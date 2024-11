Jigger, il cocktail bar apre a Frascati: atmosfera jungle e sapori innovativi

Dopo aver fatto innamorare Roma, il cocktail bar Jigger arriva a Frascati, portando la sua carica di stile, sapore e un pizzico di follia tropicale. Immaginate di sorseggiare un drink straordinario circondati da piante, arredi jungle. A via Mamiani 10, a due passi dal centro storico, Roman Popovici e Claudia Orsini hanno dato vita a una seconda sede che promette di essere un game-changer per la scena dei Castelli Romani.

Il bancone di Jigger

Jigger, "benvenuti nella giungla" di Frascati

Jigger Frascati non è un semplice cocktail bar. È un'esperienza, un'immersione in un mondo fatto di verde brillante, soffitti altissimi da cui pendono piante, e un grande bancone centrale. Tutto, dai cuscini con stampe tropicali ai dettagli in ottone della bottigliera, è pensato per farvi sentire come in vacanza, anche se siete a pochi chilometri da casa. Il tocco jungle, che richiama la sede romana, è qui ancora più presente, trasformando il locale in un piccolo eden esotico, con spazio per 40 coperti interni e un'area esterna perfetta per le sere d'estate.

Mangiare da Jigger tra fusion e golosità

Il menu di Jigger è un perfetto mix di creatività e gusto. Qui troverete i celebri bao, quei soffici panini al vapore ripieni. Si può scegliate il pulled pork marchigiano, la versione vegana con “carni” Redefine Meat, o il bao dolce farcito di semifreddo alla cheesecake e topping alla Nutella. E poi ci sono i gyoza, i tacos e persino lo Sferamisù, un dessert iconico che nasconde un tiramisù dentro una sfera di cioccolato bianco.

Honey Moon di Jigger Bao dolce al pistacchio di Jigger Bao con pulled pork di Jigger Tacos con pollo e peperoni di Jigger

Durante l'aperitivo, dalle 18 alle 21, i drink sono accompagnati da una selezione di sfiziosità che sembrano uscite da un party esotico: popcorn, nachos, mini involtini primavera con salsa sweet chili, zeppoline alle alghe, e molto altro. Il tutto a soli 10 euro con incluso un drink a scelta. Per chi si sente particolarmente indulgente, c'è sempre l'opzione di fare un upgrade ai fantastici signature cocktail.

I cocktail di Jigger

Parliamo ora del cuore pulsante di Jigger: i cocktail. Dietro al bancone c'è un universo fatto di sapori, aromi e tecniche innovative. La drinklist propone oltre 20 signature cocktail, più una selezione di classici che non delude mai.

The butterfly effect di Jigger La Cinciallegra di Jigger di Jigger Innamorato di Jigger

Tra le creazioni da provare troviamo il Lobo Verde, un mix aromatico e affumicato a base di Mezcal Joven Montelobos. Se siete tipi da Bloody Mary, allora non potete perdervi il Cubo de Sangre, che sostituisce la classica vodka con Tequila Blanco Espolon e Mezcal Joven Montelobos, per un risultato piccante e intrigante. Per chi ama i toni dolci e floreali, il Pink Poppy, a base di vodka e liquore al papavero rosa, è una coccola liquida da non lasciarsi sfuggire. Ogni drink è frutto dell'esperienza e della passione di Roman, che ha saputo combinare la sua formazione da sommelier con anni di lavoro nelle cucine stellate e un amore incondizionato per la mixology.

Jigger una storia di passione e tequila

Dietro Jigger ci sono due persone che non si sono mai tirate indietro davanti alle sfide. Roman Popovici, moldavo di nascita ma con il cuore diviso tra Roma e il Messico, ha costruito la sua carriera lavorando in ristoranti stellati e hotel di lusso. La sua passione per la tequila e il mezcal è nata durante un viaggio in Messico, un'esperienza che lo ha trasformato e che continua a influenzare la sua filosofia di mixology.

Roman Popovici e Claudia Orsini di Jigger

Accanto a lui c'è Claudia Orsini, laureata in fisica, che ha deciso di lasciare la scienza per dedicarsi alla ristorazione. Con un passato nel fine dining australiano e una mente analitica che bilancia la creatività di Roman, Claudia è l'anima razionale dietro Jigger. Insieme, hanno aperto la prima sede di Jigger a Roma nel gennaio 2020, in piena pandemia. Nonostante le difficoltà, sono riusciti a trasformare il locale in un punto di riferimento per gli amanti del buon bere. Ora, con l'apertura di Frascati, sono pronti a replicare il successo… e a far innamorare anche i Castelli Romani.

Jigger, futuro tra agave e sperimentazione

Il legame di Jigger con i distillati d'agave è forte e sincero. Nella sede di Roma, una parete intera è dedicata a tequila e mezcal, e presto la stessa magia arriverà anche a Frascati. Grazie alla collaborazione con il Gruppo Campari, Jigger propone prodotti esclusivi come il Mezcal Montelobos, perfetti per chi ama i sapori intensi e affumicati.

La sala di Jigger

Roman e Claudia non hanno intenzione di fermarsi. Jigger è più di un cocktail bar: è un progetto che guarda al futuro, con l'obiettivo di portare nei Castelli Romani una proposta di qualità, capace di stupire e conquistare.

Jigger

Via Mamiani 10 - 00044 Frascati

Tel 349 7015698