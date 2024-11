Hotel Sonnalp: oasi di pace e buongusto ai piedi del Latemar

L'hotel Sonnalp di Nova Ponente (Bz), 4 stelle superior è una perla nascosta tra le Dolomiti - Patrimonio Mondiale Unesco - un rifugio elegante ed accogliente dove il lusso discreto incontra la bellezza della natura incontaminata e piaceri gastronomici irresistibili. Gestito dai giovani titolari Sabine e David, che hanno seguito le orme dei genitori, George e Hanni Weissensteiner, il Sonnalp è un paradiso montano per coloro che cercano una pausa dalla vita frenetica, immersi nella tranquillità e circondati da scenari mozzafiato, tra il Latemar e il Catinaccio. D'altronde, secondo Georg Weissensteiner, il terreno dove sorge l'Hotel Sonnalp è «il luogo più bello di Obereggen, direttamente sulla pista, con vista sul Latemar», perfetto per realizzare un hotel per chi ama i piaceri della vita, il cui fascino deriva soprattutto dalla cucina, dal servizio cortese e dall'ambiente.

Posizione unica sulle piste del Sonnalp

Al Sonnalp l'eccellenza della cucina alpina

Uno degli aspetti più apprezzati dell'hotel Sonnalp è la cucina gourmand di alta qualità. Per i padroni di casa, a partire dalla ricca colazione a buffet, a base di cibi dolci e salati, tra cui torte fatte in casa, salumi, formaggi, yogurt, miele, marmellate e cereali, con cui si può iniziare al meglio la giornata, viziare gli ospiti con qualcosa di più del semplice buon cibo è di fondamentale importanza. Naturalmente, questo vale anche per gli ospiti esterni che non soggiornano nell'hotel: sia a pranzo, nel ristorante panoramico con terrazza solarium, sia la sera nella stube gourmet Sonnalp, dove viene servito il menu gourmet.

Ravioli di barbabietola del Sonnalp 1/4 Gazpacho di pomodoro, anguria e ricciola del Sonnalp 2/4 Cotoletta di maialino da latte, lenticchie al limone, mela menta e salsa alla birradel Sonnalp 3/4 Mela affogata, nocciola e vino rosso del Sonnalp 4/4

Il ristorante, infatti, offre un viaggio culinario tra i sapori autentici del territorio, con piatti che combinano sapientemente tradizione e innovazione. Non a caso, la cucina, guidata con sapienza dallo chef Martin Köhl sin dal giorno dell'apertura (19 dicembre 1997), per cui da ben 25 anni, è stata premiata già diverse volte con 3 cappelli dalla prestigiosa guida gastronomica Gault Millau oltre che dalla Guida dell'Espresso.

Al Sonnapl ogni pasto rappresenta un'esperienza gastronomica indimenticabile, con menu di 6 portate che variano stagionalmente per esaltare ancora di più i prodotti freschi della regione: lo chef, infatti, utilizza solo ingredienti di alta qualità e locali, come formaggi artigianali, carni di allevamenti montani e verdure coltivate nelle valli circostanti e nel suo fornitissimo orto di erbe aromatiche, per un gusto naturale e genuino e una cucina senza fronzoli ma creativa. Un connubio perfetto tra prodotti di alta qualità, artigianato culinario dal tocco passionale e ricette originali della tradizione. In breve: un'esperienza culinaria in grado di esaudire ogni desiderio…a parte quello di ripeterla quanto prima!

Il ristorante del Sonnalp

La carta dei vini, ampia ed accuratamente selezionata, accompagna alla perfezione ogni piatto; gli ospiti possono scegliere tra etichette locali di rinomate cantine altoatesine e vini pregiati provenienti da tutta Italia: circa 400-500 le etichette, tutte selezionate personalmente dal padrone di casa e sommelier David, che predilige personalmente i Sauvignon floreali, i Pinot Noir eleganti e i vini italiani del Piemonte, come il Nebbiolo e la Barbera, dal carattere originale e dal terroir speciale.

Sonnalp, oasi di comfort e benessere

Dalla sua posizione privilegiata, proprio sulla pista sciistica Eben, l'Hotel Sonnalp regala panorami spettacolari a ogni ospite, che si tratti delle cime innevate in inverno o delle valli verdi e fiorite in estate. In questa raffinata location, l'architettura tradizionale si fonde con il design moderno, creando un ambiente caldo, sobrio ed accogliente, dove ogni dettaglio è curato con amore, in primis le camere che, arredate con uno stile alpino contemporaneo, sono realizzate con legni naturali e tessuti pregiati per un'atmosfera davvero rilassante.

