e negozi, IlGolosario ristoranti e IlGolosario Wine tour.

Golosaria 2024, giorni e orari

Sabato 2 novembre 2024, dalle 12.00 alle 21.00 (ultimo ingresso alle 20.00)

Domenica 3 novembre 2024, dalle 10.00 alle 20.00 (ultimo ingresso alle 19.00)

Lunedì 4 novembre 2024, dalle 10.00 alle 17.00 (ultimo ingresso alle 16.00)

Raggiungere Golosaria 2024 sarà semplice grazie alla linea M1 della metropolitana (fermata Rho Fiera), al passante ferroviario Trenord e all'alta velocità (Italo). La fiera mette a disposizione oltre 10mila posti auto per i visitatori. Con questo imponente programma, Golosaria 2024 si conferma un evento imperdibile per tutti gli appassionati di enogastronomia e innovazione. Per maggiori informazioni, clicca qui!