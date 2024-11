Mangiare come un tenore? Non perderti il Don Carlos di Milano

Milano, capitale dello stile, dell'arte e della gastronomia, ha un luogo dove tutto ciò si fonde: il ristorante Don Carlos, storico punto di riferimento meneghino, è pronto a sorprendere con il suo nuovo “stile della tradizione.” Situato in Via Manzoni 29, il Don Carlos non è solo un ristorante; è un viaggio nel tempo, un salotto esclusivo dell'aristocrazia ottocentesca che oggi accoglie gli amanti del bello e del buono in una location dove classico e moderno si fondono insieme.

La sala del Don Carlos (Foto: Dario Garofalo)

Don Carlos, viaggio nell'atmosfera ottocentesca

Entrare al Don Carlos è come varcare la soglia di una Milano d'altri tempi, elegante e misteriosa, ma allo stesso tempo vibrante e attuale. Toni di verde bosco e rosso intenso, candelabri d'argento e bozzetti d'opera alle pareti rendono omaggio al legame speciale che unisce il ristorante con il Teatro alla Scala, a pochi passi da qui.

Particolare del Don Carlos (Foto: Dario Garofalo)

Ogni dettaglio è studiato per trasportare l'ospite in un altro mondo, uno in cui il classicismo si mescola al romanticismo, e il fascino di un'epoca passata diventa parte dell'esperienza. Non è un caso che l'ambiente ricordi il salotto di un nobile ottocentesco, dove porcellane e argenti riflettono la luce in un gioco di ombre e splendori che crea una scenografia teatrale.

La cucina di Francesco Potenza al Don Carlos

A dirigere questa “orchestra culinaria” è lo chef Francesco Potenza, allievo di Gennaro Esposito, che ha saputo reinterpretare la tradizione milanese con un tocco di creatività e raffinatezza. La carta del Don Carlos è un'opera in più atti, che abbandona la classica divisione antipasti-primi-secondi per trasformarsi in una narrazione culinaria unica.

Casoncelli in due atti del Don Carlos (Foto: Dario Garofalo) 1/6 Quaglia traviata del Don Carlos (Foto: Dario Garofalo) 2/6 Il bucatino del Monsù del Don Carlos (Foto: Dario Garofalo) 3/6 Bouquet per la Callas del Don Carlos (Foto: Dario Garofalo) 4/6 Tartare anni 1863 del Don Carlos (Foto: Dario Garofalo) 5/6 Il principe d'autunno del Don Carlos (Foto: Dario Garofalo) 6/6 Previous Next

Il menu offre piatti che sono omaggi alla tradizione: dalla quaglia alle tartare di carne, fino alla sogliola alla mugnaia che sembra arrivare direttamente dal passato, reinterpretata però con sapienza moderna. Potenza riesce a rendere ogni pietanza un'esperienza, grazie a una cucina che racconta storie antiche, ma le aggiorna con dettagli che strizzano l'occhio al presente.

Al Don Carlos lo Spaghetto Meatball

Uno dei piatti più iconici del Don Carlos è senza dubbio lo Spaghetto Meatball, un tributo al grande tenore Enrico Caruso, che fu ospite frequente del Grand Hotel et de Milan. In suo onore, viene servito con una particolare forchetta dai lembi larghi, creata appositamente per permettere al maestro di raccogliere più spaghetti in una sola forchettata. La mantecatura al tavolo è la ciliegina sulla torta: un vero spettacolo gastronomico che riporta alla mente i fasti e i rituali delle cene d'epoca.

Spaghetto Meatball finito al tavolo del Don Carlos (Foto: Dario Garofalo)

Il menu dedica a Verdi

La tradizione operistica italiana è omaggiata anche con il menu Dedica al Maestro, dedicato a Giuseppe Verdi, la cui vita e musica risuonano nelle sale del Don Carlos come un'eco lontana ma presente. Questo menu si conclude con un rito speciale, degno dei migliori palati: il servizio dell'assenzio. Il rito dell'assenzio è un momento sospeso tra mito e realtà, dove la lenta diluizione con acqua ghiacciata crea un effetto louch che tra fumi e profumi trasporta chiunque oltre il tempo e lo spazio. Un finale che è più di un semplice fine pasto: è un viaggio sensoriale e simbolico nel cuore della storia.

Una dolce conclusione il Carrello Domori

Dopo un pasto così ricco di emozioni, non può mancare un tocco di dolcezza. Al Don Carlos, il dessert non è solo una portata, ma un'esperienza: il carrello del cioccolato Domori offre una selezione delle migliori prelibatezze al cioccolato, dai sentori di cacao e cannella fino agli aromi di gianduia e agrumi. Ogni ospite può lasciarsi conquistare da un assaggio diverso, scoprendo l'infinita varietà dei sapori del cacao in un viaggio che celebra l'arte della pasticceria.

La cantina del Don Carlos

Un'altra chicca del Don Carlos è la cantina. Oltre 400 etichette italiane e internazionali, selezionate dal maître e sommelier Davide De Benedetto, sono custodite in un ambiente suggestivo che unisce storia e passione enologica. Ma questa non è una cantina qualunque: tra le sue mura si possono ammirare i resti di un antico muro romano, risalente al 250 d.C., costruito sotto l'Imperatore Massimiano per difendere Milano. È un contesto unico, che rende ogni degustazione un momento di immersione non solo nel gusto, ma nella storia stessa della città.

Il fascino del servizio in sala al Don Carlos

Al Don Carlos, il servizio non è mai scontato. Molti piatti vengono ultimati direttamente al tavolo, creando uno spettacolo coinvolgente per gli ospiti. Tra le preparazioni “in due atti”, il Casoncello è un vero e proprio show. E che dire del Pithivier? Un piatto che rende ogni cena un'esperienza divertente e sorprendente, dove lo stile classico si mescola al gusto per la teatralità.

Spaghetto Meatball del Don Carlos (Foto: Dario Garofalo)

L'idea è quella di riportare in auge il concetto di sala come palco, in cui i camerieri non sono semplici servi, ma veri e propri attori che accompagnano il cliente in una narrazione gastronomica avvincente.

Degustazioni private al Don Cralos

Per chi vuole qualcosa di ancora più esclusivo, la cantina del Don Carlos offre la possibilità di organizzare degustazioni private. In un'atmosfera intima e suggestiva, tra i resti di antiche mura e vini preziosi, si può vivere un'esperienza unica, immergendosi completamente nei sapori e nelle storie che questo luogo custodisce. È l'ideale per gli amanti del vino che cercano un'esperienza fuori dal comune, in un contesto che fonde sapientemente storia e raffinatezza. Il Don Carlos non è solo un ristorante; è una porta sul passato che, con eleganza e un pizzico di modernità, trasforma ogni serata in un'esperienza sensoriale. La tradizione milanese rivive in piatti d'autore, ambienti raffinati e servizi che richiamano i fasti di un tempo, il tutto accompagnato da un servizio impeccabile che rende ogni cena un evento da ricordare. In un mondo frenetico e digitalizzato, il Don Carlos invita a rallentare, a godersi ogni sapore e a lasciarsi trasportare da un'atmosfera che parla di bellezza, tradizione e un pizzico di magia.

Ristorante Don Carlos Grand Hotel et de Milan

Via Alessandro Manzoni 29 - 20121 Milano

Tel 02 72314640