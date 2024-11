“New Culinary Lifestyle” al St. Moritz Gourmet Festival 2025

Dal 27 gennaio al 1° febbraio 2025, il St. Moritz Gourmet Festival aprirà un nuovo capitolo nel mondo dell'arte culinaria. Nell'ambito del nuovo concetto "New Culinary Lifestyle", i protagonisti della scena culinaria e i partner innovativi si uniranno per stabilire nuovi standard e definire il gusto del futuro.

In Alta Engadina torna il St. Moritz Gourmet Festival: il cibo protagonista

Da oltre 30 anni, il St. Moritz Gourmet Festival richiama buongustai da tutto il mondo, attirandoli in Alta Engadina per esperienze culinarie indimenticabili. «Il segreto del successo di questo festival di punta sta nel fatto che si è sempre evoluto con i tempi - afferma Claudio Dietrich, direttore del Waldhaus Sils, neoeletto presidente Festival. Perché il futuro culinario è nella varietà». L'evento accoglierà dieci grandi chef internazionali che insieme ai dieci executive chef degli hotel partner, trasformeranno il festival in un paradiso per buongustai per un'esperienza unica per tutti i sensi. Quando tradizione, talento, artigianalità e innovazione si uniscono, si creano esperienze culinarie uniche, che plasmano in modo decisivo il gusto e l'atmosfera del "New Culinary Lifestyle".

I dieci chef ospiti al St. Moritz Gourmet Festival

I dieci chef ospiti avranno il benvenuto 2025 al Suvretta House, dove l'executive chef Fabrizio Zanetti li accoglierà insieme ad una icona culinaria di New York: lo svedese Fredrik Berselius, head chef del ristorante Aska di Brooklyn. Ecco, di seguito, i nomi:

Kristian Baumann del ristorante Koan di Copenaghen, combina i sapori e le tecniche coreane con l'estetica New Nordic Cuisine e sarà ospite di Salvatore Frequente al Carlton Hotel St. Moritz.

del ristorante Koan di Copenaghen, combina i sapori e le tecniche coreane con l'estetica New Nordic Cuisine e sarà ospite di Salvatore Frequente al Carlton Hotel St. Moritz. La coppia Caroline Baerten e Nicolas Decloedt del ristorante Humus x Hortense di Bruxelles saranno ospiti di Fabrizio Piantanida al Grand Hotel Kronenhof di Pontresina. Il duo belga si dedica alla "gastronomia botanica".

e del ristorante Humus x Hortense di Bruxelles saranno ospiti di Fabrizio Piantanida al Grand Hotel Kronenhof di Pontresina. Il duo belga si dedica alla "gastronomia botanica". Dall'Asia: Deepanker Khosla del ristorante Haoma di Bangkok sarà ospite del Grand Hotel des Bains Kempinski insieme allo chef Jonas Starkowski .

del ristorante Haoma di Bangkok sarà ospite del Grand Hotel des Bains Kempinski insieme allo chef . Al Nira Alpina di Silvaplana, lo chef giapponese Kanji Kobayashi della prefettura di Wakayama formerà un affascinante duo culinario con lo chef Janko Glotz.

della prefettura di Wakayama formerà un affascinante duo culinario con lo chef Janko Glotz. Lo svizzero Nicolas Darnauguilhem del ristorante La Pinte des Mossettes di Cerniat sarà da Gero Porstein all'Hotel Waldhaus Sils.

del ristorante La Pinte des Mossettes di Cerniat sarà da Gero Porstein all'Hotel Waldhaus Sils. Alexandre Gauthier del ristorante La Grenouillère arriva dalla Francia e sarà ospite dell'executive chef Jeremy Degras al Badrutt's Palace Hotel.

del ristorante La Grenouillère arriva dalla Francia e sarà ospite dell'executive chef Jeremy Degras al Badrutt's Palace Hotel. Alex Dilling dell'Hotel Café Royal di Londra sarà ospite del nuovo hotel partner, il Grace La Margna St. Moritz unitamente all'executive chef Andrea Bonini.

dell'Hotel Café Royal di Londra sarà ospite del nuovo hotel partner, il Grace La Margna St. Moritz unitamente all'executive chef Andrea Bonini. Lo chef bistellato italiano Stefano Baiocco di Villa Feltrinelli di Gargnano, sarà ospite dello chef Mauro Taufer al Kulm Hotel St. Moritz.

St. Moritz Gourmet Festival: gli chef protagonisti nel 2024

Ma gli ospiti del St. Mgf potranno aspettarsi numerosi eventi esclusivi quali il "Porsche Gourmet Safari" e il "Porsche Kitchen Party" e da non perdere l'Heavensake Party al Kulm Country Club Bar. Al Carlton Hotel ci sarà un'esclusiva selezione di vini di Château Cos d'Estournel. Fascination Champagne sarà come sempre al Suvretta House. Il Badrutt's Palace Hotel ospiterà la "Nobu special omakase night". Il Grand Gourmet finale si terrà nel Grand Hotel des Bains Kempinski con una cena spettacolo, performance di arte, musica e danza di livello mondiale.

I biglietti per il St. Moritz Gourmet Festival 2025 sono già in vendita sul sito web ufficiale unitamente a tante altre notizie.