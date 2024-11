In montagna con stile: alberghi e aparthotel di design in Val d'Ega

Un angolo incontaminato di paradiso sulle Dolomiti, la Val d’Ega si presenta come una gemma nascosta tra le maestose cime del Latemar e del Catinaccio. A soli 20 chilometri da Bolzano, questa valle mantiene il fascino di un turismo autentico e rispettoso della natura, lontano dall’affollamento di altre mete alpine. Con un’estensione di circa 200 km quadrati, di cui il 70% ricoperto da fitti boschi, la Val d’Ega offre un equilibrio unico tra natura, ospitalità e autenticità, unendo la bellezza delle Dolomiti con esperienze turistiche che rispettano l’ambiente e le tradizioni locali. In questo angolo tranquillo di Alto Adige, ci sono tre nuove strutture di design, perfette per chi cerca una vacanza immersa nella natura, tra comfort, pace e panorami mozzafiato. Sono il Diamantidi Lodge, l'Aparthotel My Daum e il Charmehotel Friedrich, che promettono soggiorni di puro relax.

Val d'Ega e l'inverno magico sulle Dolomiti

La Val d’Ega: natura e relax al riparo dal turismo di massa

Lontana dall'overtourism, la Val d’Ega è una valle che ha fatto del turismo sostenibile il suo punto di forza, rispettando l'ambiente e la gente del posto. Con un rapporto di soli 24 letti per km quadrato, ogni struttura garantisce agli ospiti spazio e tranquillità, valorizzando il contatto con la natura. Questa regione vanta un'ospitalità genuina e calda, quasi sempre a conduzione familiare, che offre ai visitatori un assaggio delle tradizioni e della cultura altoatesina. Immersi in un territorio che fa parte del famoso circuito Dolomiti Superski, qui gli amanti della neve trovano piste per discesa, fondo, snowpark e numerosi percorsi per escursioni invernali. La Val d’Ega è molto più di una semplice meta turistica: è un’esperienza che abbraccia panorami infiniti, boschi sconfinati e un’accoglienza autentica.

Diamantidi Lodge: rifugio di design e comfort sulla neve

Tra i boschi del Latemar, in una posizione incantevole e appartata, sorge il Diamantidi Lodge di Stay Cooper a Nova Ponente (Bz), una struttura che rappresenta il perfetto equilibrio tra modernità e natura. Costruita interamente in legno, questa casa di design di 80 metri quadrati può ospitare fino a 5 persone e offre una vista diretta sulle piste da sci di Obereggen. In inverno, la lodge è disponibile solo per soggiorni settimanali, permettendo agli ospiti di godere di un’esperienza intima e rilassante.

Uno stile minimal e caldo

Con il suo arredamento essenziale e un’architettura che dialoga con la natura, il Diamantidi Lodge è l’ideale per chi cerca privacy e comfort. Gli spazi interni, inondati di luce, comprendono un ampio soggiorno, due camere da letto con bagni privati, una cucina completamente attrezzata e una sauna privata. La sera, il lodge si trasforma in un’oasi di pace, perfetta per godere del silenzio della montagna e delle stelle che illuminano il cielo. È un rifugio perfetto per una vacanza lontana dalla routine.

Diamantidi Lodge - Stay Cooper | Località Obereggen 37 - 39050 Nova Ponente (Bz) | Tel 327 113 5751

Aparthotel My Daum: la libertà di una vacanza a 360°

A Nova Ponente, l’Aparthotel My Daum è la meta ideale per chi desidera vivere una vacanza in piena libertà, senza vincoli di orario o formalità. Qui gli ospiti possono scegliere tra appartamenti di 51-68 metri quadrati, dotati di ogni comfort, e godersi il panorama mozzafiato delle Dolomiti che si estende a perdita d’occhio.

Un benessere avvolgente e rigenerante

L’Aparthotel My Daum è più di una semplice struttura ricettiva: è un’esperienza che abbraccia corpo e mente. La piscina a sfioro di 15 metri, la sauna panoramica a 85°C e un’area relax con vetrate dal pavimento al soffitto sono progettate per immergersi totalmente nella bellezza della montagna. Ogni giornata inizia con una colazione a buffet, servita fino alle 11, e per chi desidera restare in camera c’è anche la cooking box con ingredienti per preparare deliziosi piatti tipici. L’Honesty Bar, aperto 24 ore su 24, offre snack dolci e salati, ideale per chi ama concedersi una coccola a qualsiasi ora del giorno.

Aparthotel My Daum | Laab 1 - 39050 Nova Ponente (Bz) | Tel 0471 139 0073

Charmehotel Friedrich: ospitalità di charme e sostenibilità

A Nova Levante, il Charmehotel Friedrich combina eleganza e sostenibilità in un’ospitalità su misura. Con solo 6 suite e 7 camere doppie, questo hotel offre un’esperienza esclusiva e personalizzata, in linea con le esigenze dei suoi ospiti. La cucina è uno dei punti di forza: il Friedrich vizia i propri ospiti con una colazione ricca e genuina, dolci tentazioni per la merenda e una cena a cinque portate con ingredienti freschi e di stagione, tra cui verdure ed erbe coltivate direttamente nell'orto dell’hotel.

Un benessere a tutto tondo

Il Charmehotel Friedrich ha creato un vero e proprio santuario del benessere: una piscina riscaldata infinity con panca massaggi, una sauna panoramica, un bagno turco e una cabina a raggi infrarossi sono solo alcune delle opzioni di relax disponibili. La filosofia dell’hotel si riflette nell'uso di materiali locali e prodotti naturali, come le erbe selvatiche e i minerali dell’Alto Adige, trasformati in prodotti di bellezza artigianali.

L’hotel aderisce anche al Patto per la Neutralità Climatica Alto Adige, impegnandosi nella sostenibilità ambientale con l’installazione di una stazione di ricarica per veicoli elettrici e l’uso di prodotti eco-friendly a zero waste. È una scelta di soggiorno che rispetta la natura e si impegna attivamente per il benessere dell’ambiente.

Charmehotel Friedrich | Via Pretzenberg 16- 39056 Nova Levante (Bz) | Tel 0471 613104