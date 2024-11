Savoia Excelsior Palace, tutta l'eleganza di Trieste in un albergo

Trieste è uno scrigno prezioso. La percezione, per chi ha la fortuna di camminarci, è quella di trovare a ogni angolo una storia pronta per essere raccontata. I suoi palazzi e i suoi caffè sono testimoni di quel che stato e custodi dell'animo più profondo della città. Quel mix unico tra rigore mitteleuropeo e animo mediterraneo, tra il mare di fronte agli occhi e le montagne alle spalle. Se si dovesse, però, scegliere un solo aggettivo per descrivere Trieste, quello più giusto sarebbe elegante.

Il cortile interno del Savoia Excelsior Palace di Trieste

Savoia Excelsior Palace: un hotel elegante a Trieste

Un'eleganza che si tocca con mano camminando per le strade, ancor di più quando scende la luce del sole e si accendono i lampioni. Un'eleganza che è possibile trovare anche in uno degli alberghi simbolo dell'accoglienza triestina. Il Savoia Excelsior Palace è, infatti, il perfetto esempio di come Trieste sappia essere antica e moderna insieme, conservando immutata il proprio fascino. Stiamo parlando di un albergo inaugurato nel 1911 per ospitre la corte asburgica, che assisteva al lancio della nuova nave ammiraglia della Marina austroungarica. Lo protegettò l'architetto austriaco Ladislaus Fiedler, che scelse di utilizzare materiali molto moderni per l'epoca, come il cemento armato. Il Palazzo divenne noto come "Ocean Liner Hotel" per la sua posizione privilegiata di fronte all'Ocean Terminal e, in occasione del primo arrivo a Trieste del Re Vittorio Emanuele III il 3 novembre 1918, il prefisso Savoy fu aggiunto al nome dell'hotel, che divenne definitivamente Savoia Excelsior Palace.

La facciata del Savoia Excelsior Palace di Trieste

Alla sua apertura venne definito "il più importante e lussuoso hotel dell'Austria Ungheria" e oggi, più di cento anni dopo, conserva ancora tutta la sua bellezza. Maestoso ed elegante allo stesso tempo, ha conservato il suo animo da Grand Hotel. Corridoi ampi, stanze luminose, arredi preziosi e un'attenzione particolare, ma mai invadente, da parte del personale. La sensazione, pur con tutti i comfort del caso, è che il tempo si sia fermato.

Il restauro conservativo degli anni Duemila

Il Savoia Excelsior Palace, però, ha dovuto fare i conti con il passare del tempo e nei primi anni Duemila è stato oggetto di un importante restauro guidato dalla Sovrintendenza e con il sostegno delle istituzioni locali. Il progetto è stato finalizzato al recupero dell’edificio monumentale nel rispetto dello stile originale dei palazzi mitteleuropei. La ristrutturazione ha interessato diversi elementi decorativi delle facciate: il mosaico nella parte sommitale è stato pulito e consolidato e sono stati aggiunti nuovi elementi per le parti mancanti, realizzati presso le fornaci Orsoni di Venezia. La vetrata artistica in stile Belle Époque che illumina lo scalone d’onore è stata completamente smontata, pulita, risigillata in tutte le sue parti di giuntura con nuove piombature, ricomposta e messa in sicurezza. Le vetrate sulla grande scalinata sono state smantellate e portate di nuovo a grandezza originale.

La hall del del Savoia Excelsior Palace di Trieste

Gli elementi decorativi dello scalone e dei due ascensori nella hall sono stati oggetto di una equilibratura delle parti cromaticamente alterate, rendendo di nuovo visibili le varie leghe utilizzate. Anche gli affreschi dei soffitti delle sale al piano terra e della lobby sono stati accuratamente ricostruiti nelle parti mancanti. Sono oltre 60 i pezzi di arredi che sono stati restaurati sulla base dei disegni originali realizzati appositamente per il Savoia Excelsior Palace negli anni 1910-12. Poltroncine, consolle in stile liberty, specchi e cassettoni in legno di palissandro intarsiato con finiture a foglia oro e decori in bronzo sono stati recuperati in tutta la loro originaria eleganza da esperti restauratori fiorentini.

Le stanze e le suite del Savoia Excelsior Palace

Le camere e le suite a disposizione degli ospiti sono 144 e sono state anch'esse coinvolte in importanti interventi di rinnovo. Lo stile è quello classico, con tappezzerie e marmo a farla da padroni. Il silenzio è assicurato, così come un ottimo sonno, garantito dalla comodità dei letti. Alcune stanze, considerata la posizione dell'albergo, garantiscono una bellissima vista sul mare, da godere, nelle giornate che lo permettono, su terrazze e balconi. Oltre alle Presidential Suite, alle Suite e alle Junior Suite, è a disposizione anche una Family Room, pensata appositamente per chi viaggia con i bambini.

Una Junior Suite del Savoia Excelsior Palace di Trieste 1/4 La lobby del Savoia Excelsior Palace di Trieste 2/4 La vista da una delle camere del Savoia Excelsior Palace di Trieste 3/4 I balconi del Savoia Excelsior Palace di Trieste 4/4 Previous Next

Bar, ristorante e colazione al Savoia Excelsior Palace

L'eleganza del Savoia Excelsior Palace non viene meno nemmeno quando si parla di bar e ristoranti. Nel primo caso, gli ospiti dell'albergo, ma non solo, possono contare sul Le Rive Lounge Bar. Il suo punto di forza? La bellezza degli spazi. Ampi, caldi e accoglienti, risultano ideali per un incontro di lavoro o per un momento di pausa dalle fatiche giornaliere. Il vero fiore all'occhiello della struttura è, però, la sua sala ristorante, utilizzata anche per le colazioni. Uno spazio caratterizzato da ampie vetrate che affacciano direttamente sul lungomare di Trieste e che, nelle giornate di sole, sanno regalare viste di grande valore.

La sala ristorante del Savoia Excelsior Palace di Trieste

Proprio la luce è la presenza più importante, in grado di riempire la sala. Il ristorante offre una cucina creativa con gemme della tradizione locale che strizzano l'occhio alla clientela internazionale dell'albergo, in cerca di gusti triestini. L'alta qualità della materia prima ed una particolare attenzione nella selezione dei fornitori sono sempre alla base della realizzazione dei piatti, che hanno, peraltro, prezzi accessibili, considerato il valore del contesto.

L'isola di dolci e cereali alla colazione del Savoia Excelsior Palace (foto Agnese Fochesato) 1/3 Dettagli della colazione al Savoia Excelsior Palace (foto Agnese Fochesato) 2/3 Colazione al Savoia Excelsior Palace (foto Agnese Fochesato) 3/3 Previous Next

Ottima, in conclusione, anche la colazione. Suddivisa in isole, ha come punto forte la varietà della proposta dolce, che agli sfogliati aggiunge anche un'ampia scelta di torte. Interessante anche la varietà di succhi e di livello la qualità dei salumi. C'è, poi, la possibilità di integrare ordinando dal menu. Un consiglio? Alzare ulteriormente il livello e la varietà dei prodotti da forno salati.

Savoia Excelsior Palace

Riva del Mandracchio 4 - 34124 Trieste

Tel 04077941