Trieste Pizza: la tradizione abruzzese arriva nel cuore di Bologna

Trieste Pizza arriva a Bologna, nel cuore della zona universitaria, in via Zamboni 24, e apre le sue porte proponendo la tradizionale pizzetta abruzzese al padellino. Un viaggio nel tempo, che riporta agli anni Cinquanta, quando nello storico stabilimento balneare “Trieste” di Pescara si apprezzava la semplicità di questa pizza, simbolo di una pausa gustosa e veloce.

La storia di Trieste Pizza

Il nome “Trieste” deriva proprio dallo stabilimento balneare, il quale a sua volta trae ispirazione dall’omonima nave della Regia Marina Militare Italiana, cui l’architetto si ispirò per l’ideazione della struttura. La pizzetta tonda di Trieste ha accompagnato generazioni di pescaresi sin dal 1958, quando fu creata nello storico lido sul lungomare Matteotti.

L’idea nasce dall’intuizione e dall’intraprendenza di Gabriele Ciferni, che propose questa particolare versione della pizza come spuntino economico e pratico per chi transitava dal centro. Da allora la pizzetta è divenuta un simbolo della cultura gastronomica di Pescara, amata da giovani, famiglie e da chiunque apprezzi il buon cibo semplice e genuino.

È una storia di famiglia, una tradizione che, di generazione in generazione, ha trasmesso passione e dedizione per il proprio lavoro. A partire dagli anni Duemila, la pizzetta tonda al padellino di Trieste, già da tempo un’icona della città adriatica, ha iniziato il suo viaggio nel resto d’Italia e all’estero. Grazie all’intuizione di Riccardo Ciferni, che oggi guida l’avventura imprenditoriale insieme alla moglie Laila Di Carlo, sono stati aperti tredici locali in Italia e quattro all’estero - tra cui New York, Dubai e Ho Chi Minh - sotto il marchio Tonda Pizza, trasformando l’attività anche in un franchising.

La tradizionale pizzetta abruzzese al padellino di Trieste Pizza

Come è Trieste Pizza a Bologna

Il locale di Bologna offre una doppia anima: da asporto o per consumo in loco, con una produzione basata su ingredienti freschi e selezionati. La “Pizzetta di Trieste” è una pizza artigianale con un diametro di 16 centimetri, cotta sul tradizionale padellino in ferro blu in forno elettrico a 380 gradi.

Riccardo Ciferni e la mogie Laila Di Carlo di Trieste Pizza

Nella nuova pizzeria di Bologna, guidata direttamente da Ciferni e sua moglie, supportati da Matteo Quattrocchi e Gianni Caruana e da una decina di giovani neoassunti, tra cui studenti residenti nel capoluogo emiliano, tutti formati nei punti vendita storici, sono disponibili oltre trenta farciture, con ingredienti cotti o aggiunti a fine cottura. È possibile sceglierla dal banco oppure ordinarla al momento e, in soli quattro minuti, gustare un prodotto sempre fresco e di qualità.

Il menu di Trieste Pizza

Nel menu, che include una vasta selezione di pizze rosse, bianche e una sezione dedicata alla friggitoria, fanno ingresso anche materie prime di eccellenza, alcune delle quali Presìdi Slow Food, come la mortadella Bidinelli, il pecorino di Farindola, il peperone dolce di Altino, il prosciutto di Parma e l’olio extravergine bio abruzzese, oltre ai pomodori di Triveri.

In questa sede, inoltre, è stata introdotta la versione gluten free della pizzetta; l’impasto è inoltre vegano, privo di strutto, e ogni pizza viene farcita con ingredienti freschi e lavorati al momento, dietro il banco a vista.

Pizza con mortadella di Trieste Pizza 1/3 Pizza zucca e guanciale di Trieste Pizza 2/3 Pizza culatello e zucchine di Trieste Pizza 3/3 Previous Next

Oltre alla pizza, si possono gustare anche zuppe, insalate e primi piatti per la pausa pranzo, oltre ai dolci rigorosamente fatti in casa, serviti nelle tre ampie sale del piano superiore, oppure nei 14 tavoli all’aperto sotto i portici.

Cosa si beve da Trieste Pizza

Anche le birre sono rigorosamente artigianali, come la Almond, riguardo i vini è stata creata una linea ad hoc da Gianni Sinesi, head sommelier del ristorante tristellato Casadonna Reale di Niko Romito, con la collaborazione della cantina Valle Reale di Popoli.

Triste Pizza, la tradizione abruzzese a Bologna

Con la sua apertura nel cuore pulsante di Bologna, “Trieste Pizza” porta una ventata di tradizione abruzzese e l’autenticità di un’esperienza culinaria che ha saputo mantenere viva la semplicità e la qualità di un prodotto storico. La nuova sede non è solo un punto di ristoro, ma vuole essere un incontro tra passato e presente, pensato per offrire a studenti, lavoratori e amanti del buon cibo un luogo accogliente dove ritrovare sapori semplici e autentici.

Trieste Pizza a Bologna è aperta tutti i giorni dalle 10:30 alle 23, e il venerdì e sabato fino alle 2. I prezzi sono interessanti, variando dai 2,50 € ai 4,80 €.

Trieste Pizza

Via Zamboni 24 - 40126 Bologna

Tel 051.0953555