La spa del Sonnalp

Ciò che contraddistingue l'hotel Sonnalp è anche la dedizione al benessere degli ospiti. La spa infatti è un vero e proprio tempio del relax: saune, bagno turco, piscina esterna riscaldata e vista sulle montagne, piscina interna riscaldata con idromassaggio e un'ampia gamma di trattamenti rigeneranti ne fanno un'oasi wellness dove gli ospiti possono lasciarsi viziare con massaggi ispirati alla tradizione locale combinati a tecniche moderne, per un'esperienza terapeutica completa, in un angolo di quiete e profondo rilassamento. Qui tutte le tensioni si dissolvono come per magia, e il benessere si diffonde in tutto il corpo. E poi, nell'area relax, si può sognare sia ad occhi chiusi che aperti, grazie alla vista meravigliosa sul Corno Bianco e sul Corno Nero.

La piscina del Sonnalp

Al Sonnalp avventure alpine per ogni stagione

Che si tratti di avventura o di relax, l'Hotel Sonnalp offre attività per soddisfare ogni tipo di richiesta. E se in estate il tema predominante è il contatto con la natura più incontaminata (basti pensare allo splendido tour delle malghe della Val d'Ega suggerito dalla padrona di casa Hanni o al campo da golf di Monte San Pietro, consigliato da David), soggiornare in questi luoghi in inverno è davvero idilliaco, soprattutto per gli amanti degli sport sulla neve: piste da sci di prima classe, percorsi di sci di fondo, nei dintorni, e sentieri per le ciaspolate sono tutti degni di nota e a portata di mano. Non solo, ma l'hotel Sonnalp è il quartier generale perfetto per accedere direttamente alle piste e ritornare in hotel con gli sci ai piedi, e quindi per tutti coloro che vogliono essere i primi sulle piste… oppure gli ultimi!

Al Sonnalp accoglienza su misura

Ciò che rende ancora più speciale l'hotel Sonnalp è l'attenzione personalizzata che riserva ai propri ospiti. La famiglia che gestisce l'hotel è nota per la sua ospitalità calorosa e sincera, capace di creare un'atmosfera intima e familiare. Ogni soggiorno è progettato su misura, con una cura particolare per i desideri e le esigenze degli ospiti. Che si tratti di organizzare una cena romantica, prenotare un'escursione o semplicemente consigliare un itinerario panoramico, il personale è sempre pronto ad andare oltre per rendere l'esperienza indimenticabile e senza eguali.

Una della camere del Sonnalp 1/3 Particolare della camera del Sonnalp 2/3 Il Sonnalp direttamente sulle piste 3/3

L'hotel Sonnalp dunque non è solo un luogo dove soggiornare, ma un'esperienza di vita nel cuore delle Dolomiti, un incontro tra il lusso e la semplicità della montagna. Un rifugio che resta nel cuore di chi lo visita, grazie alla bellezza senza tempo e alla sua capacità di far sentire ogni ospite parte di un mondo magico e pittoresco.

Obereggen paradiso per sciatori

Obereggen è indubbiamente un paradiso invernale, soprattutto per chi trascorre una vacanza proprio sulle piste, nel cuore dell'area sciistica Latemar-Obereggen. Con 50 chilometri di piste con diversi gradi di difficoltà, 18 impianti di risalita all'avanguardia, 2 snowpark con halfpipe, 2 piste di slittino e 3 parchi gioco sulla neve, il tutto servito da 13 ristori alpini con piatti per ogni gusto, il comprensorio sciistico della Val d'Ega (BZ) è una delle mete più ambite dagli appassionati di sci e snowboard: lo skipass Val di Fiemme - Obereggen permette di sciare su un totale di ben 110 chilometri di piste!

E se gli amanti dello snowboard e del freestyle trovano nello Snowpark Obereggen una delle aree più attrezzate delle Dolomiti, con strutture di livello internazionale, anche chi preferisce lo sci notturno non rimane deluso: alcune piste sono illuminate, offrendo la possibilità di sciare sotto un cielo stellato, un'esperienza magica che rende Obereggen unica nel suo genere (nello specifico, è possibile sciare sulle piste illuminate ogni martedì e venerdì a partire dalle 19). Non solo, ma Obereggen nella stagione invernale 2024/2025 presenterà il suo nuovo impianto fotovoltaico, per coprire sempre di più il proprio fabbisogno energetico con una produzione di energia ecologica nei prossimi anni. Inoltre, l'intero parco veicoli sarà convertito dal diesel convenzionale all'alternativa ecologica HVO (Hydrotreated Vegetable Oil). Chapeau!

Hotel Sonnalp

Obereggen 28 - 39050 Nova Ponente (Bz)

Tel 0471615842