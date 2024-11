Radisson sbarca a Bergamo: scopri l'hotel nel cuore del ChorusLife District

Il Radisson Blu Hotel, Bergamo ChorusLife segna una tappa importante per la città lombarda, portando un nuovo livello di ospitalità che dialoga con il territorio. Situato all'interno del moderno ChorusLife Smart District, l'hotel offre un'inedita prospettiva su Bergamo, tra radici storiche e ambizioni contemporanee. Una struttura che si integra perfettamente con la vitalità di un distretto urbano pensato per il futuro, senza dimenticare la tradizione.

L'esterno di Radisson Blu Hotel, Bergamo ChorusLife

Radisson Bergamo a ChorusLife Smart District: una cornice d'eccezione

La posizione del nuovo hotel è un punto di forza: il ChorusLife Smart District, un progetto innovativo che unisce spazi culturali, commerciali e ricreativi, diventa il centro di un'esperienza completa per chi visita Bergamo. A pochi minuti si trova la suggestiva Città Alta, con le sue celebri Mura Veneziane, dichiarate patrimonio Unesco, e la ricchezza architettonica medievale.

Lobby del Radisson Blu Hotel, Bergamo ChorusLife
Particolare della lobby del Radisson Blu Hotel, Bergamo ChorusLife
Reception del Radisson Blu Hotel, Bergamo ChorusLife

L'hotel è facilmente accessibile dagli aeroporti di Bergamo-Orio al Serio e Milano, mentre i laghi lombardi e le Alpi Orobie offrono opportunità di scoperta e svago per chi ama natura e paesaggi mozzafiato.

Comfort e design al nuovo Radisson Bergamo

Con 107 camere e suite, il Radisson Blu Hotel propone spazi moderni e curati nel dettaglio. Ogni ambiente è progettato per accogliere il viaggiatore con stile e funzionalità, senza rinunciare a quel tocco di personalità. Le finestre delle camere offrono una vista che spazia dalla vitalità del ChorusLife District alla bellezza senza tempo della Città Alta.

Una delle stanze del Radisson Blu Hotel, Bergamo ChorusLife
Stanza del Radisson Blu Hotel, Bergamo ChorusLife
Camera del Radisson Blu Hotel, Bergamo ChorusLife
Uno dei bagni del Radisson Blu Hotel, Bergamo ChorusLife

La vera novità sarà il Rooftop Restaurant, in apertura a gennaio 2025, che promette un'esperienza gastronomica in grado di coniugare tradizione italiana e creatività moderna. La vista panoramica a 360 gradi abbraccia il distretto urbano, le storiche mura e l'inconfondibile skyline di Bergamo, rendendo ogni pasto un'occasione speciale. Non mancano spazi più informali come il Lounge Bar, con terrazza all'aperto, dove rilassarsi con cocktail artigianali o spuntini leggeri, perfetti dopo una giornata trascorsa tra visite culturali e impegni lavorativi.

Radisson Bergamo perfetto per il business

Il Radisson Blu Hotel si distingue anche per le sue strutture dedicate a meeting ed eventi. Con 373 metri quadrati di spazi modulari suddivisi in sette sale, la struttura è pensata per ospitare incontri aziendali, conferenze e occasioni private, offrendo un ambiente che combina tecnologia avanzata e sostenibilità.

Bergamo, città tra storia e futuro

Bergamo si dimostra una scelta ideale per il debutto del Radisson Blu, grazie alla sua capacità di affiancare il fascino storico a una crescente modernità. Le antiche vie della Città Alta, con i suoi edifici medievali e le piazze accoglienti, si contrappongono armoniosamente alla vivacità e al dinamismo della città Bassa, dove progetti come il ChorusLife stanno ridisegnando il volto della città. Gli ospiti potranno lasciarsi ispirare da un ricco panorama di attività: escursioni tra le colline, passeggiate sul Sentiero dei Colli o momenti di relax tra i negozi e i caffè del distretto. Per gli amanti dello sport, lo Stadio Gewiss è una meta imperdibile, sede delle emozionanti partite dell'Atalanta.

Radisson Blu Hotel, Bergamo ChorusLife

Via Carlo Serassi 26 - 24124 Bergamo

Tel 02 0063 3097