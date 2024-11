Come diventare un vero ladino in Alta Badia: le esperienze da non perdere

C'è un posto dove le montagne non sono solo una meraviglia per gli occhi, ma raccontano storie antiche. Un angolo di mondo dove il profumo della tradizione si mescola all'aria fresca delle Dolomiti e dove ogni angolo è ricco di arte, passione e gusto autentico. Benvenuti in Alta Badia, un luogo che non è solo una meta, ma una vera e propria esperienza da vivere. Con il progetto Nos Ladins-Noi Ladini, potete immergervi nel cuore pulsante della cultura ladina, scoprendo la bellezza delle sue tradizioni e delle sue persone. Qui, non basta guardare: bisogna vivere ogni momento. E quale modo migliore per farlo se non con chi queste terre le conosce come nessun altro? Se pensate che Alta Badia sia solo sci e piste, preparatevi a cambiare idea: è anche un viaggio nei sapori, nei mestieri e nelle storie che rendono questa terra unica.

In Alta Badia a caccia di tardizioni autentiche. (Foto: Alex Moling)

In Alta Badia per vivere come un vero ladino

In Alta Badia, la tradizione è una cosa seria. Ma tranquilli, non serve un corso in “storia delle tradizioni ladine” per far parte del tutto. Infatti, se volete scoprire come vivono davvero le persone di qui, la cosa migliore da fare è passare del tempo con loro. Cosa c’è di più affascinante che imparare dai veri protagonisti di queste valli? In un’area dove le tradizioni sono radicate nella vita quotidiana, Nos Ladins - Noi Ladini vi offre l'opportunità di vivere il lifestyle ladino come un vero "local".

Ogni incontro è una storia a sé, un modo diverso di raccontare la magia di Alta Badia. Che si tratti di panettieri, artigiani, maestri di sci di fondo o uncinetto, ogni attività diventa un viaggio autentico e coinvolgente nella cultura di questa terra. Un mix perfetto di divertimento e autenticità, che renderà la vostra visita unica. Scopriamo insieme alcune delle esperienze imperdibili!

Come trasformarsi in un panettiere ladino

Immaginate di mettervi letteralmente le mani in pasta. E non parliamo di una ricetta qualsiasi, ma dei biscotti locali e dei canederli che potrebbero far impazzire anche il più incallito gourmet. Michele, il nostro panettiere d'eccezione, ha imparato quest'arte fin da piccolo, tra il profumo di farina e l'odore di lievito che impregna la sua bottega. Non è solo un mestiere, è una passione che ha accompagnato la sua crescita.

Imparare i segreti della cucina ladina (Foto: Alex Moling)

Dopo un po' di pratica e tanti risate, i partecipanti potranno apprendere i segreti della preparazione dello strudel (che pare sia il miglior antidoto contro il freddo dell'inverno). Non solo un’attività da fare, ma anche un'occasione per raccogliere idee da riproporre nelle vostre cucine una volta tornati a casa. Non sarà più Natale senza il canederlo ladino preparato con le proprie mani! E poi, diciamocelo, chi non ama un po' di pasta e biscottini?

Date da segnare in agenda:

15 gennaio : biscotti

: biscotti 12 febbraio : canederli

: canederli 12 marzo: strudel

Come diventare un artigiano ladino per un giorno

Dite la verità, pensate che l'Alta Badia sia solo per sciatori esperti e piste innevate. E invece no, perché qui c’è anche una fiorente realtà artigianale, che vi sorprenderà. Daniel, con la sua bottega creativa, vi porterà a scoprire il lavoro del metallo e dell'artigianato ladino.

Alla scoperta dell‘artigianato ladino

La sua specialità? Creare le medaglie della Maratona dles Dolomites con fieno e fiori locali. Se pensate che questo non abbia nulla a che fare con l'artigianato, vi sbagliate di grosso. La sua passione è un mix di tradizione e creatività che è tutta da scoprire.

Non dimenticate di partecipare a uno dei suoi incontri:

19 dicembre

8 gennaio

20 febbraio

Come imparare l'arte dell'uncinetto dai ladini

Gemma ha imparato a fare l'uncinetto con una passione che sembra trasmettere direttamente nelle sue mani. Anche se originaria della Spagna, ora Gemma vive in Alta Badia, dove ha fatto della tradizione ladina la sua seconda pelle.

In Alta Badia alla scoperta dell'uncinetto

E ora è pronta a insegnarvi come far danzare l'uncinetto tra le vostre mani, creando pezzi che vi faranno fare un figurone. Con il suo aiuto, scoprirete che l'uncinetto non è solo una passione, ma un vero e proprio modo di vivere.

Date da non perdere:

12 dicembre

22 gennaio

6 febbraio

19 marzo

Alla scoperta dell'Alta Badia con un maestro di sci di fondo

Se vi state chiedendo come sia possibile combinare natura, relax e sport, beh, vi presentiamo Egon, il maestro di sci di fondo che vi accompagnerà in un’esperienza unica.

Egon, il maestro di sci di fondo

Non si tratta solo di sciare, ma di vivere un’esperienza di mente e corpo, dove il biathlon e il fondo sono solo il punto di partenza. Con Egon, ogni passo sulle piste innevate diventa una conquista personale. E anche se siete dei principianti, il divertimento è assicurato!

Gli appuntamenti con Egon sono previsti per:

23 dicembre

6 gennaio

17 febbraio

3 marzo

Il telemark senza segreti in Alta Badia

Se vi piace lo sci, ma volete farlo con un tocco di eleganza, allora il telemark è ciò che fa per voi. In Alta Badia, non si è mai solo sciatori, ma si è anche veri e propri artistico-sciatori!

Arthur, maestro del telemark dal 1995

Con Arthur, maestro del telemark dal 1995, imparerete a scivolare sulle piste come se foste parte di un balletto sulle nevi. E se pensate che il telemark sia solo per esperti, vi sbagliate! Arthur sa come farvi diventare dei veri maestri in un batter d’occhio.

Le sue lezioni sono in programma per: