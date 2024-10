Sunrise Fish Bar: il bistrot dei fratelli Biondi a Caserta

Fabio Biondi, giovane talentuoso patron dell’accorsato Sunrise Ristorante, facilitato dalla saggia non dismissione del locale precedente tenuto in naftalina per un paio di anni e poi rimesso a nuovo, e dalla laboriosità del fratello Paolo, ha generato spin off con Sunrise Fish Bar.

La sala interna del ristorante Sunrise Fish Bar di Caserta

Fish bar va anche bene come label atta ad orientare una domanda già folta nonostante la recente apertura (luglio 2024), però essa è riduttiva rispetto all’offering che Paolo, in sintonia con l’affiatata brigata (e con Fabio che supervisiona il tutto in garbato understatement).

Sunrise Fish Bar: il locale spin-off dei fratelli Biondi

Locale elegante, le luci non sono pervasive ed anzi quei giochi di penombra a tratti connotano i tavoli come isolotti sul mare. Il mare: cucina esclusivamente di mare e non potrebbe essere diversamente. Oramai è la cifra dei fratelli Biondi che hanno dalla loro, oltre alla evidente passione, una radicata competenza che si palesa sia nella bontà delle proposte e sia nell’affidabile relazione con i fornitori che gli consente di lavorare materia sì delicata in assoluta sicurezza.

Cronaca di un memorabile pranzo di fine settembre. Agevole menu da QR code, dall’esame del quale si comprende come siano accorti i fratelli Fabio e Paolo a non generare sovrapposizione di proposte tra i due locali, che tra loro distano non più di 500 metri, pur mettendo a fattor comune, così generando economie di scala, le attività di backstage, approvvigionamenti innanzitutto.

Sunrise Fish Bar: ecco come si mangia

Volendo innanzitutto brindare, ed avendo comunque idea che il fil rouge del pranzo non può che essere seafood, la nostra scelta cade sul Vetere Rosato Igp Paestum 2023 fatto da San Salvatore 1988. Ottenuto da uve aglianico vinificate in rosa ha colore di prodigiosa bellezza, così elegantemente rosa tenue.

La mise en place del Sunrise Fish Bar di Caserta

Irresistibili, e difatti non si oppone resistenza (!) le proposte di appetizers. Giungono in tavola, professionale il servizio di sala, Tartare di Ricciola su delicato letto di Gazpacho di mango. La delicatezza della ricciola si sposa perfettamente con la dolcezza del mango, così creando un pregevole equilibrio di sapori. Fuor di sineddoche, pregevole anche il piatto!

Si prosegue con una ghiotta Degustazione di Mini Bun che, sia detto, da sola varrebbe la sosta: Ostriche alla brace; Orata scottata & Carciofi; Zucchine alla scapece; Gamberi. Il Vetere è diligente, brioso ed accorto nell’abilitarci il corretto abbinamento. Ancora, una vera delizia finger food, Nuggets di Ricciola.

La tartare di ricciola del Sunrise Fish Bar di Caserta 1/4 Nuggets di ricciola del Sunrise Fish Bar di Caserta 2/4 Lobster roll del Sunrise Fish Bar di Caserta 3/4 Lo spiedino di polpo del Sunrise Fish Bar di Caserta 4/4 Previous Next

Questi primi prelibati assaggi ci danno conferma della vision di posizionamento del locale: bistrot vocato a ragguardevole ampliamento degli orari di servizio che tendenzialmente dovrebbero andare ben oltre gli slot restrittivi del pranzo e della cena. E adesso è il momento dei sandwich bun. Si opta, felicissima la scelta, sul dovizioso Lobster Roll, con Astice proveniente dal Canada, Carote, Caviale, Erba cipollina, Lime, Sedano.

Al Sunrise Fish Bar: ogni momento è un’esperienza gourmet

Ed anche adesso, dopo aver degustato piatto di vera eccellenza, sovviene la connotazione vincente di Sunrise Fish Bar: fatta salva la scelta consapevole di permanere a pranzo o a cena per degustare cinque / sei portate (più il dolce !), di grande attrattività la scelta opposta, dettata da mille motivi, di concentrarsi su una sola proposta in slot temporale che può essere, ad esempio, l’aperitivo prima della cena.

Un tavolino esterno del Sunrise Fish Bar di Caserta

L’incontro di lavoro, la coppia giovane, gli studenti al rientro dalle lezioni in aula... tante e tante le circostanze che abilitano una fruizione di tal tipo. Siamo ai fish dishes. Paolo, sornione, nel ricordarci che two is better than one, orienta la nostra scelta su squisito Fish & Chips: Merluzzo in tempura e Patate. Il delizioso filetto di merluzzo, avvolto da una soffice e croccante pastella, è accompagnato da gustose patatine fritte.

Potenza delle esperienze gastronomiche dove conoscenza ed emozione si intrecciano. Domanda che ci poniamo: siamo in Irlanda o siamo a Caserta? 10 e lode a Paolo e alla sua squadra. A concludere, Spiedino di polpo, gamberi & seppie: molto gustoso e ben fatto.

Quanto rende ottimisti circa il futuro della ristorazione, un’esperienza come quella vissuta qui: il superamento dei concetti obsoleti degli orari gabbia del pranzo e della cena, un novero di proposte da vivere in successione oppure, tendenza emergente, in “solitaria”: la singola perla piuttosto che il diadema.

Sunrise Fish Bar

Via Roma 99 - 81100 Caserta

Tel 338 710 3088