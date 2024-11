Cocktail e tennis: i 10 bar torinesi da visitare durante le ATP Finals

Se hai pensato che Torino fosse solo un paradiso per gli amanti del cioccolato e delle biciclette, preparati a cambiare idea. Dal 10 al 17 novembre, la città sabauda diventa la capitale dello sport internazionale con le Nitto ATP Finals. Ma attenzione: a fianco delle stelle del tennis, ci sono altri veri fuoriclasse, quelli dietro i banconi dei migliori cocktail bar torinesi. Ecco quindi una guida ai 10 locali che dovresti visitare se vuoi immergerti nel mix perfetto tra sport, tendenze e un po' di quella magia che solo una miscelazione di alto livello può offrirti.

Mix di Tennis e gusto: i 10 bar torinesi da non perdere durante le ATP Finals

1. Azotea - Il Giappone incontra il Perù

Azotea

Situato in via Maria Vittoria, nel cuore di Torino, Azotea è un cocktail bar che non si accontenta di essere solo un bel posto dove bere. Qui, Matteo Fornaro e Noemi Dell’Agnello hanno creato un angolo di Tokyo peruviana. La proposta si ispira alla cucina nikkei, che unisce sapientemente la freschezza del Perù e la raffinatezza del Giappone, ma in versione cocktail. Aspettati signature drink che ti stupiranno per la loro originalità e ingredienti come pisco, sakè e il sempre sorprendente wasabi. Dimentica i cocktail standard, da Azotea ogni sorso è un viaggio sensoriale.

Azotea | Via Maria Vittoria 49/B - 10123 Torino | Tel 328 634 2213

2. Bar Cavour - L’eleganza in piazza Carignano

Bar Cavour

Se ti piacciono i locali chic con un’anima internazionale, il Bar Cavour è il posto giusto per te. Situato in una delle piazze più belle di Torino, piazza Carignano, il bar manager Marco Torre crea cocktail dove l’equilibrio è la parola d'ordine. Il menu offre un mix di signature drink, cocktail storici della Hall of Fame e quelli dedicati al celebre Vermouth, simbolo della città. Se poi vuoi vivere un’esperienza unica, prova il cocktail pairing, un abbinamento gourmet da leccarsi i baffi.

Bar Cavour | Piazza Carignano 2 - 10123 Torino | Tel 011 1921 1270

3. Eredi Borgnino - Un’ode alla frutta e alla tradizione

Eredi Borgnino

Nel cuore di Torino, Eredi Borgnino è un boutique-bistrò che unisce la passione per la miscelazione e l’amore per gli ingredienti freschi e naturali. Con un menu che ruota attorno a ingredienti come mandorle, frutta secca e verdure disidratate, la proposta del bar manager Andrea Dracos è tanto elegante quanto ricercata. Qui ogni drink è una poesia fatta di infusioni e saporite preparazioni casalinghe che ti faranno dimenticare il concetto di “cocktail industriale”.

Eredi Borgnino | Via della Rocca 10H - 10123 Torino | Tel 011 961 7163

4. GAF - Miscelazione da MasterChef

GAF

Torniamo a Torino, ma questa volta spostiamoci a Cambiano, dove il talentuoso Guido Fejles, ex concorrente di MasterChef 6, ha aperto il suo bistrot-cocktail bar. Da GAF l’offerta è davvero unica, con 30 drink che spaziano da miscele complesse a signature cocktail che raccontano storie di ricerca e passione. Il bar manager Paolo Beatino ha pensato a un menu che ti farà viaggiare tra sapori e combinazioni inaspettate, tutte destinate a lasciare il segno.

