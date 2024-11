Dai binari al mare: come è il veliero Orient Express Corinthian

Preparatevi a salpare verso l’epoca d’oro dei viaggi di lusso: Orient Express Corinthian, il primo dei due velieri firmati Orient Express, è pronto a riscrivere la storia del lusso marittimo. Con la sua inaugurazione prevista per giugno 2026, questo yacht solcherà le acque cristalline del Mediterraneo, dell’Adriatico e dei Caraibi, regalando ai suoi passeggeri un’esperienza unica e indimenticabile.

Orient Express Corinthian salperà nel 2026

Orient Express Corinthian, icona di lusso e innovazione

Sébastien Bazin, presidente e amministratore delegato di Accor, ha definito il Corinthian un progetto visionario: «L’immaginazione di Orient Express è senza limiti... Con Orient Express Corinthian, la leggenda dell'Orient Express si prepara ora a solcare i mari più belli del mondo per offrire un’esperienza unica di viaggio e scoperta».

E non si può che essere d’accordo. Questo gioiello tecnologico, progettato da Chantiers de l’Atlantique, promette di essere lo yacht a vela più grande del mondo, con una lunghezza di 220 metri e 4500 metri quadrati di vele su tre alberi basculanti. Grazie a questa architettura imponente, sarà capace di raggiungere i 17 nodi spinta dal solo vento, combinando eleganza, sostenibilità e prestazioni all’avanguardia.

La bellezza degli interni dell'Orient Express Corinthian

A bordo, l’atmosfera evoca l’epoca d’oro dei viaggi di lusso, reinterpretata attraverso un design contemporaneo. L’architetto Maxime d’Angeac, direttore artistico di Orient Express, ha dato vita a un progetto che rompe gli schemi decorativi tradizionali mantenendo al tempo stesso l’essenza del leggendario marchio.

Le 54 suite, di dimensioni che vanno da 45 a 230 metri quadrati, sono un inno alla privacy e al comfort. Distribuite su diversi ponti, ciascuna suite è stata concepita come un rifugio accogliente, completo di grandi vetrate panoramiche che offrono una vista mozzafiato sul mare. «Le suite dell’Orient Express Corinthian sono pensate per rilassarsi, sognare, scrivere e ammirare il mondo che scorre», spiega d’Angeac. Ogni dettaglio, dai pavimenti in marmo alle finiture in pelle e legno pregiato, è stato realizzato da artigiani francesi.

Orient Express Corinthian, tra ristoranti, spa e cabaret

A bordo del Corinthian, il viaggio non è solo un percorso, ma un’ode ai sensi. La nave vanta ben cinque ristoranti, ognuno caratterizzato da un’atmosfera unica e da un design senza tempo. Che si tratti di piatti gourmet ispirati alle tradizioni locali o di creazioni innovative, ogni pasto promette di essere un’esperienza straordinaria.

Gli otto bar, tra cui uno speakeasy dal fascino anni ’30 e un cabaret per 115 persone che richiama lo spirito di Parigi, aggiungono un tocco di intrattenimento sofisticato. Non mancano uno studio di registrazione, una sala cinema e una spa di lusso, perfetta per rigenerarsi durante la navigazione.

E se cercate un contatto più intimo con il mare, la Marina di poppa vi invita a cene romantiche a filo d’acqua e attività nautiche esclusive. Non possiamo dimenticare la piscina da 16,6 metri sul ponte 6: un invito irresistibile per nuotare e rilassarsi guardando l’orizzonte.

Orient Express Corinthian, tecnologia sostenibile

L’Orient Express Corinthian non è solo lusso, ma anche innovazione sostenibile. Equipaggiata con la tecnologia SolidSail, la nave utilizza vele rigide che coprono una superficie di 1500 metri quadrati ciascuna, issate su tre alberi basculanti alti oltre 100 metri.

Grazie a questo sistema, il Corinthian può navigare sfruttando fino al 100% della propulsione eolica in condizioni meteorologiche favorevoli. Per i momenti in cui il vento non basta, entra in gioco un sistema di propulsione ibrida, alimentato da gas naturale liquefatto (GNL) con la possibilità di utilizzare idrogeno verde in futuro, una soluzione che punta a ridurre l’impatto ambientale.

Orient Express Corinthian, dai binari al mare aperto

Orient Express Corinthian non è solo uno yacht, ma una porta verso il mondo, una nuova prospettiva per scoprire la terra via mare. Ogni approdo, che sia una pittoresca isola del Mediterraneo o un’esotica baia caraibica, è pensato per regalare emozioni autentiche.

La nave rappresenta anche un legame con la storia: a 140 anni dal debutto dei treni di lusso Orient Express e a quasi un secolo dal varo del transatlantico Normandie, questo veliero segna una nuova era del viaggio, sospeso tra tradizione e innovazione.

Orient Express, la leggenda continua

Il Corinthian si inserisce in un progetto più ampio che vede il marchio Orient Express esplorare nuovi orizzonti. Dopo il debutto degli hotel La Minerva a Roma e Palazzo Donà Giovanelli a Venezia nel 2025, il lancio del veliero rappresenta un passo ulteriore verso un’esperienza di viaggio sempre più completa. E non finisce qui: il 2026 vedrà anche il ritorno sui binari del leggendario treno Orient Express, a conferma della continua capacità del marchio di reinventarsi pur rimanendo fedele alla propria eredità.