Autunno di sapori e meraviglie tra Roma, Sardegna e Friuli

Il nuovo numero di Check-In, come ogni mese, si presenta come un invito a scoprire il meglio delle esperienze culinarie, culturali e paesaggistiche del nostro Paese. Ogni articolo offre un approfondimento su storie e luoghi che sanno incantare e affascinare, accompagnando il lettore in un viaggio all’insegna della raffinatezza e della tradizione.

Un’evoluzione culinaria nel cuore del Friuli: Agli Amici, celebre ristorante di Godia, Udine, rappresenta un esempio di eccellenza gastronomica che ha saputo trasformarsi nel tempo. La famiglia Scarello, da oltre un secolo, esprime con talento l'essenza della cucina friulana, unendo tradizione e sperimentazione. Michela ed Emanuele Scarello portano avanti questa eredità con creatività e dedizione, proponendo piatti che celebrano i sapori locali e stagionali, come il noto gnocco burro e salvia, all’interno dei percorsi degustativi NuovaMente e NaturalMente, pensati per offrire esperienze uniche e autentiche.

La Città Eterna, nel periodo autunnale, rivela il suo volto più suggestivo, grazie ai colori caldi che avvolgono i monumenti storici e all’atmosfera rilassata che pervade la città. Questo numero di Check-In propone un percorso attraverso le eccellenze culinarie della capitale, dove la creatività degli chef si fonde con la tradizione. All’Oro incanta con proposte che sono al contempo gastronomia e spettacolo, mentre Vizio gioca con sapori che mescolano sushi e cucina italiana. La capitale si arricchisce anche di esperienze di lusso e benessere, come quelle offerte da Palazzo Talìa e dall’Aleph Rome Hotel, dove l’eleganza si sposa con un’attenta valorizzazione della storia e l'Emperor’s Retreat nell'Augusto Suite permette di vivere un'esperienza di lusso ispirata alla grandezza dell'Imperatore Augusto

Nel quartiere EUR ospita l'Hilton Rome Eur La Lama, una struttura avveniristica che coniuga il design moderno con la funzionalità. Le nuove suite panoramiche al 16° piano offrono una vista impareggiabile sui Castelli Romani, mentre gli spazi gastronomici e le aree eventi rappresentano una soluzione ideale per chi cerca un’esperienza all’avanguardia in un contesto urbano.

Tra cultura, gastronomia e fascino mediterraneo, la città di Alghero, con il suo peculiare connubio tra influenze catalane e tradizione sarda, è il fulcro di un racconto che valorizza il legame con il territorio. Le sue strade, ricche di storia e cultura, e la sua cucina, fatta di sapori genuini del mare e della terra, fanno di Alghero una meta irrinunciabile anche d'autunno per chi desidera un soggiorno all’insegna dell’arte, della natura e del gusto.

Questo mese, nella rubrica "Capitale della cultura... a Tavola", ci immergiamo nell'atmosfera autunnale di Sant'Angelo in Vado tra storia e tartufo e per l'occasione lo chef Roberto Dormicchi, cuoco insegnante patron del suo home restaurant Triglia di Bosco propone come ricetta: Cappelletti in brodo di gallina, zafferano del Montefeltro al Tartufo Bianco di S. Angelo in Vado

Il nuovo numero di Check-In è un viaggio raffinato attraverso sapori e destinazioni che rappresentano il meglio dell’Italia e non solo. Un’occasione per lasciarsi ispirare da storie che parlano di cultura, eccellenza e innovazione, e per vivere l’autunno con una nuova consapevolezza, all’insegna della qualità.