GAF | Via Torino 3 - 10020 Cambiano (To) | Tel 333 354 9124

5. La Drogheria - Un’istituzione con più di 20 anni di storia

La Drogheria

A Torino, La Drogheria è il cocktail bar che ha visto crescere generazioni di torinesi appassionati di miscelazione. Fondato più di vent’anni fa, questo locale si è sempre distinto per la sua ricerca sugli ingredienti fermentati, come il sakè e il kvass, e per l'uso di preparazioni fatte in casa. Oggi, sotto la guida di Sergio Pisu e Martina Franchini, ogni drink è una nuova esperienza di gusto che mescola innovazione e tradizione.

La Drogheria - Cocktail Bar | P.za Vittorio Veneto 18/D - 10123 Torino | Tel 011 812 2414

6. La Reserve - Dove l’eleganza incontra la semplicità

La Reserve

Se sogni un’atmosfera sofisticata ma al tempo stesso accogliente, La Reserve è il posto che fa per te. In un elegante salotto torinese, Vittorio Rosso, giovane bar manager, ti stupirà con cocktail semplici ma raffinati, con non più di tre ingredienti per ricetta. A La Reserve, l’importante è la qualità degli ingredienti: vermouth, spezie e materie prime che, mescolate sapientemente, danno vita a drink dal gusto indimenticabile.

La Reserve | Via Amedeo Avogadro 10 - 10121 Torino | Tel 335 819 4819

7. Otium - Cocktail sostenibili e ricercati

Otium

Sostenibilità e creatività si incontrano al cocktail bar Otium, situato sul rooftop di Green Pea, il primo centro polifunzionale della sostenibilità di Torino. Il bar manager Pierpaolo Cavalli ha pensato a un menu che comprende cocktail analcolici creati al momento e una serie di ricette che combinano ingredienti esclusivi. Se ami sorseggiare un drink che non solo soddisfi il palato, ma che ti faccia anche sentire bene con l’ambiente, Otium è la scelta giusta.

Otium | Via Ermanno Fenoglietti 20 - 10126 Torino | Tel 011 664 0111

8. Piano 35 Lounge Bar - Il cocktail bar più alto di Torino

Piano 35 Lounge Bar

Vuoi bere un drink ammirando Torino dall’alto? Il Piano 35 Lounge Bar ti offre una vista mozzafiato sulla città dal grattacielo Intesa Sanpaolo, il più alto della città. Qui, Simone Sacco prepara cocktail dove l’ingrediente principale è la creatività: dalle affumicature al melone affumicato fino agli aghi di pino, ogni drink è una piccola opera d’arte. Un posto da non perdere se vuoi bere con stile, in alto e lontano dalla folla.

Piano 35 Lounge Bar | C.so Inghilterra - 10138 Torino | Tel 011 438 7800

9. Puntosette - Un laboratorio per cocktail sartoriali

Puntosette

Puntosette è un vero e proprio laboratorio di miscelazione. Questo cocktail bar si distingue per la qualità e la ricerca dei suoi drink, ma anche per l’attenzione al dettaglio. Il bar manager Andrea Ciravolo ha alzato l’asticella grazie all’uso della tecnica della chiarificazione e alla possibilità di ordinare un cocktail sartoriale, preparato ad hoc per ogni cliente. Ogni visita a Puntosette è un’esperienza che ti permette di scoprire nuovi gusti e profumi da abbinare al tuo stato d’animo.

Puntosette | Via Sant'Agostino 28 - 10122 Torino | Tel 344 427 6805

10. Smile Tree - Un tuffo nella miscelazione creativa

Smile Tree

Dal 2009, Smile Tree è il cocktail bar torinese che ha fatto della ricerca il suo marchio di fabbrica. Qui, ogni drink è una piccola sorpresa, grazie a ingredienti come il ghiaccio secco e l’affumicatura, che rendono ogni cocktail una vera e propria performance. Alex La Rocca, il bar manager, ama stupire i suoi clienti con combinazioni visivamente spettacolari e, ovviamente, deliziose. Ogni cocktail è accompagnato da uno snack gastronomico, pensato per completare l’esperienza gustativa.

Smile Tree | Piazza della Consolata 9c - 10122 Torino | Tel 331 184 8136