Alagna Mountain Resort & Spa inverno tra le piste e i sapori del Monte Rosa

Se state sognando una vacanza tra sci, benessere e cucina piemontese, Alagna Mountain Resort & Spa ad Alagna Valsesia (Vc) è il posto che fa per voi. Nascosto tra le pendici del Monte Rosa, questo hotel è perfetto per chi cerca relax, avventura e buon cibo. Pronti per un inverno tra piste innevate, panorami mozzafiato e caldi angoli di benessere che vi faranno dimenticare ogni stress?

L'esterno dell'Alagna Mountain Resort e Spa

Alagna Mountain resort & spa: relax dopo una giornata sulle piste

Alagna Mountain Resort & Spa è un'oasi di benessere incastonata tra le cime. Appena entrati, si viene accolti da un’atmosfera calda e accogliente, ispirata al design delle tradizionali baite walser. Camere dal gusto rustico ma elegante, con legno e pietra a vista, trasmettono subito la sensazione di essere in un rifugio di montagna di lusso.

Una delle stanze dell'Alagna Mountain Resort e Spa
Living di una delle camere dell'Alagna Mountain Resort e Spa
Tanto legno nelle camere dell'Alagna Mountain Resort e Spa
Particolare di una delle camera dell'Alagna Mountain Resort e Spa
Una delle camere dell'Alagna Mountain Resort e Spa

Le camere ffrono ambienti spaziosi e luminosi, con ampie finestre che si affacciano sulle Alpi e sul Monte Rosa. La struttura dispone di diverse tipologie di stanze, dalla più intima Arnica fino alla lussuosa Suite Principessa Vittoria, ideali per gruppi numerosi. Ogni camera è equipaggiata per un soggiorno confortevole, arricchito da dettagli raffinati, perfetto per chi cerca un’atmosfera montana autentica. Ma la vera magia avviene nel centro benessere Acqua Bianca, dove il relax è portato a livelli superiori. Qui troverete:

Sauna e bagno di vapore aromaterapico , per sciogliere ogni tensione accumulata in città.

, per sciogliere ogni tensione accumulata in città. Docce emozionali e una cascata di ghiaccio per una sferzata di energia in più.

e una per una sferzata di energia in più. Una piscina interna riscaldata, dove fluttuare ammirando le cime innevate del Monte Rosa, come se foste in un sogno nordico.

Stanza trattamenti dell'Alagna Mountain Resort e Spa
Zona relax dell'Alagna Mountain Resort e Spa
Sauna dell'Alagna Mountain Resort e Spa
La piscia dell'Alagna Mountain Resort e Spa

La spa è accessibile anche in modalità Day Spa: perfetta per chi desidera un tuffo nel benessere anche solo per un giorno.

Alagna Mountain resort: risvegli in Stile Walser

Siete tipi da caffè nero o da meditazione mattutina? Qualunque sia la vostra preferenza, Alagna Mountain Resort & Spa ha una proposta per voi! Qui, i risvegli sono pensati per essere dolci, con pratiche di respirazione, stretching e meditazione che risvegliano corpo e mente in sintonia con la natura. Se avete voglia di entrare nel cuore della cultura locale, non perdetevi le esperienze offerte dal programma Discovery Alagna, una serie di attività che vi permetteranno di conoscere la storia, le tradizioni e gli angoli nascosti di Alagna Valsesia.

Merenda Sinoira e cucina piemontese all'Alagna Mountain resort

E se a svegliarvi fosse il profumo dei formaggi stagionati e dei salumi locali? Qui la tradizione piemontese trova il suo trionfo nella Merenda Sinoira, un rituale di puro gusto tra le 16 e le 18, che offre una selezione di prelibatezze come formaggi e salumi tipici. Inclusa nel pernottamento, la Merenda Sinoira rappresenta un gustoso viaggio nei sapori del territorio, perfetto per chi ama assaporare la montagna anche a tavola.

Im Land Bierstube, un pub di montagna all'interno dell‘Alagna Mountain Resort e Spa

E la mattina? Ogni ospite è accolto da una ricca colazione a buffet, dove non mancano prodotti freschi, dolci e salati. Ma la chicca per una cena casual e rilassata è senza dubbio la Im Land Bierstube, un pub di montagna ospitato all’interno del resort che unisce l’accoglienza rustica allo stile moderno: perfetto per una serata tra amici o per una pausa post-sci. Aperto anche per cena, da Im Land Bierstube i piatti della cucina locale si sposano con opzioni moderne e saporite come zuppe, primi piatti e hamburger gourmet, in un ambiente caldo e accogliente, spesso animato da musica dal vivo. Le giornate qui scorrono tra le discese sulle piste, passeggiate nei sentieri innevati, ciaspolate e sciate di fondo, in un viaggio tra natura, benessere e sapori della tradizio.

Merenda Sinora dell'Alagna Mountain Resort e Spa

Il pacchetto relax tra i monti all'Alagna Mountain Resort & Spa

Se non volete farvi mancare nulla, Alagna Mountain Resort & Spa offre anche un pacchetto apposito per chi desidera una vera esperienza di benessere. Con Relax tra i Monti, avrete accesso alla spa, un trattamento benessere e il Rituale Walser per un'immersione nelle tradizioni locali. A partire da 183 euro a persona, per un soggiorno di minimo 3 notti, che include anche la ricca colazione e la mitica Merenda Sinoira.

Alagna Valsesia, un villaggio da scoprire

Alagna Valsesia non è solo neve e sci: è un piccolo gioiello che conserva un fascino rustico e incontaminato, perfetto per chi ama un turismo sostenibile e vicino alla natura. Qui le tracce della cultura walser sono vive e ben radicate, come testimoniano le tipiche case in pietra e legno e i vicoli stretti del borgo, che vi faranno fare un salto indietro nel tempo. Chi cerca di scoprire un lato diverso della montagna troverà in Discovery Alagna un’occasione per esplorare la storia e le tradizioni di questo luogo incantato.

Inverno al Monte Rosa: sci, ciaspolate e tanto free ride

Chi è alla ricerca di emozioni forti e una buona dose di adrenalina troverà qui pane per i suoi denti... o meglio, neve sotto gli sci! Con 175 km di piste e ben 27 impianti di risalita, il Monte Rosa è un paradiso per gli sciatori di ogni livello. Ma la vera chicca? Gli appassionati di free ride avranno a disposizione pendici perfette per lanciarsi in discese spericolate tra neve fresca e panorami impareggiabili. E per chi non si accontenta dello sci alpino, c'è anche una pista di fondo di 10 km che si snoda tra boschi e paesaggi immacolati. Qui potete sfogare l'anima sportiva e gustare l'aria pungente di montagna, che tra una ciaspolata e l'altra sembra profumare di libertà.

Oltre alle lunghe giornate sugli sci e ai pomeriggi di relax nella spa, Alagna Mountain Resort & Spa offre anche la possibilità di immergersi in paesaggi mozzafiato attraverso le ciaspolate. Gli amanti del trekking invernale potranno esplorare il Monte Rosa con le ciaspole ai piedi, scoprendo angoli nascosti e vivendo la montagna a un ritmo più lento e contemplativo. Ogni passo rivela panorami da cartolina, dove la neve abbraccia ogni cosa in un silenzio surreale, e ogni respiro sembra catturare un frammento di bellezza incontaminata.

Alagna Mountain Resort & Spa

Via Martiri della Libertà - 13021 Alagna Valsesia (Vc)

Tel 0163 91350